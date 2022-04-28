李根興360秒人生課堂｜因「走投無路」創業 由戶口剩四百元到買入第1百間舖

《360秒人生課堂》由主持林盛斌(Bob)主持，本周嘉賓有商舖創業及投資達人李根興、抗癌勇士張嘉耀以及自強不息的視障人士嚴俊傑。李根興一生傳奇，由戶口只剩四百蚊，到今年買入第一百間舖，李根興活躍於社交網及網上頻道，會拍片出書教人投資之道，網民不時把他跟Brian Cha車志健相提並論﹗