360秒人生課堂｜猛料導師李炫華處男上電視 助陣Bob分享小故事

由Bob（林盛斌）擔任主持的無綫新節目《360秒人生課堂》，將由4月14日起逢周四、五晚10點半播出，節目其中一位重量級嘉賓，是來自馬來西亞的國際級演說家李炫華（Sheng）老師，首次登上電視熒光幕的他，將於一共10集的節目中，每集和觀眾分享一個充滿正能量的故事。