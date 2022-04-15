360秒人生課堂｜𡃁模郭玥彤變慈母 Celia K.原名郭穎兒拍過《一路向西》

36歲人妻郭玥彤（Celia）現時是三女之母，最近在《360秒人生課堂》擔當嘉賓，當年未到20歲入行做𡃁模，原名郭穎兒，英文藝名「Celia K.」，主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》而認識阿Bob林盛斌，今次由阿Bob力邀再度面對鏡頭，不再做性感尤物，分享最真實的成長辛酸⋯⋯