42歲葉璇演舞台劇被道具刀穿臉恐毀容 血流不止往急症室縫3層皮膚
三個月內再傷恐毀容
葉璇在她的微博上表示，「臉上被道具刺刀戳了個洞，當時昨晚的戲剛演到一半，窟窿冒着血演完的過程居然也沒有覺得很疼。」表演結束後，她才到急診室就醫，經醫生檢查後，發現傷口有深入達2cm，更要做手術縫針，她亦讚賞醫生專業：「他很細心，給我縫了三層皮膚。」
醫生叫葉璇唔好講嘢
不過醫生方面似乎有點不樂觀，表示留疤要睇運氣，並叮囑葉璇唔好講說話：「五天后拆線、兩周內傷口劇烈運動會導致皮下組織重新分離、三個月內牽扯傷口對引起疤痕來說都是致命性的傷害。」葉璇表示由於傷口太過血腥，所以決定不公開，表示「曬傷口不是堅強行為」但就曬出一張道具刀的照片，相中所見長刀刀尖上似乎還沾有血跡，可想而知有幾恐怖。
全身五勞七傷
葉璇在《紅高粱家族》劇中飾演九兒，是她首度參演話劇，不過早在7月底排練時，就曾曬出一張雙膝瘀傷的照片，為藝術真的可以去到好盡。她更她上載了一段演出的短片，並坦言自己非常入戲：「下面那個視頻大致能反映在台上我的嘴得張得多大，臉部得多扭曲。」
塊面腫到似蜜蜂針過
據悉，劇組未來將會去杭州公演，不過因為葉璇受傷，因此演出叫停，她昨回覆網民時表示：「我現在的臉腫得又一點像網上那種（隻）被蜜蜂蟄過的狗子。」
轉戰抖音上載短片嚇壞內地網民
42歲的葉璇是選美冠軍出身，顏值當然有保證，近年主力在內地發展的她，被封為話題女王，不時在社交網大晒凍齡靚樣，不過最近有網民發現葉璇在抖音上載的短片，竟然變得面目全非，連粉絲都話認唔到佢，又真係太誇張，下次開濾鏡唔好咁重手喇！
葉璇抖音拍片樣都變埋
葉璇日前在抖音拍片，大談愛情觀，她認為良好的感情互動，會令人變得溫柔又可愛，更直言「愛就是有讓人隨時隨刻變成小孩子的魔力啊」，片段中的葉璇打扮年輕，驟眼看其五官跟以前有很大分別，臉形變得尖長，還有深深的眼袋，個樣完全變了另一個人。
葉璇引來網民熱議
葉璇的抖音片一出，即引來大量網民洗版式留言，大家都對葉璇個樣議論紛紛：「怎麼變樣了」、「是用濾鏡瘦臉了嗎」、「感覺很怪」、「這個不是本人吧」、「這是誰？」、「是什麼原因居然讓我一眼沒認出你」、「沒認出來」、「鼻子變了」等等，只有少量網民力撐葉璇依然漂亮。
葉璇為一代古裝美人
葉璇於99年參選國際華裔小姐奪冠入行，當年她更獲得「最具古典美態獎」，入行後被力捧拍劇做花旦的她，曾被封「古典美人」，古裝造型全部都唯肖唯妙，葉璇參與的多套古裝劇《再生緣》﹑《雲海玉弓緣》﹑《西廂奇緣》都令觀眾留下深刻印象。