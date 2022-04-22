360秒人生課堂｜Bob認邀請Brian Cha具爭議性 急洗白：想帶出正能量﹗

由Bob林盛斌主持的《360秒人生課堂》周五（22日）有嘉賓Brian Cha車志健，自本周初播出預告後，不少網民畀嬲兼負評﹗主持Bob承認搵Brian Cha的確具爭議性，為何仍冒險搵他，聽聽佢解釋﹗