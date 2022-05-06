360秒人生課堂｜錢嘉樂呻動作演員轉型最困難：拍《獎門人》似行刑

由主持林盛斌（Bob）主持的節目《360 秒人生課堂》請來幾位龍虎武師，分享影視作品製作背後，「無名英雄」的各種辛酸，而大師兄錢嘉樂就表示，從動作演員轉型才是最困難，形容當年加入《獎門人》感覺似「行刑」。