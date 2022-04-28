李根興360秒人生課堂｜因「走投無路」創業 由戶口剩四百元到買入第1百間舖
360秒人生課堂｜李根興發表「豬羊鹿」至勝之道：要不顧形象
《360秒人生課堂》本周三位嘉賓的共通點，是位位都擁有驚人意志﹗當中較為人熟悉的47歲的李根興，大談其充滿傳奇色彩的創業之路，並以「豬羊鹿」三種動物的生鬼比喻，講述自己如何放下專業身段，不顧形象殺出創業血路：「啲專業名銜全部係鹿角，創業有好多難關，你最醜陋嘅嘢會救你一命，記住你要放下鹿角先至會成功。」
360秒人生課堂｜ 陳永陸讚有啟發性
李根興並以「豬」及「羊」，分別比喻「盡地一煲」及「還有退路」的投資者，讓大家更貼切了解「絕地反擊」的重要性。李根興的故事分享，獲得香港股市著名評論人及投資策略顧問陳永陸大讚有啟發性。
李根興人生低潮靠女友一句話翻身
李根興演講時指2004年11月，同拍了拖半年的女朋友講： 「再咁搞落去，我怕【窮】!」 女友的回答成為他堅持的關鍵，他指當時女友是「某大投資銀行做律師，也是真真的Harvard 大學畢業生」因為Rita的鼓勵：「只要你係你，I will always be with you﹗」 就在連家人朋友都反對下，李根興得到Rita支持下堅持創業，之後更娶她為妻﹗他指在創業路上，有一個全程支持自己、認同的伴侶很重要。
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李根興金融才俊前途無限因911化為烏有
李根興不時被網民把他和Brian Cha車志健相提並論，而李根興的人生都相當傳奇，他在南加州大學金融理學士及會計理碩士畢業，在投資銀行瑞士信貸第一波士頓香港任職分析員，被公司賞識而被調到紐約，惜2001年911事件令他被裁員，「金飯碗」被打爛，從小到大的順風順水人生從此慘敗返港﹗當時26歲的李根興拎住250萬積極蓄返香港﹗曾高薪厚職，環球經濟衰退，無法重回昔日風光歲月，他指當時「走投無路」所以決定創業，並創立「盛滙商機」（前名「香港商機」）。
李根興創業 父親唔睇好 戶口只剩四百蚊
李根興指過去為公司負責都是大宗買賣，如撮合香港電訊及盈科數碼動力合拼，出入地方及接觸人面就是上流或商界人士，他以250萬的本金創業，自然不能如以往般的大買賣，同時發現香港沒有生意買賣呢門行業，所以成立公司，為中小型企業買賣的中介，即替買賣雙方穿針引線，買家包括老人院、補習社、美容院、茶餐廳等，他指經常到街市、雞棚等地方去同人傾生意，創業初處處碰壁，父親都唔睇好唔支持他，朋友更勸他搵番份穩定工作，而李根興當時霉到戶口只剩四百元。
李根興專買賣細舖 望成為「舖仔王」
李根興幸有哥哥送他「鹿角」故事，亮麗學歷及工作經歷都是美好的外表，同時會阻礙前進的，所以要放下「鹿角」，同時有當時女友Rita鼓勵，令李根興繼續堅持﹗後來終於做出成績，公司每年有百宗生意。09年李根興開始投資在買細舖上，而且令他真正賺到第一筒金﹗因而令他把生意轉型的念頭，2015年成功將盛滙轉型為全香港第一間商舖基金投資公司，並集中買賣三千萬以下嘅舖位，靠租舖及一買一賣賺錢，到今年初已成功購入第一百間舖位﹗李根興以自身經歷指有危才有機，千萬不要怨天尤人﹗
常見問題
李根興經常被網民拿來與誰比較？
李根興活躍於社交網及網上頻道，會拍片出書教人投資之道，因此經常被網民把他跟上集嘉賓作比較⋯⋯詳情請看
李根興太太有什麼學歷背景？
李根興指多年前曾與女友講過怕失敗，但他感謝女友當時的支持，而女友是某大投資銀行做律師，現時為現任太太⋯⋯詳情請看