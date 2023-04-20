沈卓盈

39歲沈卓盈出海賀壽 頻換衫大晒火辣身段 網民讚由頭索到落腳趾尾

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被封「沈大師」的沈卓盈（Jessie），與經營內衣生意的有米老公杜灝標（Calvin）於19年結婚後開始淡出幕前，21年兒子Jayden出世後，沈卓盈更加專注相夫教子，鮮有作公開露面，過住少奶奶生活的她不時都會在社交網更新近況。日前39歲生日的沈卓盈上載與一班好姊妹出海賀壽的靚相，換足3套衫盡顯火速身材，網民有讚冇彈，留言話沈卓盈連腳趾都索到爆炸。

沈卓盈 月初剛度過41歲生日的沈卓盈，出海慶祝生日興奮地舉起香檳。
月初剛度過39歲生日的沈卓盈，出海慶祝生日興奮地舉起香檳。（圖片來源：[email protected]_sum）

沈卓盈生日出海收驚喜

4月5日是沈卓盈的39歲生日，日前她上載了一輯與6位好姊妹出海慶祝生日的照片，她留言：「謝謝好姊妹們陪我瘋了一天，給了我滿滿的生日驚喜，大家的祝福和愛，還有那繞樑三日的生日歌，全部收到了。睇返啲相令我想起bridal shower那天的美麗時光，心情真是很滾動呢！特別感謝我的寶貝徐淑敏和陳自瑤的用心的佈置和和安排。」沈卓盈並在另一個po自爆不熟水性：「不懂游水，又甚少出海，想不到會在船上慶生，生日總要來一點改變和嘗試。」

沈卓盈 沈卓盈這件鮮橙色單肩露腰裝盡顯豐滿上圍。
沈卓盈這件鮮橙色單肩露腰裝盡顯豐滿上圍。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 「沈大師」雖然已是一子之母，身材仍然保養得十分好。
「沈大師」雖然已是一子之母，身材仍然保養得十分好。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 沈卓盈非常多謝6位好姊妹為她慶生。
沈卓盈非常多謝6位好姊妹為她慶生。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 各人都悉心打扮，不過始終都係壽星女最搶鏡。
各人都悉心打扮，不過始終都係壽星女最搶鏡。（圖片來源：[email protected]_sum）

7美圖非常養眼

這次為沈卓盈送上生日驚喜的圈中好友包括徐菁遙（原名徐淑敏）、何天兒（原名何傲兒）及陳自瑤，眾人都悉心打扮有晒Dress Code，以航海為主題在遊艇上大開派對，各人都毫不吝嗇大騷美好身材，場面非常養眼。

沈卓盈 Suki徐菁遙與沈卓盈穿上同色系的上衣。
Suki徐菁遙與沈卓盈穿上同色系的上衣。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 原來何天兒也是沈卓盈的閨密之一，二人同樣擁有白晢的肌膚。
原來何天兒也是沈卓盈的閨密之一，二人同樣擁有白晢的肌膚。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 陳自瑤輕吻壽星女，唔覺意露了事業線。
陳自瑤輕吻壽星女，唔覺意露了事業線。（圖片來源：[email protected]_sum）

沈卓盈換足3套衫

壽星女沈卓盈最少換了3套靚衫，最搶fo的是深橙色中門大開的連衣裙及鮮橙色的單肩露腰裝，把她的身材優點表露無遺，已是一子之母的她，身形更勝產前，深長的事業線、逆天大長腿加白滑肌膚，極度火辣。至於同是40路的最索人妻陳自瑤，目測亦換了兩套衫，其中一張相身穿橫間泳衣，俯身向前吻賀沈卓盈時傲人身材盡現。

沈卓盈 這條中門大開的裙，把沈卓盈的所有優點表露無遺， 一雙長腿果然無敵，難怪網民話腳趾一樣索爆。
這條中門大開的裙，把沈卓盈的所有優點表露無遺， 一雙長腿果然無敵，難怪網民話腳趾一樣索爆。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 唔識游水的沈卓盈首次出海慶生，目測她最少換了三套靚衫，呢條裙雖然最密實，但顏色最為鮮艷。
唔識游水的沈卓盈首次出海慶生，目測她最少換了三套靚衫，呢條裙雖然最密實，但顏色最為鮮艷。（圖片來源：[email protected]_sum）

網民讚嘆腳趾一樣索

沈卓盈是「第四屆《TVB週刊》Cover Girl選舉」冠軍，07年主持《最緊要正字》而為大眾所認識，雖然曾演出無綫劇《古靈精探B》、《結·分@謊情式》、《平安谷之詭谷傳說》、《特技人》等，不過代表作始終欠奉，大家對她印象最深刻都是其凹凸有致的身材。網民看完沈卓盈的39歲生日照，紛紛留言大讚她弗過做女時，更甚是連腳趾都正都爆。

沈卓盈 有網民話7美中最索係沈卓盈。
有網民話7美中最索係沈卓盈。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 沈卓盈唔止完美，就連腳趾都正都爆炸。
沈卓盈唔止完美，就連腳趾都正都爆炸。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 沈卓盈於21年5月13日誕下兒子Jayden，囝囝下月便足2歲。
沈卓盈於21年5月13日誕下兒子Jayden，囝囝下月便足2歲。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 沈卓盈月初正日生日當然與丈夫享受二人世界慶祝。
沈卓盈月初正日生日當然與丈夫享受二人世界慶祝。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 沈卓盈有子萬事足，樂於淡出幕前做幸福人妻、人母。
沈卓盈有子萬事足，樂於淡出幕前做幸福人妻、人母。（圖片來源：[email protected]_sum）
沈卓盈 一家三口不時在社交網放閃，沈卓盈仲想追多個湊成「好」字呢！
一家三口不時在社交網放閃，沈卓盈仲想追多個湊成「好」字呢！（圖片來源：[email protected]_sum）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_sum

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