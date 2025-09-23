41歲鄧麗欣演唱會爆肌身材超震撼！網民擔心走火入魔：變咗鄭秀文

現年41歲鄧麗欣近日在澳門舉行演唱會，她以極低體脂展現健美身材，現場照曝光後即在社交平台引發網民熱烈討論。網民紛紛以「自愧不如」、「羨慕不已」形容她的修身成果，更有不少人留言驚歎為何能保持如此健康線條！

41歲鄧麗欣爆肌身材成焦點

鄧麗欣現場造型全以健康美為主線，她標誌性的線條身形和低體脂肪比例令網民為之驚歎，成為全場視覺焦點。鄧麗欣為準備澳門演出積極進行肌肉訓練，更坦言自己已經迷上做Gym後肌肉酸痛的感覺。她開玩笑說：「我發現自己愈來愈喜歡運動，特別是感受到肌肉酸痛時，好像很變態，但尤其pat pat位置更有存在感！」此前，Stephy也曾分享她開騷期間的飲食安排，包括雞胸肉、西蘭花、椰菜花，全部搭配紅米飯，展現超高自律。

網民瘋狂留言自愧不如

不少人直呼「真係自愧不如，堅持運動得嚟既成果！」，社交平台上出現連串激勵語句，讚賞鄧麗欣在事業忙碌下仍能控制體脂與身形。部分粉絲留言反指Stephy操肌會失去原來嘅美態：「唔係變左Sammi掛」、「練到過咗火」、「佢瘦得滯 吾好睇，有反少少肉好啲」、「太健碩冇咗女人嘅吸引力」。

網友細緻分析鄧麗欣苦練成果！

另一方面，有網友發文高度稱讚鄧麗欣健身帶來的突破，細緻分析她身上最突出肌群。首先，二頭肌（俗稱老鼠仔）線條分明，非常搶眼。肩部亦有層次分明的「南瓜型」線條，中間和後側肌肉發展尤其出眾，雖然前側角度不明，但估計同樣出色。值得一提的是，要展現如此明顯的肌肉曲線，除了要有強大的肌肉基礎，更要將體脂率維持在極低水平，否則辛苦鍛鍊得來的成果會被脂肪隱藏。

他又指目測Stephy體脂率大約是10至14%，連背部的大圓肌輪廓都非常清晰。對女性來說，這個數字已屬極低，他直言：「作為一個明星，比起我哋普通人，更加多機會接觸美食，同埋壓力，有咁嘅成績背後一定付出咗好多。」

41歲 鄧麗欣 （圖片來源：threads圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：Threads圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：Threads圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：鄭秀文IG圖片）
41歲 鄧麗欣 （圖片來源：鄭秀文IG圖片）
