41歲鄧麗欣演唱會爆肌身材超震撼！網民擔心走火入魔：變咗鄭秀文

現年41歲鄧麗欣近日在澳門舉行演唱會，她以極低體脂展現健美身材，現場照曝光後即在社交平台引發網民熱烈討論。網民紛紛以「自愧不如」、「羨慕不已」形容她的修身成果，更有不少人留言驚歎為何能保持如此健康線條！