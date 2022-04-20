360秒人生課堂

360秒人生課堂｜Brian Cha車志健分享傳奇人生 被揭是李施嬅未來大伯﹗

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由Bob林盛斌主持的《360秒人生課堂》預告有嘉賓Brian Cha車志健，他曾打破三項世界紀錄，兒時在木屋區長大，由職健身教練後成為人生教練，經歷頗為傳奇，更被揭是李施嬅的有米未婚夫Anson（車崇健）的哥哥﹗

《360秒人生課堂》22日周五播出

Brian Cha車志健在社交網預告《360秒人生課堂》22日（周五）播出：「如果有一日，個天同你講…你只係得返6分鐘，之後就要離開世界…呢6分鐘所講嘅嘢…隨時會為好多有需要嘅人帶嚟啓發，甚至會傳承到下一代…」Brian Cha預告以一個「特別嘅題目」去分享人生經歷及獨特睇法。

360秒人生課堂 Brian Cha車志健擔任《360秒人生課堂》的其中一個演講嘉賓﹗
Brian Cha車志健擔任《360秒人生課堂》的其中一個演講嘉賓﹗（圖片來源：《360秒人生課堂》預告截圖）
360秒人生課堂 Brian Cha預告在六分鐘演講中會發表獨特見解﹗
Brian Cha預告在六分鐘演講中會發表獨特見解﹗（圖片來源：《360秒人生課堂》預告截圖）

2020年忽然爆紅

Brian Cha車志健2020年因為「激勵課程」的老是常出現的網上廣告令聲名大噪﹗他標榜自己是演講家、創業家，其創立的BCM在社交網簡介，是為團隊專門幫助生意老闆、銷售團隊領袖和導師爆發業績，設立市場壟斷策略﹗

360秒人生課堂 年初時在社交網送上節目入場劵﹗
年初時拍攝節目前，Brian Cha在社交網贈送節目入場劵﹗（圖片來源：FB＠BCM）

Brian Cha出生基層 木屋區長大

Brian Cha曾在訪問中透露兒時居於在木屋區，爸爸是一個貨車司機，媽媽是車衣工人，指自己可以讀大學，全靠相熟茶客夫婦無私贊助，1996年美國夏威大學畢業後（營養學系）返港成為健身教練，但再努力收入都相當有限，令他一直想在同行中突圍，有朋友建議他去破世界紀錄去提高知名度，而Brian Cha最初認為冇可能，但朋友這番說話卻啟發了他內在潛能。

360秒人生課堂 Brian Cha車志健透露現已飛往英國﹗
Brian Cha車志健透露現已飛往英國，打算開拓歐洲市場﹗（圖片來源：FB＠BCM）

打破3項世界紀錄

Brian Cha車志健在2013至2015年間創下三項世界紀錄，包括12小時內打最多高爾夫球到100碼外（9,959個）、連續12小時內最多上籃入球（73,900次）、連續24小時以腳踏車發最多電力（31,399.31瓦時）。

360秒人生課堂 Brian Cha之前是一名健身教練，和太太同樣熱愛健身，不時自拍晒肌兼晒大屋，二人育有兩名女兒﹗
Brian Cha之前是一名健身教練，和太太同樣熱愛健身，不時自拍晒肌兼晒大屋，二人育有兩名女兒﹗（圖片來源：FB＠BCM）

誓做有影響力的人 一句「Quit Youtube囉﹗」揚名

Brian Cha創下第一個世界紀錄後獲邀任演講嘉賓，獲不少人詢問他會否開班教人如何突破自己﹗經過三次破世界紀錄後，他決定創業，建立了一個以走路換取金錢的手機應用程式，最後失敗令他負債4百萬。但Brian Cha未有放棄，決定運用一套致勝的思維模式，誓要成為一個全世界最有影響力的演講家，2016成立Brian Cha Motivation（BCM），開辦網上教學的行業﹗2020年每月以六位數巨額在YouTube賣廣告，大大增加曝光卻被網民嫌煩及抨擊，他在廣告及直播中叫反對者「Quit Youtube囉﹗」一時成為佳話，因而令人氣大旺﹗

