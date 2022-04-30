4個小生去旅行｜原來四哥唔止掌摑曾江一次！ 重溫二人節目中溫馨場面
為悼念曾江離世，無綫於周六及周日兩晚深夜重播《4個小生去旅行》。呢個旅遊節目除咗喺宣傳記招時，謝賢表示因為不滿曾江拍攝節目期間「扮跛」同「阻收工」怒摑對方一事轟動全城，其實佢哋喺節目內都好有「火花」。
四位小生遊歷俄羅斯搵命搏
節目於2015年中月首播，由曾江（Ken哥）、謝賢（四哥）、胡楓（修哥）及Joe Junior主持，帶觀眾遊歷俄羅斯。聖巴索大教堂同國家歷史博物館呢啲咁基本嘅打卡點當然有去。四個小生加埋300歲有多，睇佢哋去培訓太空人嘅星城，體驗太空生活，四哥一試太空漫遊；揸四驅越野車穿越森林沼澤；曾江同四哥公園溜老虎…等等，由佢哋去試呢啲非一般嘅行程，的確幾有話題性！
重溫多幕火爆場面
四位小生相識多年，佢哋喺節目中寸嚟寸去，都成為咗另一個看點，最精彩一定係「火爆」嘅曾江同「搞事」嘅四哥互窒。四哥喺節目中其實已經摑過曾江一次；曾江就試過同修哥「屈」四哥有私生女。咪以為修哥好易話為，有一幕四哥抱怨修哥喺鏡頭前唔講嘢，修哥即扯火反問係咪有機拍住就要講嘢，仲即刻喺攝影師手上拎部機對住四哥，大聲喝四哥要講嘢，當堂大到四哥。
互窒中亦有愛嘅一面 曾江謝賢勾手指定盟誓
但個節目都有「好有愛」嘅一面，唔係成日咁有火爆。好似佢哋去祈福嘅地方，都會為互相祈求對方健康。四哥同曾江亦曾承諾他日邊個先「瞓」咗（離世），就要「吻別」對方。咁有愛嘅表現，就如節目宣傳片修哥所講，四哥只係「唔熟唔食」，大家互窒可能只係節目效果，幾位老戲骨都交足戲。
曾江生前曾想添食《4個小生去旅行》
日前修哥表示佢同Ken哥都想開拍第二季，可惜依家天人永隔，修哥亦好可惜少咗一個朋友。