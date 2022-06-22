「無綫御用傻人」戴耀明誓要抹走茄哩啡之名 後生廿年原來撞樣姜濤？
360秒人生課堂｜兒時被指過度活躍 因怕悶而做演員
《360秒人生課堂》戴耀明生動演繹自己的人生高低起跌，但背後原來藏有一個又一個的感人故事﹗戴耀明自小被懷疑過度活躍，入行做演員只因「怕悶」，認為當演員可以扮演不同職業的角色，戴耀明話：「今日做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心﹗」滿足其坐唔定的性格﹗
重申：我唔係茄哩啡，我個名叫戴耀明
戴耀明加入無綫後，演過不少角色，參演過無數古裝、時裝及民初劇，以及不同劇種溫情、搞笑至勵志都有，演過的角色有記者、綁匪及日本軍官等等，但觀眾都記唔到其名字，偏偏只記得佢叫「茄哩啡」，在街上多次被以此稱呼，戴耀明說時一臉唏噓，他指當時過程則與其演藝路一樣，有悲亦有喜﹗分享至尾聲，戴耀明大大聲講：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明。」
戴耀明被指似姜濤
早前有網民翻出戴耀明後生的相片，更直指年青時的他與男團MIRROR人氣王姜濤撞樣，戴輝明接受訪問時笑言請求姜糖不要怪責他，不過他亦承認自己頭髮濃密時都叫做「官仔骨骨」。另一方面，戴耀明亦表示在娛樂團要講際遇，即使靚仔有才華亦需要一位伯樂在背後支持，才能成功！
談及亡父、年邁母親的簡單心願勁催淚
《360秒人生課堂》分享過程中，戴耀明除了大談當演員的辛酸，也談及家人，他不忘細數亡父離世對他的影響，以及對年邁母親的種種歉意及愧疚。戴耀明透露母親思想單純，最大心願是他能找到一個好的女伴，背後原因更暗藏洋蔥。戴耀明在其社交網亦留言預告謂：「有些東西，掙扎咗好耐，到底應唔應該講﹗到最後，都係講咗…死﹗就死啦。」
提及家人﹗（圖片來源：TVB）
戴耀明社交網講感言：我只係一個好平凡嘅小市民
戴耀明在社交網講出：「幾個月前當我收到呀Bob哥哥 來電嘅時候，心情真的有點複雜，有開心+害怕，一方面好開心，因為可以試吓，自己從未試過嘅台上演說。
但另一方面又有啲害怕，害怕自己講得唔好之餘，又唔知應該點講關於 戴耀明 這條友。自問只是生活喺香港地 一個好平凡，好平凡..以演員為職業的一個小市民，只想把這個小市民最真實的一面和大家分享。」
戴耀明對佘詩曼心存幻想
入行30年的無綫綠葉王戴耀明，至今仍單身，早前他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變！戴耀明因為與佘詩曼在04年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」佘詩曼，早年戴耀明接受訪問時曾自爆：「我經常同阿佘講，我賺到錢會娶你做老婆。」在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年話要娶佘詩曼一事，他表示當然記得，更笑說這是不負責任的說話。
戴耀明借醉向阿佘示愛
原來當年戴耀明冇實際行動追求佘詩曼，只借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」當然是食檸檬得不到回應啦！戴耀明在訪問中毫不掩飾對佘詩曼愛慕之情，即使得不到亦讚不絕口：「佢係一個好正嘅女人，我相信好多人跟我一樣，有娶佢嘅想法。講出嚟就有五十五十機會，唔開聲嘅話永遠都係零。」