360秒人生課堂 Brian Cha不時捉緊時下議題去演講﹗
Brian Cha會捉緊時下議題去演講﹗（圖片來源：FB＠BCM）

Brian Cha係李施嬅未來大伯﹗神密未婚夫車崇健曝光﹗

李施嬅上年忽然在社交網晒出兩張戴著巨型鑽戒的相片，宣布喜訊。由拍拖到訂婚都把男友收得咁密，但就因由加國返港完成隔離，急不及待見未婚夫，因而令未婚夫身份曝光，原來未婚夫大有來頭，他是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha）﹗Anson被指有過千萬物業，而且被揭是車志健Brian Cha的胞弟，李施嬅回應時並未有否認，不過就唔想多講未婚夫的私事。

360秒人生課堂 李施嬅 Brian Cha去年生日在其IG公開全家為他慶生的照片，站在最左的男子疑似是Anson Cha。圖片來源：Brian Cha
Brian Cha曾在其IG公開全家為他慶生的照片，站在最左的男子疑似是Anson Cha。（圖片來源：IG＠Brian Cha） 李施嬅 再翻查Anson的IG，差不同日子他也以同一個造型去健身，就連運動褲與leggings也是一模一樣。圖片來源：Anson Cha IG 再翻查Anson的IG，差不同日子他也以同一個造型去健身，就連運動褲與leggings也是一模一樣。（圖片來源：IG＠Anson Cha）
360秒人生課堂 李施嬅 李施嬅在社交網上載在酒店隔離期間收花的照片，表示男友打電話同佢過元宵佳節。
因疫情關係，李施嬅去年宣布結婚後，至今未註冊及擺酒，李施嬅指唔心急，拍拖四年已半同居﹗（圖片來源：IG＠selenaleelalee）

Anson在Brian的家庭合照中出現

Brian Cha的中文名是車志健；而Anson Cha的中文名是車崇健，名字只差一個字很相似。在Brian上載的生日相片中，相中人也跟Anson Cha相當神似，網民推斷是同一個人，再加上Brian在19年為父親慶祝72歲生日時，一家四口的合照中，身穿紅色T恤的男子像極Anson，故Brian與Anson是兄弟的成數非常之高。對於未婚夫Anson的哥哥正是Brian Cha，李施嬅回應：「有傳過，但唔回應！」她說有關Anson的屋企及工作都想留空間給他，指二人之間的事可以講，其他就不會回應。

360秒人生課堂 李施嬅 李施嬅的未婚夫Anson Cha原來就是郭富城的私人健身教練。圖片來源：小美IG
李施嬅的未婚夫Anson Cha是郭富城的私人健身教練。（圖片來源：小美IG）
360秒人生課堂 上月Brian Cha分享父母及胞弟一家四口的新舊合照，留言「有種幸福叫做一家人齊整影全家福，成家人笑容滿足，多謝屋企人。」相中弟弟跟李施嬅未婚夫Anson Cha如同一人。
上月Brian Cha分享父母及胞弟一家四口的新舊合照，留言「有種幸福叫做一家人齊整影全家福，成家人笑容滿足，多謝屋企人。」相中弟弟跟李施嬅未婚夫Anson Cha如同一人。（圖片來源：FB＠BCM）

被《IT狗》影射 Brian Cha激動回應

在ViuTV劇集《IT狗》第十集入面，最尾驚現一段網民熟口熟面嘅畫面，由周祉君飾演的角Lou出現在電腦屏幕，講出一段激勵人心嘅說話，網民口徑一致，稱此段正正影射了Brian Cha！但勢估唔到，Brian Cha真係有睇《IT狗》仲回應！

360秒人生課堂 周祉君角色阿Lou創立的「Loutivation」真熟口熟面。
周祉君角色阿Lou創立的「Loutivation」真係好似Brain Cha個頻道名「Brian Cha Motivation」。（圖片來源：《IT狗》截圖）

Brian Cha堅持以廣東話演講

Brian Cha以「雙手創造自己命運」理念，為企業老闆、行銷業行業提供商業顧問，2019年獲HKMA香港管理業協會邀請成為2019年「傑出推銷員獎」的銷售培訓導師﹗並曾推出八本著作去鼓勵不同行業的人去達至成功，但就一直他堅持以廣東話去演講及教學，

360秒人生課堂 堅持以廣東話演講及教學﹗
堅持以廣東話演講及教學﹗（圖片來源：FB＠BCM）

撰文：東方新地圖片來源：FB＠Brian Cha Motivation

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