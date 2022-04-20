VAL趙展彤自組《造星4》第3個女團5trayz 第5位成員身份終極曝光
趙展彤VAL 與CK宣佈5trayz成立 邀請榛綦入團
Val趙展彤日前在其個人Youtube頻道中與CK一同拍片，在片中Val提出要組女團5trayz，CK表示最好有5個人，Val提出首選是邀請榛綦（Nat），榛綦回應指有自組女團的想法，於是在兩人游說下答應加入。
Ariel嫌棄CK？
之後CK主動提出邀請有「大佬」之稱的Ariel入團，結果致電Ariel時，她卻搞笑扮作嫌棄CK，最後以勉強口吻表示：「都可以嘅！」令CK哭笑不得。兩人分析邀請這兩名成員入女團5trayz過程十分順利，是因為大家當初參加《全民造星4》時，都已經有組女團的想法。
5trayz第5位成員原來是暐翹
最後一個女團人選亦是由CK提出，她直言覺並非最理想人選，因為覺得對方還有好大的進步空間，講到咁大家好想知第五位成員係邊個？但Val表示要對最後一位成員身份保密，留待在5trayz的官方IG公布，至周二（19日）晚上，5trayz的第5位成員身份終於曝光，原來是被最多網友猜中的暐翹，網友紛紛留言表示「好開心係暐翹」、「造星時已經投票畀你」、「你值得擁有這機會」等等。
暐翹：呢一日我期待咗好耐
在5trayz公布的5位成員合照中，5人都穿著一身白色宮廷服，其中暐翹所著似乎較為中性，帶點王子感覺，在5位成員中別樹一幟。暐翹在社交網剖白：「一個電話令我成個人嘅靈魂返晒嚟，呢一日我期待咗好耐，我唔需要賺到好多錢，我只係想表演、唱歌、跳舞，我曾經以為我過咗《造星》後一段時間都無得再表演，事隔3個月，我要回來了～多謝你哋！」
團名5trayz意指一班孤兒女
據Val解釋，團名5trayz的概念是指一班無人看顧的孤兒，唯有靠自己奮鬥努力去生存，當中的「5」字同時亦代表5個人，「z」則代表「Z世代」（Generation Z），特指在1990年代末葉至2010年代前期出生的人。不過有不少網友指5trayz這個團名太似P1X3L，難讀又難記，恐怕會因為個名而紅唔起。
5trays成員逐個捉：
24歲VAL（趙展彤）
24歲的VAL趙展彤自小就全力追尋歌星夢，曾參加無綫05年的《殘酷一叮》及09年《超級巨聲》，去年又參加ViuTV的《全民造星4》，雖然被多年好友兼導師許廷鏗大讚「唱歌似播帶」，不過她在總決賽只獲評審3分和民選11分，排名第15落敗。對於無被選中加入Collar，她曾表示非常失望。
25歲 CK（黃斯琪）
現年25歲的CK（黃斯琪）在編曲方面獲讚在《造星4》無敵手，本身職業是Dancer的她，唱歌跳舞表現亦不俗，在總決賽獲得第9名的佳績。她表示希望日後能把自己內向軟弱的一面呈現觀眾，希望大家別嚇親。
18歲 Nat（何榛綦）
現年18歲的榛綦跳唱演出相當穩定，連強尼都以「小巨人」稱呼她，但她自言是個欠缺自信的人。
16歲 Ariel（曾家瑩）
仲係學生的16歲Ariel（曾家瑩）擅長唱Rap，雖然曾被觀眾批評黑面，但經歴過校園欺凌的Ariel，仍然保持著十足自信，仲曾經獲得Dee哥（何啟華）力讚她好學、肯練、對自己有要求。
20歲 暐翹
擅長跳拉丁舞的暐翹（林暐翹），跳唱有型有格，強尼都以剛柔並重形容她，而暐翹很感激媽媽無微不至的照顧與全力支持。
即睇女團5trayz頭4位成員大公開：
常見問題
Val趙展彤有透露為何團名為5trays?
據Val解釋，團名5trayz的概念是指一班無人看顧的孤兒，當中的「z」亦相當有意思……詳情請看
有那位「造星」為5trays最後一位成員熱門人選?
最後一個女團人選由CK提出，她直言覺並非最理想人選……詳情請看
讀者留言