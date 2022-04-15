360秒人生課堂｜𡃁模郭玥彤變慈母 Celia K.原名郭穎兒拍過《一路向西》
郭玥彤𡃁模時代藝名 Celia K.原名郭穎兒
Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），2006年曾拍過布吉寫真集《Missing Celia K》，主演三級電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》為人認識：
郭玥彤感激阿Bob 給予信心做演講嘉賓
郭玥彤（Celia）表示幾個月前，突然之間有一日收到Bob 的來電，對方表示籌備緊一個節目，充滿正能量好有意義嘅，諗起想搵已為人母的郭玥彤做其中一個嘉賓！
郭玥彤聽完之後感到驚訝，因為自忖一向都係「阿愁」 加上𡃁模出身的她近年對自己都冇乜信心，「唔好話上節目，上鏡我都唔多敢」。
當郭玥彤同Bob傾咗一個電話之後，感到好難得阿Bob對佢咁有信心，阿Bob認為郭玥彤可以將她嘅故事分享給其他人，從而發放一啲正能量。
阿Bob對Celia 的了一句話令她膽粗粗答應邀請：「老實講，我真係覺得你得！你唔好覺得自己做唔到，跳出comfort zone ! 人生就係不段挑戰唔同嘅考驗㗎啦！」 之後嗰幾個月Celia不停喺度諗個份稿，改完又改——究竟應該用咩內容？要用啲乜嘢語句？又喺度諗用啲咩語氣？不停加加減減，修改左幾十次，每一日都匿埋喺廁所，花上兩個鐘計算演講時間和練習！
郭玥彤表示： 「多得Bob 爺係我準備呢兩個月入邊，不停咁樣不厭其煩引導，我比信心我！而我老公都俾咗好大嘅信心我！」兩位男士分別都講咗同一句說話就係：
你做返自己啦！唔好諗咁多！做你自己我覺得最好睇！
原名郭穎兒 2012年與方媛同期推出𡃁模寫真
2012 《Missing Celia K》布吉寫真集 CELIA K 郭穎兒
2016年嫁作富商改名郭玥彤
2016年Celia嫁給富商李冠鋒，李冠鋒曾是與Janice Man拍拖七年，二人分手後李與Celia拍拖並結婚，其後Celia改名郭玥彤轉型發展KOL事業。已先後誕下兩個囡囡嘅Celia，去年3月報喜，剖腹誕下第三個囡囡。
Celia誕第二胎遇不快
𡃁模郭穎兒（Celia K）最近再為人母，但在BB出世後竟發現BB面上出現一條2.5cm血痕，當詢問院方時，對方聲稱是嬰兒自己的指甲弄傷。
郭穎兒三年抱兩
2018年4月她宣布懷有第二胎，在8月22日剖腹誕下女兒Lia，重6.38磅，在相中所見Lia十分精靈可愛。一家人懷着興奮開心的心情迎接細囡出院時，發現B女面上有一條長長的血痕，而Celia K.在社交媒體表示：「當我見到BB嘅時候，我真係笑唔出。佢面上有一個啱啱整親大概2.5cm嘅好深傷口。」
初生嬰兒指甲柔軟難以刮成血痕
當Celia K.向姑娘了解發生經過，姑娘表示：「乜醫生冇同你解釋咩？ 佢自己指甲整親自己 。」Celia K.認為，BB剛出世，指甲非常柔軟和薄弱，都是有刮傷自己的風險，但要弄成如此「咁粗咁深」的傷害，只是一個初生嬰兒，真是難以令人相信。其後，Celia K.詢問有一個有20多年經驗的陪月員和一個多年在政府醫院初生嬰兒科工作的姨姨，了解BB的情況。他們都認為，傷口不是BB指甲造成，從未見過BB自己可以弄到這樣傷。
初生BB指甲造成血痕 機會甚微
推卸責任的回覆
事後，Celia K.再次查詢院方，院方的回覆依然是：「100% BB自己整到」。Celia K.在貼文中表示十分心痛，她相信每一個媽媽都會心痛自己BB。她自己也知道嬰兒新陳代謝回復快，傷口會很快痊癒。然而，她實在是對這所私家醫院很失望！如果是BB自己整傷，當時姑娘回覆的態度是理所當然。然而，如果係是人為疏忽，一句道歉她認為都可以接受，亦不會追究責任，因為每個人都有不小心的時候，而現在的情況似院方在推卸責任。