360秒人生課堂｜Brian Cha車志健分享傳奇人生 被揭是李施嬅未來大伯﹗
《360秒人生課堂》22日周五播出
Brian Cha車志健在社交網預告《360秒人生課堂》22日（周五）播出：「如果有一日，個天同你講…你只係得返6分鐘，之後就要離開世界…呢6分鐘所講嘅嘢…隨時會為好多有需要嘅人帶嚟啓發，甚至會傳承到下一代…」Brian Cha預告以一個「特別嘅題目」去分享人生經歷及獨特睇法。
2020年忽然爆紅
Brian Cha車志健2020年因為「激勵課程」的老是常出現的網上廣告令聲名大噪﹗他標榜自己是演講家、創業家，其創立的BCM在社交網簡介，是為團隊專門幫助生意老闆、銷售團隊領袖和導師爆發業績，設立市場壟斷策略﹗
Brian Cha出生基層 木屋區長大
Brian Cha曾在訪問中透露兒時居於在木屋區，爸爸是一個貨車司機，媽媽是車衣工人，指自己可以讀大學，全靠相熟茶客夫婦無私贊助，1996年美國夏威大學畢業後（營養學系）返港成為健身教練，但再努力收入都相當有限，令他一直想在同行中突圍，有朋友建議他去破世界紀錄去提高知名度，而Brian Cha最初認為冇可能，但朋友這番說話卻啟發了他內在潛能。
打破3項世界紀錄
Brian Cha車志健在2013至2015年間創下三項世界紀錄，包括12小時內打最多高爾夫球到100碼外（9,959個）、連續12小時內最多上籃入球（73,900次）、連續24小時以腳踏車發最多電力（31,399.31瓦時）。
誓做有影響力的人 一句「Quit Youtube囉﹗」揚名
Brian Cha創下第一個世界紀錄後獲邀任演講嘉賓，獲不少人詢問他會否開班教人如何突破自己﹗經過三次破世界紀錄後，他決定創業，建立了一個以走路換取金錢的手機應用程式，最後失敗令他負債4百萬。但Brian Cha未有放棄，決定運用一套致勝的思維模式，誓要成為一個全世界最有影響力的演講家，2016成立Brian Cha Motivation（BCM），開辦網上教學的行業﹗2020年每月以六位數巨額在YouTube賣廣告，大大增加曝光卻被網民嫌煩及抨擊，他在廣告及直播中叫反對者「Quit Youtube囉﹗」一時成為佳話，因而令人氣大旺﹗
Brian Cha係李施嬅未來大伯﹗神密未婚夫車崇健曝光﹗
李施嬅上年忽然在社交網晒出兩張戴著巨型鑽戒的相片，宣布喜訊。由拍拖到訂婚都把男友收得咁密，但就因由加國返港完成隔離，急不及待見未婚夫，因而令未婚夫身份曝光，原來未婚夫大有來頭，他是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha）﹗Anson被指有過千萬物業，而且被揭是車志健Brian Cha的胞弟，李施嬅回應時並未有否認，不過就唔想多講未婚夫的私事。
Anson在Brian的家庭合照中出現
Brian Cha的中文名是車志健；而Anson Cha的中文名是車崇健，名字只差一個字很相似。在Brian上載的生日相片中，相中人也跟Anson Cha相當神似，網民推斷是同一個人，再加上Brian在19年為父親慶祝72歲生日時，一家四口的合照中，身穿紅色T恤的男子像極Anson，故Brian與Anson是兄弟的成數非常之高。對於未婚夫Anson的哥哥正是Brian Cha，李施嬅回應：「有傳過，但唔回應！」她說有關Anson的屋企及工作都想留空間給他，指二人之間的事可以講，其他就不會回應。
被《IT狗》影射 Brian Cha激動回應
在ViuTV劇集《IT狗》第十集入面，最尾驚現一段網民熟口熟面嘅畫面，由周祉君飾演的角Lou出現在電腦屏幕，講出一段激勵人心嘅說話，網民口徑一致，稱此段正正影射了Brian Cha！但勢估唔到，Brian Cha真係有睇《IT狗》仲回應！
Brian Cha堅持以廣東話演講
Brian Cha以「雙手創造自己命運」理念，為企業老闆、行銷業行業提供商業顧問，2019年獲HKMA香港管理業協會邀請成為2019年「傑出推銷員獎」的銷售培訓導師﹗並曾推出八本著作去鼓勵不同行業的人去達至成功，但就一直他堅持以廣東話去演講及教學，