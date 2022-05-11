360秒人生課堂｜戴耀明當年誓娶佘詩曼為妻 母親催婚望奉子成婚

《360秒人生課堂》戴耀明講母親催婚，入行29年的無綫綠葉王戴耀明，現年49歲仍單身，之前他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變，揚言阿佘非常正係男人都想娶……