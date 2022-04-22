360秒人生課堂｜金馬編劇阮繼志事業高峰遇車禍斷足 醫院遇上生命另一半
360秒人生課堂｜Bob預告極催淚
擅長撰寫劇本的阮繼志，其人生經歷竟然比所有戲劇更具戲劇性，他以「心電圖」形容他坐擁無數高低起跌的人生。阮繼志故事的震撼之處，是雖然看上去比其他人幸運、不停遇上人生高峰，但上天在其最得意的時候給他重重一擊打回原形，甚至要面對更難的前路…
以霑叔歌詞勉勵大家
難得的是「屢戰屢敗」的阮繼志依然願意「屢敗屢戰」，接二連三的挫敗並沒有奪走他樂觀的性格及鬥志。最後阮繼志以已故填詞人黃霑經典作品《家變》的一句歌詞「人間的波折，經得起挫折，始終都會不枉此生」為演說作結，為聽眾帶來反思及鼓勵。
26歲憑《倩女幽魂》獲金馬獎 事業高峰遇意外斷足
1978年阮繼志到加拿大多倫多「York University」攻讀美術，1982年回港在「邵氏」任助理製片由低做起，1985年獲徐克導演賞識為電影《倩女幽魂》擔任編劇。1989年獲金馬獎最佳改編劇本獎，當時他只有26歲，「人人叫我『大哥志』，話我是明燈，紛紛找我寫劇本，寫《倩女幽魂》時我收兩、三萬一個劇本，成名後就收十幾萬一個劇本，秘撈寫收成25萬。」名成利就開始揮霍地生活，他擁有4部名車2層樓，晚晚蒲大富豪花天酒地，「諗住搵到，怕乜啫﹗」
阮繼志卻在人生得意時遇上意外，成為金馬編劇的同年3月13日，當晚出席完朋友婚宴，醉酒駕駛著保時捷遇上了車禍，昏迷兩個月醒來以為小事﹗」落床才意識大件事「右腳完全沒有感覺！原來我的左腦受到重創，右半身永久活動不便，本來揸筆搵食的我，右手不能舉起，右腳已完全癱瘓，變破仔。」
《倩女幽魂》阮繼志和女主角王祖賢。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
醫院遇上真命天女 經歷拍成電影
失足同時事業插谷底，冇人搵寫劇本，要賣車賣樓搬去母親同住公屋。被上天狠狠打落嚟的阮繼志，卻在留醫期間結識在醫院任職護士的太太Cindy。記得有一次相約看電影，阮繼志險被車撞倒，左腳也換傷，「Cindy當時背我回家，令我深深感動。」感情更深厚，但女方家人好反對二人交往，Cindy瞞住家人註冊結婚，兩年後才告知家人，婚後育有一子一女﹗這段美滿姻緣，阮繼志將經歷編寫成電影《2人三足》劇本（2003年）（張家輝、朱茵主演），更因而獲選為2005年十大再生勇士之一。
事業鹹魚翻生卻遇上電影低潮
阮繼志及後有機會為《黃飛鴻》、《逃學威龍2》等電影寫劇本，重振雄風，可惜卻遇上電影業低潮，為生計從電影走到電視寫劇本，薪金少了七分之一，約兩萬月薪，當時阮繼住一家四口只屈住在公屋，但阮繼志卻指只要一家人在一起感到無比幸福﹗