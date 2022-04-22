360秒人生課堂｜Bob認邀請Brian Cha具爭議性 急洗白：想帶出正能量﹗
360秒人生課堂｜Bob：希望令你重新認識佢
Bob林盛斌主持《360秒人生課堂》每集都等節目出街才發文講感想，周五（22日）卻出奇地預告晚上一集嘉賓是Brian Cha車志健，不過仍有不少網民指不會收看「會跳咗唔睇今集」、「講完一輪最尾凵你買堂」、「呢條友只係催毀你自信心，再洗你腦」、「Bob你瀨嘢﹗」等等，睇吓Bob點洗白：
今晚，其中一位演講嘉賓係 Brian Cha，
冇錯，即係之前有報導話上佢堂要幾萬蚊，
同埋叫Kelvin quit YouTube嗰個。
我知道有啲朋友會覺得佢好有爭議性，
佢鋪天蓋地嘅廣告有人或者會覺得好煩，
所以部份網民都好鍾意特別關注同招呼佢，
因此唔少人睇到宣傳片之後都有問我點解會搵佢？
其實今次我哋嘅節目係一個演講類型節目，
同埋希望嘉賓嘅故事可以畀到觀眾一啲正能量，
我認識嘅Brian係一個好出色嘅激勵演講家，
而佢過去高低起跌嘅經歷亦都係非常有啟發性，
我幾相信佢嘅出現係會帶到一啲正面訊息畀大家。
當節目錄影完畢，有幾個工作人員走嚟同我講：
「條鬍鬚仔好似真係有啲料到咁喎！」
我就覺得我應該冇搵錯佢做今次節目嘅嘉賓。
可能你對佢曾經有某啲特定嘅假設同想法，
但係睇完佢嘅演講，希望有機會令你重新認識佢。
借另一嘉賓過橋﹗？
Bob又指Brian Cha一集中還有另一位猛料演講嘉賓，就是著名嘅電影編劇阮繼志先生，「眼淺嘅朋友記得尾段拎定兩張紙巾，我喺現場睇嘅時候真係頂唔順，好癲！」 阮繼志形容自己人生經歷如「心電圖」，無數高低起跌的人生，要「屢戰屢敗」的阮繼志並沒有被奪走他樂觀的性格及鬥志。阮繼志以已故填詞人黃霑經典作品《家變》的一句歌詞「人間的波折，經得起挫折，始終都會不枉此生」為演說作結，為聽眾帶來反思及鼓勵。
Brian Cha：一雙手可以創造奇蹟﹗
Brian Cha車志健亦有為自己上電視宣傳，發文：「早排喺屋企搵嘢，無意間搵到張自己細個嘅嬰兒相，瞓得好甜，仲緊握雙手……大個之後好多嘢都變咗，但有一樣嘢係無變，就係緊握雙手！我永遠相信一雙手可以創造奇蹟、扭轉命運……今次響電視節目中會同大家分享點樣捉緊自己信念…… 由一名健身教練變為今日嘅自己……如果你都同我一樣有一個夢想想去實踐，但係身邊嘅人有太多反對噪音，唔知道點處理，就記得準時收睇，因為我會話比你聽點樣用自己雙手創造屬於自己嘅命運……」
Brian Cha車志健擔任《360秒人生課堂》的其中一個演講嘉賓﹗（圖片來源：《360秒人生課堂》預告截圖）
《360秒人生課堂》22日周五 嘉賓Brian Cha車志健登場
Brian Cha車志健在社交網預告《360秒人生課堂》22日（周五）播出：「如果有一日，個天同你講…你只係得返6分鐘，之後就要離開世界…呢6分鐘所講嘅嘢…隨時會為好多有需要嘅人帶嚟啓發，甚至會傳承到下一代…」Brian Cha預告以一個「特別嘅題目」去分享人生經歷及獨特睇法。
2020年Brian Cha車志健忽然爆紅
Brian Cha車志健2020年因為「激勵課程」的老是常出現的網上廣告令聲名大噪﹗他標榜自己是演講家、創業家，其創立的BCM在社交網簡介，是為團隊專門幫助生意老闆、銷售團隊領袖和導師爆發業績，設立市場壟斷策略﹗