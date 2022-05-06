360秒人生課堂｜錢嘉樂呻動作演員轉型最困難：拍《獎門人》似行刑
錢嘉樂加入《獎門人》初期好難受
做得龍虎舞師，叫佢哋做動作就話專業啫，要平時連鏡頭都唔畀望、保持低調嘅佢哋做節目搞氣氛就頭痕喇！當年錢嘉樂獲曾志偉賞識幫手轉型，加入《獎門人》做主持被要求配合搞氣氛，原來由動作演員改風格的過程令他非常難受：「曾志偉先生畀機會我，嗰時每次拍《獎門人》都係行刑咁、喺千幾人面前講嘢好似受難。但如果你將困難當係磨練，把刀磨利咗之後你又多一樣嘢。」
錢嘉樂點名讚幕後女英雄
錢嘉樂亮相《360 秒人生課堂》，主要原因是為了勉勵一班同業。正所謂識英雄重英雄，節目中擔任特技演員長達 21 年的周穎箖（慧慧）原來都有段「洋蔥歷史」。小時候因為家人欠下過百萬巨債、年紀小小便幫忙看檔做小販，也因而練出好身手:「廿幾架車一齊走鬼，為咗唔畀人拉，我試過擒水渠二樓跳入後花槽，又試過跳山坡匿埋。」未幾小販生意捱不下去，慧慧放棄學業，並在花樣年華之齡「瘋狂打工」，短短五年內幫媽媽還清債務：「我每日打兩份工、瞓三個鐘，嗰五年不停遇到好多挫折，但我同自己講，條路直行有乜咁好玩，彎曲啲我老咗行嘅路可能更順。」
周穎箖（慧慧）還完債再受重挫
天意弄人，好不容易捱過債務難關的慧慧之後竟再遇重擊：「十三歲嘅妹妹突然患腦積水爭啲死,我同媽咪崩潰咗，不停問點解，反而細妹冇問點解，佢永遠做完手術都話：『我冇事呀』，佢令做家姐嘅我更加要努力。」
慧慧入行受盡冷眼
由於行業內甚少女性，加上慧慧入行時白紙一張，她坦言曾遭受不少冷眼，但剛強的她偏偏愈戰愈勇，並以實力贏回應有尊重。「有一次我要碌一條好窄、好直同好斜嘅樓梯，我要喺樓梯度向前滾、去到中間再打側身碌出花園，嗰度大約廿幾級樓梯。當然我做動作前有諗清楚應該點做同點保護自己，我記得一嗌 action 我毫不猶豫咁碌出去，差不多去到尾，突然之間『嘭』一聲，我有少少休克，但意志叫我做埋落去，只要未聽到 Cut 都要繼續演，呢個係我哋專業，我碌完後現場好多人拍手讚好。」原來慧慧當時撞到頭兼血流如注，不過她最終還是再三確定鏡頭順利拍好後才安心入院，相當敬業。即使八號風球仍堅持到公園鍛鍊身手的慧慧，坦言堅持背後其實是珍惜：「生老病死冇得揀，但如果我哋揀到自己鍾意嘅工作，就要珍惜。」
慧慧拍攝電影《旺角黑夜》多謝錢嘉樂
謙虛又感恩的慧慧，最後逐一感謝多年來遇過的恩師，此時其中一名恩師錢嘉樂突然現身，令慧慧感動至哭成淚人。原來慧慧當年拍攝電影《旺角黑夜》時因毫不錫身舉動惹來錢嘉樂敬佩及關注：「有幕大逃亡戲有個妓女畀人追嗰時，離地飛起再撻落地嘅，現場冇嘢墊嘅，前後拍咗八次。嗰時嘉樂哥第一次識我，就話好嘢、呢個女仔有熱誠，之後佢嘅戲都一定有我份。」