50路 何芷姍

盤點7位索爆50路女星 何芷珊拍劇激罕大解放 呢位天后凍齡預備「登六」

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娛樂圈中向來有唔少以靚樣聞名嘅女星，雖然佢哋嘅年齡隨住時間流逝，但係容貌同身材就似乎多年來都唔受影響！以下將會為各位盤點7位圈中「50路」嘅索爆女藝人，睇吓邊位最可以隱藏真實年齡！

1.何芷珊 50歲

現年50歲嘅何芷姍於1997年以model身份入行，隨後於2003年入讀無綫電視第17期藝員訓練班，正式由模特兒轉型為演員，並先後於唔同嘅電視劇中亮相。何芷姍近年在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演馬美娜（Mia），仲keep住以靚樣同fit爆身材示人，凍齡嘅外貌完全睇唔出已經「入五」！

50路 何芷姍 何芷姍於日前播出嘅《愛回家》中突然放蕩，大賣性感嘅何芷姍獲唔少觀眾大讚有突破！（圖片來源：TVB）
何芷姍於日前播出嘅《愛回家》中突然放蕩，大賣性感嘅何芷姍獲唔少觀眾大讚有突破！（圖片來源：TVB）
50路 何芷姍 （圖片來源：Ig@hotzeshan）
（圖片來源：Ig@hotzeshan）
50路 何芷姍 當年只有19歲的Ma姐何芷姍，出演處女作《飛虎雄心》的青春模樣被翻出。（圖片來源：youtube影片截圖）
當年只有19歲的Ma姐何芷姍，出演處女作《飛虎雄心》的青春模樣被翻出。（圖片來源：youtube影片截圖）

2.陳煒 50歲

現年50歲嘅陳煒1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍，並於亞洲電視出道，喺當年嘅當家花旦之一！陳煒於2008年宣布離巢亞視，隨後於2012年加入TVB，重啟拍劇生涯。陳煒更於2022年宣布與醫生老公拉埋天窗，婚後煒哥不都在社交平台大派福利，無論身材定樣貌都零「入五」feel！

50路 何芷姍 陳煒雖然已經「入五」，但係澎湃身材仍然keep得十分好！（圖片來源：Ig@alicechanwai）
陳煒雖然已經「入五」，但係澎湃身材仍然keep得十分好！（圖片來源：Ig@alicechanwai）
50路 何芷姍 （圖片來源：Ig@alicechanwai）
（圖片來源：Ig@alicechanwai）
50路 何芷姍 陳煒1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳煒1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍。（圖片來源：新傳媒資料庫）

3.黎珈而 52歲

現年52歲黎珈而（原名黎姿）1985年因參演《開心鬼放暑假》時表現較其他臨時演員出色，最後獲黃百鳴簽約，正式踏足娛樂圈。黎珈而隨後於2008年宣布推出娛樂圈，現時更係美容集團嘅董事會主席及行政總裁，而佢嘅凍齡美貌更係店鋪嘅生招牌！

50路 何芷姍 黎珈而現時已經提出娛樂圈。（圖片來源：Ig@gigilai_official）
黎珈而現時已經提出娛樂圈。（圖片來源：Ig@gigilai_official）
50路 何芷姍 （圖片來源：Ig@gigilai_official）
（圖片來源：Ig@gigilai_official）
50路 何芷姍 黎珈而當年嘅清純靚樣係唔少人嘅夢中情人！（圖片來源：新傳媒資料庫）
黎珈而當年嘅清純靚樣係唔少人嘅夢中情人！（圖片來源：新傳媒資料庫）

4.陳慧琳 52歲

52歲陳慧琳（Kelly）1994年出道，跳場實力俱佳嘅Kelly更被譽為「樂壇天后」，歷年在音樂方面嘅獎項更超過300個！陳慧琳雖然已經「入五」，但係仍然冇影響佢嘅歌喉同舞藝，而且每次都係以絕佳狀態現身，簡直係講凍齡一詞發揮得淋漓盡致！

