39歲沈卓盈出海賀壽 頻換衫大晒火辣身段 網民讚由頭索到落腳趾尾

被封「沈大師」的沈卓盈（Jessie），與經營內衣生意的有米老公杜灝標（Calvin）於19年結婚後開始淡出幕前，21年兒子Jayden出世後，沈卓盈更加專注相夫教子，鮮有作公開露面，過住少奶奶生活的她不時都會在社交網更新近況。日前39歲生日的沈卓盈上載與一班好姊妹出海賀壽的靚相，換足3套衫盡顯火速身材，網民有讚冇彈，留言話沈卓盈連腳趾都索到爆炸。