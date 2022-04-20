VAL趙展彤自組《造星4》第3個女團5trayz 第5位成員身份終極曝光

繼Collar和Lolly Talk後，《全民造星4》第3個女團成立！Val（趙展彤）同CK（黃斯琪）日前突然公布要成立一個5人組成的女團，並且已經搵齊腳，連團名都改埋叫5trayz﹗同時公布成員有Nat（何榛綦）和Ariel（曾家瑩）後，一直保持神秘的第5位成員身份，終於曝光！