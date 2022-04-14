360秒人生課堂｜猛料導師李炫華處男上電視 助陣Bob分享小故事
《360秒人生課堂》李炫華 擔任節目特設嘉賓
節目《360秒人生課堂》由主持Bob請來來自不同界別及各有經歷的18位嘉賓，以360秒的演講，娓娓道來他/她的人生故事，而國際級的著名演說家李炫華老師，則會為節目擔任特設嘉賓，每集開場以短短1分鐘時間，分享一個具有啟發性和激勵性的小故事。
Bob激讚李炫華：永遠充滿正能量
Bob透露和李炫華老師是因為工作關係而成為朋友，他說：「佢（李炫華）係我認識嘅演講高手入面其中一個最勁嘅，亦係一個永遠充滿住正能量嘅人生導師。唔到你唔信，所有嘢都係上天最好嘅安排，喺我哋拍攝呢個節目嘅期間，佢咁啱喺香港教書，我一個電話打畀佢，佢完全冇考慮過就馬上答應。」
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李炫華讚Bob聲音充滿磁性
李炫華則表示由Bob親自致電邀請他參加今次節目，他分享指今次是一次很開心的新體驗：「在無數的舞台演講過，但在攝影棚還是第一回，電視節目分秒必爭，對我而言也是充滿學習及有趣的！」他又大讚Bob的聲音充滿磁性，並指Bob對工作的堅持，以及對現場觀眾的細心互動，令他十分敬佩。
李炫華 獲封教育訓練界Tiger Woods
NLP為身心語法程式學（Neuro-Linguistic Programming）的英文縮寫，而「炫式NLP」則著重鼓勵參加者自我激勵和發掘個人潛能。李炫華是「炫式NLP」的創始人，課程甚至獲得NLP創始人John Grinder撰文推薦。李炫華有「教育訓練界老虎伍茲」之稱，在過去25年，他曾獲邀到美國、中國、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、南非和印度等15個國家和多個國際平台進行演講和分享，又曾在「中國培訓論壇」大會中獲選為「中國最具影響力的50強培訓師」。
李炫華本身企業管理碩士畢業
李炫華本身擁有美國密蘇里康城大學企業管理碩士學位，曾在美國的湯姆斯尼爾遜國際出版機構（Thomas Nelson Publishers Inc.）擔任營業經理，並獲頒發頒發「美國十大傑出營業經理人獎」。他又曾推出過《NLP溝通致勝寶典》、《邁向卓越的橋樑》、 《潛能無限觸發器?》、《你今日溝…通咗未？》、《溝通賺大錢》系列等多本暢銷書。
大馬首位「火上步行自我突破」導師 全球僅3百人獲資格
目前正攻讀催眠治療學博士學位的李炫華，已獲得美國神經語言程式學考證局授予的神經語言程式學高級執行師、培訓導師兼授證導師，及時光線治療法的高級治療師、美國催眠治療考證局授證高級催眠治療師兼授證師、授證靈氣自然療法治療師等多項資格。他也是大馬首位授證的「火上步行自我突破」導師，而獲得這項導師資格的人全球不超過300位。
《360秒人生課堂》6分鐘聽盡人生故事：
常見問題
《360秒人生課堂》導師李炫華有什麼猛料背景?
節目其中一位重量級嘉賓導師李炫華是來自馬來西亞……詳情請看
那位前港姐曾是導師李炫華的學生？
導師李炫華曾為多個保險公司擔任培訓導師，亦曾經舉辦催眠治療師課程……詳情請看
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