法證先鋒V｜蔡思貝新劇長髮Look成高冷女神獲激讚 黃宗澤：包保大家估唔到
黃宗澤：包保大家估唔到
這輯賣點除了是「滅罪鐵三角」組合-「法證部」、「法醫科」及「重案組」外，集合「三生三旦」黃宗澤、袁偉豪、洪永城、蔡思貝、蔡潔及王敏奕的主角陣容，以懸疑手法拍攝的單元個案亦是必睇位。《法證V》共有14個單元故事，包括「安老院虐殺案」，「離奇風水樹」、「失眠拼圖」、「劇本殺」及「天國與地獄」等；打頭陣重頭故事為「天使不美麗」，由連詩雅及近期人氣小花區明妙擔正做主角，簡單兩集劇情高潮迭起，未到最後一刻仍分不清誰是「受害者」及「加害者」，所有真相將緊貼「滅罪鐵三角」的精密調查洋蔥式逐步揭開，從而帶出人性光輝及陰暗面。三大男主角亦大讚劇中單元故事可觀，袁偉豪：「每兩、三集就睇完一個故事，好快好緊湊。」黃宗澤：「第一集個案其實幾近我哋生活，要寫一個好睇嘅單元故仔其實唔容易。」洪永城：「每個故事內容都好耐人尋味同多驚喜位，包保大家估唔到。」
蔡思貝劇中造形百變成高冷女神
之前在宣傳活動中笑指自己在劇中主力與袁偉豪「談情」的蔡思貝，其劇中角色譚倩雯造型今日曝光，先後有打鼓、記者、眼鏡女、噴泉辮及長髮公關Look，當中長髮造型更是贏盡好評：「蔡思貝長髮Look像女神，驚艷！」、「有點高冷女神範」、「真的好看，絕了」。一早事先自爆為了角色專誠學打鼓的思貝，在日前曝光的劇集製作特輯中展現打鼓造詣，入型入格之餘更是相當有型。思貝接受訪問時，表示花了很大的苦功在這劇集：「由完全手腳唔協調，到第一次練到隻手有水泡，好難忘。」她又透露正式拍攝打鼓場口當日，袁偉豪及監製均有讚她表現ok，令她開心得像個小朋友，「阿BEN有玩開音樂架嘛，佢同監製都有話：『打得幾好吖』，咁我就好似小朋友做咗樣嘢畀人讚咁。」
王敏奕笑稱由中學已經係《法證》忠實粉絲
笑稱由中學開始、已是《法證》忠實粉絲的王敏奕，在劇中飾演熱血「新紮師妹」霍寶英，敏奕受訪時笑指角色的直覺型性格，與「滅罪鐵三角」一起查案時，起了很微妙的化學作用：「我個角色好有熱誠同正義感，好希望用自己嘅衝勁去破案，同埋當大家都好理性時，佢就會用感覺行先，但有時又會畀到啲唔同嘅角度大家。可能呢個角色想帶出嚟嘅信息，就係有時你都要相信你嘅直覺。」敏奕又透露劇集中的連環殺手擁有不少科學知識，令查案難度大大提升。至於飾演含冤入獄的秦克男的洪永城，則笑指角色特別之處是「衰八卦」：「因為好多Case本來唔關佢事，但因為佢要救人，就得罪好多唔同嘅人，然後捲入咗啲兇殺案度。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略