37歲何廣沛無預警宣布求婚成功 富貴公關女友背景強大 氣質不輸朱晨麗

何廣沛於2023年9月公開與圈外公關美女Sarah的戀情，當時35歲的他透露二人已交往半年，並表示希望盡快步入婚姻。兩人相戀以來鮮少在社交平台公開秀恩愛，但感情穩固。今日（8日），何廣沛在Instagram宣布喜訊，成功向Sarah求婚！