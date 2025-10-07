59歲關淑怡驚傳病危送ICU搶救！兒子連日醫院守候抱膝痛哭 情況不樂觀？

59歲樂壇天后關淑怡（Shirley）驚傳病危！近年屢傳精神狀態不穩的她，今日被媒體爆出緊急送入深切治療部（ICU）搶救，情況令人極度擔憂。其兒子關浚賢更被直擊在醫院長凳上抱膝痛哭，神情極度哀傷，親友們亦神色凝重地在病房外守候，究竟這位一代天后發生了甚麼事？