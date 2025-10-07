59歲關淑怡驚傳病危送ICU搶救！兒子連日醫院守候抱膝痛哭 情況不樂觀？

59歲樂壇天后關淑怡（Shirley）驚傳病危！近年屢傳精神狀態不穩的她，今日被媒體爆出緊急送入深切治療部（ICU）搶救，情況令人極度擔憂。其兒子關浚賢更被直擊在醫院長凳上抱膝痛哭，神情極度哀傷，親友們亦神色凝重地在病房外守候，究竟這位一代天后發生了甚麼事？

關淑怡兒子醫院抱膝痛哭

根據媒體獨家直擊，關淑怡的兒子關浚賢與外公一同現身醫院，兩人在病房門外顯得憂心忡忡，神情極為哀傷。關浚賢更被拍到一度情緒崩潰，獨自坐在醫院的長凳上抱膝痛哭，畫面令人心酸。據悉，連日來不少親友輪流到醫院探望，即使過了探病時間也遲遲不願離開，而關浚賢更是在外公力勸之下，才短暫離開到附近餐廳用餐及返回酒店休息數小時，可見關淑怡的病情非同小可，情況實在不樂觀。

回顧關淑怡事業高峰期怪異行為

關淑怡在1989年憑藉一曲《難得有情人》紅遍樂壇，其獨特的唱腔和前衛的形象，讓她迅速被捧為九十年代的天后之一。然而，正當事業如日中天之際，她卻頻頻傳出各種行為怪異的新聞，例如襲擊酒店職員及離奇墮海等事件，導致其事業一度停滯不前。最為轟動的是在2001年，她突然在樂壇銷聲匿跡，遠赴加拿大誕下兒子關浚賢，直到2005年才正式承認未婚產子，但對兒子生父的身份一直三緘其口。

關淑怡自爆兒子生父為不丹寧波車

多年來，外界對關淑怡兒子生父的身份猜測不斷，與她關係密切的曾志偉更一度成為最大嫌疑人。直到2014年3月，關淑怡終於在社交平台親自揭開謎底，自爆兒子的父親是不丹的寧波車，並直指對方多年來對兩母子不聞不問。她當時以英文剖白心聲，大意是為了成全對方作為僧人的使命，即使心碎亦只能放棄所愛，獨力撫養兒子成人。她更上傳對方照片並留言：「現在的你如此清淨無比，12年來，沒有白白浪費我的苦衷。」以及「他，原來依然是我認識中最好的，與他的那些年，是我最好眠。」字裡行間流露出對這段逝去感情的留戀。

關淑怡浮沉樂壇20年 稱不再信任公司不歡而散

喺80、90年代樂壇嘅全盛時期已紅極一時，之後二十年間關淑怡喺事業上都浮浮沉沉，2018年簽約環球唱片再戰樂壇，可惜雙方鬧得不愉快，Shirley 更大鬧公司未有尊重過佢，話唔再相信公司：「 包庇自己人，同歌手講粗口。做事草率，不負責任！老細食言！了結自己，一了百 了！」留言狂呻自己被迫作出呢個決定，Shirley 強調自己有獨立思想，並唔係一件貨品，亦唔係扯線公仔，每次做音樂都全心全意去做，並暗示有 人唔尊重藝人，火藥味十足！

53歲關淑怡見識行業最醜陋一面 宣布正式退出樂壇

Shirley 又引用自己舊作〈 地盡頭 〉歌名寫下 一句：「 在世界各地的盡頭找到我。地盡頭再嚟見！」最後激動指：「 人言並不可畏，可畏的是人的貪念！」自言唔想一直偷生活下去！對於 Shirley 宣布退出娛圈，環球唱片公司暫時未有回應。其實一向敢言、忠於自己嘅 Shirley，能夠選擇過自己想要嘅生活，做人開開心心就好了！

