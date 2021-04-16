智能愛人｜37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后

李佳芯近日為新劇《智能愛人》開工，劇中飾演一名服務性功能的智能機械人，日前以古裝新造型為主人麥美恩做替身，Ali直言雖甚少拍動作戲，但被吊高幾層樓也遠不及揣摩角色的難度，為了說話表情肢體動作都活像機械人，今次視后Ali都被考起﹗

文：東方新地 | 圖：影片截圖、東方新地