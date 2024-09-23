盤點7位索爆50路女星 何芷珊拍劇激罕大解放 呢位天后凍齡預備「登六」
1.何芷珊 50歲
現年50歲嘅何芷姍於1997年以model身份入行，隨後於2003年入讀無綫電視第17期藝員訓練班，正式由模特兒轉型為演員，並先後於唔同嘅電視劇中亮相。何芷姍近年在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演馬美娜（Mia），仲keep住以靚樣同fit爆身材示人，凍齡嘅外貌完全睇唔出已經「入五」！
2.陳煒 50歲
現年50歲嘅陳煒1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍，並於亞洲電視出道，喺當年嘅當家花旦之一！陳煒於2008年宣布離巢亞視，隨後於2012年加入TVB，重啟拍劇生涯。陳煒更於2022年宣布與醫生老公拉埋天窗，婚後煒哥不都在社交平台大派福利，無論身材定樣貌都零「入五」feel！
3.黎珈而 52歲
現年52歲黎珈而（原名黎姿）1985年因參演《開心鬼放暑假》時表現較其他臨時演員出色，最後獲黃百鳴簽約，正式踏足娛樂圈。黎珈而隨後於2008年宣布推出娛樂圈，現時更係美容集團嘅董事會主席及行政總裁，而佢嘅凍齡美貌更係店鋪嘅生招牌！
4.陳慧琳 52歲
52歲陳慧琳（Kelly）1994年出道，跳場實力俱佳嘅Kelly更被譽為「樂壇天后」，歷年在音樂方面嘅獎項更超過300個！陳慧琳雖然已經「入五」，但係仍然冇影響佢嘅歌喉同舞藝，而且每次都係以絕佳狀態現身，簡直係講凍齡一詞發揮得淋漓盡致！
5.李嘉欣 54歲
54歲李嘉欣向來有「大美人」之稱，更係1988年香港小姐競選冠軍、以及1988年度首屆國際華裔小姐競選冠軍，美貌絕對有保證！已經「入五」嘅李嘉欣不時都會在社交平台大派泳裝福利，大方騷fit到漏嘅身材，而且美貌亦不減當年，狀態依然大勇！
6.周慧敏 56歲
現年56歲嘅周慧敏有「玉女掌門人」嘅美譽，周慧敏於1980年代末入行，90年代更紅遍港澳台等地，仲去過日本發展，人氣十分強勁！即將「登六」嘅周慧敏除咗身材依舊咁fit之外，就連靚樣都keep得咁好，唔少人都大讚佢完全睇唔出真實年齡！
7.佘詩曼 49歲
49歲佘詩曼係7位當中年紀最細嘅1位，佘詩曼更係1997年香港小姐季軍，並與2018年正式加入TVB，並在多部劇集中演出。佘詩曼更於今年初於《萬千星輝頒獎典禮》第3度獲的視后嘅獎座，係首位三屆視后！佘詩曼除咗演技有心得之外，就連保養都十分厲害，即將「入五」嘅佢keep得超級好，又係1位睇唔出真實年齡嘅女星！