50路 何芷姍 陳慧琳近年keep住有唔少演出，靚樣可謂十年如一日！（圖片來源：Ig@kellychenwailam）
陳慧琳近年keep住有唔少演出，靚樣可謂十年如一日！（圖片來源：Ig@kellychenwailam）
50路 何芷姍 （圖片來源：Ig@kellychenwailam）
（圖片來源：Ig@kellychenwailam）
50路 何芷姍 陳慧琳於1995年出道時更係首位四台女新人王！（圖片來源：網上圖片）
陳慧琳於1995年出道時更係首位四台女新人王！（圖片來源：網上圖片）

5.李嘉欣 54歲

54歲李嘉欣向來有「大美人」之稱，更係1988年香港小姐競選冠軍、以及1988年度首屆國際華裔小姐競選冠軍，美貌絕對有保證！已經「入五」嘅李嘉欣不時都會在社交平台大派泳裝福利，大方騷fit到漏嘅身材，而且美貌亦不減當年，狀態依然大勇！

50路 何芷姍 李嘉欣向來有「大美人」之稱，更不時在社交平台大派福利！（圖片來源：Ig@michele_monique_reis）
李嘉欣向來有「大美人」之稱，更不時在社交平台大派福利！（圖片來源：Ig@michele_monique_reis）
50路 何芷姍 李嘉欣嘅泳裝相仲音隱約見到腹肌！（圖片來源：Ig@michele_monique_reis）
李嘉欣嘅泳裝相仲音隱約見到腹肌！（圖片來源：Ig@michele_monique_reis）
50路 何芷姍 李嘉欣於1993年播出嘅劇集《原振俠》中已經以靚樣搶晒fo！（圖片來源：《原振俠》截圖）
李嘉欣於1993年播出嘅劇集《原振俠》中已經以靚樣搶晒fo！（圖片來源：《原振俠》截圖）

6.周慧敏 56歲

現年56歲嘅周慧敏有「玉女掌門人」嘅美譽，周慧敏於1980年代末入行，90年代更紅遍港澳台等地，仲去過日本發展，人氣十分強勁！即將「登六」嘅周慧敏除咗身材依舊咁fit之外，就連靚樣都keep得咁好，唔少人都大讚佢完全睇唔出真實年齡！

50路 何芷姍 周慧敏今近年都keep住演出活動，無論樣貌定身材都睇唔出真實年齡！（圖片來源：Ig@vivianchowwaiman）
周慧敏今近年都keep住演出活動，無論樣貌定身材都睇唔出真實年齡！（圖片來源：Ig@vivianchowwaiman）
50路 何芷姍 （圖片來源：Ig@vivianchowwaiman）
（圖片來源：Ig@vivianchowwaiman）
50路 何芷姍 周慧敏更有「玉女掌門人」嘅美譽！（圖片來源：新傳媒資料庫）
周慧敏更有「玉女掌門人」嘅美譽！（圖片來源：新傳媒資料庫）

7.佘詩曼 49歲

49歲佘詩曼係7位當中年紀最細嘅1位，佘詩曼更係1997年香港小姐季軍，並與2018年正式加入TVB，並在多部劇集中演出。佘詩曼更於今年初於《萬千星輝頒獎典禮》第3度獲的視后嘅獎座，係首位三屆視后！佘詩曼除咗演技有心得之外，就連保養都十分厲害，即將「入五」嘅佢keep得超級好，又係1位睇唔出真實年齡嘅女星！

50路 何芷姍 佘詩曼係圈中獲讚凍齡嘅女星之一！（圖片來源：Ig@charmaine_sheh）
佘詩曼係圈中獲讚凍齡嘅女星之一！（圖片來源：Ig@charmaine_sheh）
50路 何芷姍 佘詩曼就算以淡妝示人都仍然咁靚！（圖片來源：Ig@charmaine_sheh）
佘詩曼就算以淡妝示人都仍然咁靚！（圖片來源：Ig@charmaine_sheh）
50路 何芷姍 佘詩曼係1997年香港小姐季軍。（圖片來源：TVB截圖）
佘詩曼係1997年香港小姐季軍。（圖片來源：TVB截圖）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、Ig@hotzeshan、youtube影片截圖、Ig@alicechanwai、新傳媒資料庫、Ig@gigilai_official、Ig@kellychenwailam、網上圖片、Ig@michele_monique_reis、《原振俠》截圖、Ig@vivianchowwaiman、Ig@charmaine_sheh、TVB截圖

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