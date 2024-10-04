44歲《流行都市》索爆人妻主持黑絲誘惑 睇到網友心心眼：不嬲都超正
44歲張美妮「黑絲誘惑」原來由呢位女星操刀
張美妮表示：「今日呢個林秀怡主動幫我影好多靚相，但係影嘅時候又話我着黑絲又話我似教師又剩…搞到我成日忍唔住笑吖 P.s.流行都市台前幕後整個團隊都好歡欣，what a happy workday」林秀怡激讚：「黑絲的誘惑」，另外亦有不少網友驚呼「不嬲都超正」、「你呀爺吖原來佢已經超過四張野」、「如果佢去選viutv40路選舉贏哂」。
張美妮結婚11年育有一女原來係隱形女強人
現年44歲的張美妮早於1999年加入TVB藝員訓練班，同期訓練班藝人有楊茜堯（原名楊怡）及林峯等。她自2008年和經營髮型屋及餐廳、比她大9歲的KK（黃偉強）拍拖，到2013年結婚，2019年誕下女兒「笑咪咪」黃洛雯。
張美妮在北區長大，家有一妹，父親是餐廳東主，母親是家庭主婦，中學畢業以後二話不說就走去報13期訓練班，「自細就貪靚貪得意，覺得做明星就係做戲唱歌，日日扮到靚一靚，人人都鍾意咁簡單。」
不過張美妮一入電視台，才發覺人人都係靚仔靚女， 靚仔靚女得嚟，有背景有才藝有家底有新聞價值的對手更加多，「靚過我叻過我嘅大把，不過我又冇當人哋係威脅。19歲，公司出住糧畀我哋返去學嘢，日日唱吓歌做吓戲，又耍吓劍 咁，成班人根本就係當入camp，日日返去玩。」
一畢業就先進了兒童節目組主持兒童節目 ， 然後轉戰綜藝科、 加入《大搜查》，到了開始拍劇時，張美妮已經有了相當知名度，「上位又真係未去到，不過事業又一直穩步上揚，客戶又幾鍾意我keep住有人搵，人工又慢慢安十有得加，既然做得開心又搵到錢養到家，我自然就安於現狀」。
雖然話安於現狀，但在《超能使者》中飾演美容店老闆娘的張美妮，原來現實中亦是多間髮型屋和餐廳的老闆娘，因為有個髮型師老公的緣故，她早在2008年就投資5位數開設了她的首間髮型屋，現在這髮型屋已開了5間分店，而在2013年，她更開設了一間餐廳，成功踩入飲食界，成為跨界女強人。