360秒人生課堂｜Brian Cha車志健分享傳奇人生 被揭是李施嬅未來大伯﹗

由Bob林盛斌主持的《360秒人生課堂》預告有嘉賓Brian Cha車志健，他曾打破三項世界紀錄，兒時在木屋區長大，由職健身教練後成為人生教練，經歷頗為傳奇，更被揭是李施嬅的有米未婚夫Anson（車崇健）的哥哥﹗