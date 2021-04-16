智能愛人｜37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后
李佳芯近日為新劇《智能愛人》開工，劇中飾演一名服務性功能的智能機械人，日前以古裝新造型為主人麥美恩做替身，Ali直言雖甚少拍動作戲，但被吊高幾層樓也遠不及揣摩角色的難度，為了說話表情肢體動作都活像機械人，今次視后Ali都被考起﹗
文：東方新地 | 圖：影片截圖、東方新地
37歲李佳芯由演邪花轉型專業人士再到演媽媽，最後憑《BB來了》攞埋視后，早前主演的熱播劇《殺手》，一頭爆炸頭加粗眼鏡的師奶仔，一樣令觀眾受落，演技早被肯定，不過最近在新劇《智能愛(AI)人》中飾演一名AI機械人，Ali直認被角色考起：「開咗幾日工，我都仲揣摩緊點去演繹得神似，由於係做一個機械人，凡事都以理性、數據、邏輯去思考，唔可以好似人有感情，外在表情唔可以太冷冰冰但又唔可以有過多表情，變得唔似機械人，真係雙重難度。」
李佳芯新劇同FYY爭仔
Ali直言演機械相當有挑戰性，連造型都百變，日前她為劇集開工，以全新古裝造型拍攝，Ali在劇中為主人麥美恩（Mayanne） 服務，而Mayanne飾演一名電視台姐仔，因畏高故拍古裝劇時找來由機械人Ali頂替吊高，故Ali穿上Mayanne女俠裝束吊威也飛來飛去。而Ali在劇中的主要造型係一個紫黑色bob頭，全身白色工衣，露出白滑纖腰。雖然Ali是一個智能機械人，但卻對陸永有微妙情感，要同飾演女強人的馮盈盈爭仔，首次演男一的陸永都戥Ali慘：「真係離譜，Ali要對我有感情，仲要同人爭我，劇情實在太過離譜。」Ali亦笑言因為演機械人不能有太多表情及情感，卻要對陸永產生感情，真係大挑戰﹗