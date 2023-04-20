39歲沈卓盈出海賀壽 頻換衫大晒火辣身段 網民讚由頭索到落腳趾尾
沈卓盈生日出海收驚喜
4月5日是沈卓盈的39歲生日，日前她上載了一輯與6位好姊妹出海慶祝生日的照片，她留言：「謝謝好姊妹們陪我瘋了一天，給了我滿滿的生日驚喜，大家的祝福和愛，還有那繞樑三日的生日歌，全部收到了。睇返啲相令我想起bridal shower那天的美麗時光，心情真是很滾動呢！特別感謝我的寶貝徐淑敏和陳自瑤的用心的佈置和和安排。」沈卓盈並在另一個po自爆不熟水性：「不懂游水，又甚少出海，想不到會在船上慶生，生日總要來一點改變和嘗試。」
7美圖非常養眼
這次為沈卓盈送上生日驚喜的圈中好友包括徐菁遙（原名徐淑敏）、何天兒（原名何傲兒）及陳自瑤，眾人都悉心打扮有晒Dress Code，以航海為主題在遊艇上大開派對，各人都毫不吝嗇大騷美好身材，場面非常養眼。
沈卓盈換足3套衫
壽星女沈卓盈最少換了3套靚衫，最搶fo的是深橙色中門大開的連衣裙及鮮橙色的單肩露腰裝，把她的身材優點表露無遺，已是一子之母的她，身形更勝產前，深長的事業線、逆天大長腿加白滑肌膚，極度火辣。至於同是40路的最索人妻陳自瑤，目測亦換了兩套衫，其中一張相身穿橫間泳衣，俯身向前吻賀沈卓盈時傲人身材盡現。
網民讚嘆腳趾一樣索
沈卓盈是「第四屆《TVB週刊》Cover Girl選舉」冠軍，07年主持《最緊要正字》而為大眾所認識，雖然曾演出無綫劇《古靈精探B》、《結·分@謊情式》、《平安谷之詭谷傳說》、《特技人》等，不過代表作始終欠奉，大家對她印象最深刻都是其凹凸有致的身材。網民看完沈卓盈的39歲生日照，紛紛留言大讚她弗過做女時，更甚是連腳趾都正都爆。
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