37歲何廣沛無預警宣布求婚成功 富貴公關女友背景強大 氣質不輸朱晨麗
何廣沛向女友求婚成功：讓我領悟到未見鍾情的存在
何廣沛IG公開甜爆合照︰「She said YES！相信一見鍾情的浪漫嗎？而你卻讓我領悟到『未見鍾情』的存在。還記得那張不太清晰，但讓我深深吸引着的照片嗎？從相遇、相識、相約、相戀、相處、相愛，共同經歷的一切，隨著時間的推移，身份也期待着變化。My best friend, soulmate and the love of my life. #engaged」
2023年，何廣沛驚爆新戀情，情斷朱晨麗之後已火速有新女友，他隨後更大方承認自己名草有主，與過去曖昧不明的緋聞展示出截然不同的態度。
何廣沛承認戀情
爆出緋聞後，何廣沛火速向傳媒承認戀情，表示2人穩定發展中，更馬上護花表示對方是圈外人，因此希望大家能給予適當的空間他們，與之前面對緋聞的態度非常不同。
圈外女友Sarah是公關公司創辦人
據悉，何廣沛新女友Sarah外貌甜美，是一間名為「Talens」的公關公司創辦人，同時亦是美甲鋪的老板娘。疑因送品牌禮物給男方而日久生情，2人更被爆出5大拍拖證據，包括網上傳情、互相打入朋友圈、一同去旅行、一同食蛋糕，以及攬實女方愛犬。
1）網上傳情
Sarah曾經多次以公關身份送禮物給何廣沛，事後獲何廣沛在Instagram特意發文，更以極為曖昧的文字作宣傳，實質上其實是暗地裡傳情。
2）互相打入朋友圈
Sarah已打入何廣沛身邊好友的圈子，並與「食腦」兄弟方紹聰、郭子豪女友鄧卓殷互相follow，而何廣沛亦有follow女友的好朋友，2人的關係在他們各自的社交圈子中已成公開的秘密！
3）一同去旅行
報道指，何廣沛與女友Sarah曾於去年11月一同去旅行，但當時TVB正值《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》，何廣沛疑似因為拍拖而缺席，當時他在微博發文的IP地址顯示身處韓國。
4）一同食蛋糕
何廣沛於上月生日時，在Instagram曾經公開一個有他的訂製肖像公仔的蛋糕，原來他和女友的生日非常接近，女方在她IG上載的生日大合照中，亦有這個蛋糕的出現，疑似一同慶祝生日。
5）攬實女方愛犬似足男主人
何廣沛並沒有養寵物，但最近卻頻頻在IG上載自己與柴犬的合照，無論是去爬山、還是參加慈善活動都見到同一隻柴犬的蹤影。原來這隻柴犬，就是女友Sarah的愛犬Charter，而何廣沛亦有follow Charter的IG！
歷屆緋聞女友個個靚女
何廣沛出道以來從未承認過緋聞，歷屆緋聞女友除了朱晨麗之外，還有「垃圾清」周梓盈和前港姐冠軍陳曉華。何廣沛與周梓盈於2012年一同參加藝員訓練班，其後一直拍拖至2017年分手，當時有傳2人分手導火線是原因男方爆紅，以免感情會影響星途；何廣沛與朱晨麗於2017年因拍《超時空男臣》時傳出緋聞，但2人一直沒有公開認愛，一直強調只是好朋友，更多次在IG放閃，不過今年初何廣沛已單方面unfollow女方IG，疑似不歡而散；何廣沛與陳曉華拍攝《異搜店》時有指曾經雙雙消失片場多時，有又指女方經常主動去出擊約他食飯，但身處內地的朱晨麗回港之後，何廣沛便婉拒女方的邀約，令緋聞無疾而終。
何廣沛 朱晨麗首同場勁尷尬
事隔多日，二人昨日（28/5）終於在「unfollow事件」後首度同場出席品牌上市發佈會，二人均盛裝打扮，男的黑色西裝白恤衫，女的穿上白色套裝露纖腰，若然合照理應會幾登對。可惜，在當晚的活動上二人全程零交流未有同框，接受訪問時被問到對方，何廣沛仍繼續以「同事」稱呼對方，而且用字很見外，甚至不知道朱晨麗亦有份出席活動！
何廣沛做完訪問之際，恰巧撞正朱晨麗到場，但何廣沛竟然眼尾都沒有看過對方一眼就直衝場內，當正對方透明！到朱晨麗接受訪問時同樣被問及何廣沛，不過有網民就認為她的用詞和語氣比較大方，亦未有刻意以「同事」稱呼何廣沛。二人同場不同框互當透明，確實為現場帶來一陣尷尬氣氛！直至大會全體大合照才有機會「同框」，不過企位亦相當遠。
其實當晚的發佈會上還有大量TVB「同事」出席，例如有江嘉敏、蔡思貝、陳自瑤以及陳敏之等等，但何廣沛在IG分享酒會場內的相片時，亦沒有任何與人的合照，似乎連玩IG都相當避忌！
何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化
17年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人早前被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。
何廣沛早前出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。
朱晨麗尷尬回應被unfollow將何廣沛由「朋友」變「同事」
朱晨麗早前現身TVB活動亦有回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！
朱晨麗忽傳大肚 疑似新歡身份曝光
朱晨麗忽傳大肚 疑似新歡身份曝光有報道指剛與何廣沛「分手」的朱晨麗，被好友爆料指已經有新男友，男方更是是香港中華廠商聯合會會長史立德的兒子史昊洺，兩父子均擁有多隻馬匹，家底非常雄厚。有指兩人在上年夏天已經撻著，更齊齊遊泰國享受二人世界。報道亦指朱晨麗近日肚突突孕味重，似是懷孕，疑似終於有望嫁入豪門。
朱晨麗連聲否認緋聞
傳聞沸沸揚揚，朱晨麗今日就向傳媒就謠傳秘戀富二代兼懷孕一事親自解畫，她澄清與史昊洺只是朋友關係，對方亦沒有追求自己，兩人只是「朋友介紹，有一齊玩過」。對於懷孕一事，朱晨麗就笑指「傳得誇張」，表示自己日前才穿高踭鞋出席活動，絕對無可能懷孕。
同何廣沛傳足6年 今年年初「降呢」變同事
何廣沛與朱晨麗在6年前因為合作拍攝《超時空男臣》而撻著，更多次被傳媒影到男方進出朱晨麗香閨，又有雨中漫步同撐一傘等等親密行為，雖然二人之後一直都以「朋友」相稱，但不論行內及行都認定二人就是一對。惟到今年年初何廣沛被發現其IG單方面unfollow朱晨麗，二人關係更加由「朋友」降呢做「同事」，「6年情」疑似正式玩完。