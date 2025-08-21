53歲吳美珩近照曝光！激罕露面狀態驚人 當年因1事放棄花旦之位
吳美珩激罕露面狀態驚人網民大讚：虞姬果然係虞姬
難得聚首，宣萱及鄭裕玲興奮留言：「苦等兩年半，終於可以齊集六美聚首！可以想像我們有多高興、多愉悅！祝大家生日快樂，身體健康！」照片中眾人保養得宜，吳美珩尤為突出，容貌凍齡，與20年前拍劇時幾無差別，神采奕奕狀態極佳。
網民睇完呢張合照，紛紛大讚：「美珩一樣咁靚！」、「虞姬果然係虞姬」、「美珩keep得超好」
吳美珩被網民封古裝美人之一
雖然吳美珩早已退隱娛樂圈，但由於TVB不時重播經典劇集，令網民對她從未忘記。近日更被超過700位網民封選為香港電視劇20大古裝美人，不少網民紛紛大讚她是最美的古裝美人：「勁有古典美」、「諗唔到有邊個可以正過佢」、「兒時女神，覺得第日另一半都要有咁嘅氣質，大個先知原來咁罕有」、「講真佢個樣好啱古裝」、「最佳古裝樣」、「勁有氣質」，更有網民指她有點似韓國少女姐合「少女時代」成員之一的泰妍，指兩人五官、面形、雙眼皮相似。不過也有網民指不相似，像不像便見仁見智。
吳美珩回流香港成選美冠軍
吳美珩（Melissa）出身於醫生家庭，爸爸是中山醫院院長，媽媽是醫生。她四歲時跟隨家人移民到美國三藩市，移民美國後，其父繼續執業，媽媽就改行開花店。她並完成三藩市州立大學國際關係學士課程後，於92年參加了「全美華埠小姐選舉」並奪得全美華埠小姐(女皇)。四年後，她代表三藩市參加國際中華小姐競選，並得到亞軍的銜頭。同年，她參演《真情》，正式入行做演員入。
由於她的氣質清冷，散發知性、古典味道，所以入行以來多做一些時裝劇的專業人士或古裝劇的美人角色，代表作有《妙手仁心III》的醫生葉淘、《楊貴妃》史上最靚梅妃、《楚漢驕雄》外表柔弱內心堅強的虞姬及《九五至尊》很有智慧、不愛爭風頭的女強人Rachel等。由於她經常與江華演情侶檔，加上合作無間，被稱為最佳熒幕拍檔之一。2006年吳美珩在《女人唔易做》飾演高志玲，此劇獲得TVB全年收視冠軍，令她的演藝事業創下高峰。
從小康之家到「闊太」之路 350億老公來頭超猛
吳美珩在1996年的朋友聚會中，認識了比自己大四歲的富商王華麟，他們相知相交，秘密戀愛多年，直至01年王華麟向她求婚，她隨即答應﹕「我搵唔到理由拒絕，因為我覺得佢係最好嘅終身伴侶。」在2001年年尾，王華麟與吳美珩在台北君悅酒店舉行豪華的婚禮，筵開60席，婚禮上政商名人多不勝數，佈置更是老公根據吳美珩的喜好而設計的，以蘭花、牡丹及玫瑰做裝飾，現場更有樂隊及樂手，令到她十分感動，忍不住流下開心的眼淚。雖然在台灣舉行了婚禮，但由於吳美珩父母在美國，所以王華麟也在美國設宴40席，招待她的親友。當年結婚後，吳美珩回到了香港拍攝《九五至尊》，然後才出發去法國和馬爾地夫度蜜月。
吳美珩老公、53歲王華麟是台灣企業家，出身名門望族，是台灣的十大家族之一。家族在台北做包括土木及建築和電機工程等生意，家族資產高達250億港元。而王華麟本人因為精通金融投資，總資產也超過100億港元。
吳美珩成為了王華麟的老婆後榮升「闊太」，不時被傳媒影到在名店購物，出入有司機接載，名下有市值超過4,000萬港元的豪宅，平日出外會㩦帶超過10萬港元的Hermès手袋，亦有價值不菲的首飾及衣物，真是名符其實的豪門貴婦。
秘婚6年繼續打工為家庭息影專心相夫教子
吳美珩婚後沒有公開自己結婚的消息，仍然繼續拍劇，默默打工。她曾接受傳媒訪問時說：「長輩話一段關係要忍耐，知易行難，兩人要互相配合，互相體諒和支持對方的工作。如果一段關係建築於金錢上面，根本唔會長久，時間係最好嘅證明。」
直至07年發現自己懷孕，最後為公司完成劇集《太極》就自此息影，照顧家庭。在2007及2011年，吳美珩相繼誕下一女一仔，之後一家四口一直過著幸福的生活。她曾被傳媒拍到陪伴兒子出席學校參加活動，興奮的拿出手機為兒子拍照又為兒子抹汗、撥頭髮。期間有其他的家長要求她一同合照，退出娛樂圈多年的吳美珩毫無架子答允拍照，非常親切友善。現在她的大女Maegan已經16歲，並且長得亭亭玉立，還遺傳了媽媽吳美珩的標緻樣子和高挑的身材。
50歲靠3招凍齡
吳美珩行事低調，沒有社交帳號，但間中仍可以在TVB重播的劇集中看到她的身影，有市民曾經在超級市場及商場碰到她，讚她為人親切友善，而且皮膚身材保養得宜，直呼「凍齡美女」，也有人指大概五年前近距離見過真人，大讚她風采依然！婚後的吳美珩沒有公開露面，2019年因出席Do姐鄭裕玲的好友聚會，才可見到她的近照，不少網友大讚「吳美珩又靚又仙氣」、「好想看吳美珩演戲，小時後看她演戲，這麼多年都還是這麼靚」。
雖然息影多年，但她凍齡有法。在產後，她 曾聘用了專人教做瑜伽修身，又曾經指自己有營養餐單嚴格控制飲食，而且一直有營養師跟進她的飲食。 除此之外，她曾指因經常通宵拍攝，壓力大，所以會在一邊聽音樂看書減壓，一邊敷面膜為皮膚補充水份。