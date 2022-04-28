李根興

李根興360秒人生課堂｜因「走投無路」創業 由戶口剩四百元到買入第1百間舖

最新娛聞
東方新地

《360秒人生課堂》由主持林盛斌(Bob)主持，本周嘉賓有商舖創業及投資達人李根興、抗癌勇士張嘉耀以及自強不息的視障人士嚴俊傑。李根興一生傳奇，由戶口只剩四百蚊，到今年買入第一百間舖，李根興活躍於社交網及網上頻道，會拍片出書教人投資之道，網民不時把他跟Brian Cha車志健相提並論﹗

360秒人生課堂｜李根興發表「豬羊鹿」至勝之道：要不顧形象

《360秒人生課堂》本周三位嘉賓的共通點，是位位都擁有驚人意志﹗當中較為人熟悉的47歲的李根興，大談其充滿傳奇色彩的創業之路，並以「豬羊鹿」三種動物的生鬼比喻，講述自己如何放下專業身段，不顧形象殺出創業血路：「啲專業名銜全部係鹿角，創業有好多難關，你最醜陋嘅嘢會救你一命，記住你要放下鹿角先至會成功。」

360秒人生課堂 商舖創業及投資達人李根興以「豬羊鹿」比喻創業的至勝之道。
商舖創業及投資達人李根興以「豬羊鹿」比喻創業的至勝之道。（圖片來源：TVB）

360秒人生課堂｜ 陳永陸讚有啟發性

李根興並以「豬」及「羊」，分別比喻「盡地一煲」及「還有退路」的投資者，讓大家更貼切了解「絕地反擊」的重要性。李根興的故事分享，獲得香港股市著名評論人及投資策略顧問陳永陸大讚有啟發性。

360秒人生課堂 李根興曝光率不少，不時為財經節目任嘉賓﹗
李根興曝光率不少，不時為財經節目任嘉賓﹗（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 陳永陸都大讚李根興的演說有啟發性﹗
陳永陸都大讚李根興的演說有啟發性﹗（圖片來源：TVB）

李根興人生低潮靠女友一句話翻身

李根興演講時指2004年11月，同拍了拖半年的女朋友講： 「再咁搞落去，我怕【窮】!」 女友的回答成為他堅持的關鍵，他指當時女友是「某大投資銀行做律師，也是真真的Harvard 大學畢業生」因為Rita的鼓勵：「只要你係你，I will always be with you﹗」 就在連家人朋友都反對下，李根興得到Rita支持下堅持創業，之後更娶她為妻﹗他指在創業路上，有一個全程支持自己、認同的伴侶很重要。

360秒人生課堂 李根興指好怕繼續窮落去，幸好有當時女友支持﹗
李根興指好怕繼續窮落去，幸好有當時女友支持﹗（圖片來源：[email protected]李根興創業之友）
李根興 360秒人生課堂 當時的女友成為現時的太太，經常在社交網放閃﹗
當時的女友成為現時的太太Rita，常在社交網放閃﹗（圖片來源：[email protected]李根興創業之友）

360秒人生課堂｜抗癌勇士張嘉耀、投資達人李根興、自強不息視障人士嚴俊傑：

李根興金融才俊前途無限因911化為烏有

李根興不時被網民把他和Brian Cha車志健相提並論，而李根興的人生都相當傳奇，他在南加州大學金融理學士及會計理碩士畢業，在投資銀行瑞士信貸第一波士頓香港任職分析員，被公司賞識而被調到紐約，惜2001年911事件令他被裁員，「金飯碗」被打爛，從小到大的順風順水人生從此慘敗返港﹗當時26歲的李根興拎住250萬積極蓄返香港﹗曾高薪厚職，環球經濟衰退，無法重回昔日風光歲月，他指當時「走投無路」所以決定創業，並創立「盛滙商機」（前名「香港商機」）。

李根興 360秒人生課堂 2011年獲得香港理工大學工商管理博士學位，主修創業研究。
李根興於南加州大學金融理學士及會計理碩士畢業﹗及後2011年獲得香港理工大學工商管理博士學位，主修創業研究。（圖片來源：[email protected]李根興創業之友）

李根興創業 父親唔睇好 戶口只剩四百蚊

李根興指過去為公司負責都是大宗買賣，如撮合香港電訊及盈科數碼動力合拼，出入地方及接觸人面就是上流或商界人士，他以250萬的本金創業，自然不能如以往般的大買賣，同時發現香港沒有生意買賣呢門行業，所以成立公司，為中小型企業買賣的中介，即替買賣雙方穿針引線，買家包括老人院、補習社、美容院、茶餐廳等，他指經常到街市、雞棚等地方去同人傾生意，創業初處處碰壁，父親都唔睇好唔支持他，朋友更勸他搵番份穩定工作，而李根興當時霉到戶口只剩四百元。

360秒人生課堂 李根興曾為開電視《開間咖啡店》擔任嘉賓，提供創業者意見﹗
李根興曾為開電視《開間咖啡店》擔任嘉賓，提供創業者意見﹗（圖片來源：電視《開間咖啡店》截圖）
360秒人生課堂 李根興於2011年獲國際青年商會評選為「十大傑出青年」 。
李根興於2011年獲國際青年商會評選為「十大傑出青年」 。（圖片來源：[email protected]李根興創業之友）

李根興專買賣細舖 望成為「舖仔王」

李根興幸有哥哥送他「鹿角」故事，亮麗學歷及工作經歷都是美好的外表，同時會阻礙前進的，所以要放下「鹿角」，同時有當時女友Rita鼓勵，令李根興繼續堅持﹗後來終於做出成績，公司每年有百宗生意。09年李根興開始投資在買細舖上，而且令他真正賺到第一筒金﹗因而令他把生意轉型的念頭，2015年成功將盛滙轉型為全香港第一間商舖基金投資公司，並集中買賣三千萬以下嘅舖位，靠租舖及一買一賣賺錢，到今年初已成功購入第一百間舖位﹗李根興以自身經歷指有危才有機，千萬不要怨天尤人﹗

360秒人生課堂 今年初，李根興宣布購入第一百間細舖，影相留念﹗
今年初，李根興宣布購入第一百間細舖，影相留念﹗（圖片來源：[email protected]李根興創業之友）
360秒人生課堂 李根興太太Rita和三名女兒都有到來撐場﹗
李根興太太Rita和三名女兒都有到來撐場﹗（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 李根興太太Rita來頭不少，於哈佛大學獲得經濟學位，又於杜克大學取得法學博士學位。她具美國紐約州律師資格，也是美國註冊會計師。工作上，曾經在美國做律師，在港做過銀行法律顧問，後來成為教育中心的負責人。
李根興太太Rita來頭不少，於哈佛大學獲得經濟學位，又於杜克大學取得法學博士學位。她具美國紐約州律師資格，也是美國註冊會計師。工作上，曾經在美國做律師，在港做過銀行法律顧問，後來成為教育中心的負責人，並助協助丈夫李根興成立商舖基金 。 （圖片來源：[email protected]李根興創業之友）

常見問題

李根興經常被網民拿來與誰比較？

李根興活躍於社交網及網上頻道，會拍片出書教人投資之道，因此經常被網民把他跟上集嘉賓作比較⋯⋯詳情請看

李根興太太有什麼學歷背景？

李根興指多年前曾與女友講過怕失敗，但他感謝女友當時的支持，而女友是某大投資銀行做律師，現時為現任太太⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]李根興創業之友

讀者留言

熱門文章

 