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VAL趙展彤自組《造星4》第3個女團5trayz 第5位成員身份終極曝光

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繼Collar和Lolly Talk後，《全民造星4》第3個女團成立！Val（趙展彤）同CK（黃斯琪）日前突然公布要成立一個5人組成的女團，並且已經搵齊腳，連團名都改埋叫5trayz﹗同時公布成員有Nat（何榛綦）和Ariel（曾家瑩）後，一直保持神秘的第5位成員身份，終於曝光！

趙展彤VAL 與CK宣佈5trayz成立 邀請榛綦入團

Val趙展彤日前在其個人Youtube頻道中與CK一同拍片，在片中Val提出要組女團5trayz，CK表示最好有5個人，Val提出首選是邀請榛綦（Nat），榛綦回應指有自組女團的想法，於是在兩人游說下答應加入。

造星4 5trayz 趙展彤 CK話想要女團有跳舞元素，Val話要睇CK教唔教到佢！
CK（右）心目中的女團是要有跳舞元素，Val趙展彤話要睇CK教唔教到佢！（圖片來源：[email protected]趙展彤VAL）
造星4 5trayz 趙展彤 對於Val和CK第一個邀請她入團，榛綦表示：「So Sweet!」
對於Val和CK第一個邀請她入團，榛綦表示：「So Sweet!」（圖片來源：[email protected]

Ariel嫌棄CK？

之後CK主動提出邀請有「大佬」之稱的Ariel入團，結果致電Ariel時，她卻搞笑扮作嫌棄CK，最後以勉強口吻表示：「都可以嘅！」令CK哭笑不得。兩人分析邀請這兩名成員入女團5trayz過程十分順利，是因為大家當初參加《全民造星4》時，都已經有組女團的想法。

造星4 5trayz 趙展彤 網友指Ariel上圖）可以同Val主力Rap歌，CK負責作歌和跳舞，榛綦則可唱可跳。
網友指Ariel（上圖）可以同Val主力Rap歌，CK負責作歌和跳舞，榛綦則可唱可跳，有齊女團元素。（圖片來源：[email protected]

5trayz第5位成員原來是暐翹

最後一個女團人選亦是由CK提出，她直言覺並非最理想人選，因為覺得對方還有好大的進步空間，講到咁大家好想知第五位成員係邊個？但Val表示要對最後一位成員身份保密，留待在5trayz的官方IG公布，至周二（19日）晚上，5trayz的第5位成員身份終於曝光，原來是被最多網友猜中的暐翹，網友紛紛留言表示「好開心係暐翹」、「造星時已經投票畀你」、「你值得擁有這機會」等等。

造星4 5trayz 趙展彤 暐翹同榛綦一向好Friend，網友亦大讚她好有可塑性。
暐翹（左）同榛綦一向好Friend，因此以相熟程度去估第五位成員是誰，同時網友亦大讚暐翹好有可塑性。（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz 身份公開後，Nat立即向Waiq BB表示恭喜！
身份公開後，Nat（左）立即向暐翹（右）表示恭喜！（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz Val、CK、Nat、Ariel和暐翹5位成員終於齊聚。
Val、CK、Nat、Ariel和暐翹5位成員終於齊聚。（圖片來源：[email protected]

暐翹：呢一日我期待咗好耐

在5trayz公布的5位成員合照中，5人都穿著一身白色宮廷服，其中暐翹所著似乎較為中性，帶點王子感覺，在5位成員中別樹一幟。暐翹在社交網剖白：「一個電話令我成個人嘅靈魂返晒嚟，呢一日我期待咗好耐，我唔需要賺到好多錢，我只係想表演、唱歌、跳舞，我曾經以為我過咗《造星》後一段時間都無得再表演，事隔3個月，我要回來了～多謝你哋！」

造星4 5trayz 打扮中性的暐翹，在5位成員中別樹一幟。
打扮中性的暐翹，在5位成員中別樹一幟。（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz 暐翹又Tag齊Nat、Val、Ariel和CK，感性表示：「佢哋每一個我都真係好欣賞，都係我嘅好榜樣，我會努力的！」
暐翹又Tag齊Nat、Val、Ariel和CK，感性表示：「佢哋每一個我都真係好欣賞，都係我嘅好榜樣，我會努力的！」（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz 5trayz在公布完第5位成員身份後，立即表示會順應網民的意見，輪流找數！
5trayz在公布完第5位成員身份後，立即表示會順應網民的意見，輪流找數！（圖片來源：[email protected]

團名5trayz意指一班孤兒女

據Val解釋，團名5trayz的概念是指一班無人看顧的孤兒，唯有靠自己奮鬥努力去生存，當中的「5」字同時亦代表5個人，「z」則代表「Z世代」（Generation Z），特指在1990年代末葉至2010年代前期出生的人。不過有不少網友指5trayz這個團名太似P1X3L，難讀又難記，恐怕會因為個名而紅唔起。

造星4 趙展彤 5trayz讀音為Strays，有網友搞笑地將她們的中文團名改為流浪者聯盟。
5trayz讀音為Strays，有網友搞笑地將她們的中文團名改為流浪者聯盟。（圖片來源：[email protected]
造星4 趙展彤 5trayz的LOGO是以Val愛犬Goblin的形象創作。
5trayz的LOGO是以Val愛犬Goblin的形象創作。（圖片來源：[email protected]_cct）
造星4 5trayz 5位左起：CK、VAL、暐翹、Nat、Ariel。
5位左起：CK、VAL、暐翹、Nat、Ariel。（圖片來源：[email protected]

5trays成員逐個捉：

24歲VAL（趙展彤）

24歲的VAL趙展彤自小就全力追尋歌星夢，曾參加無綫05年的《殘酷一叮》及09年《超級巨聲》，去年又參加ViuTV的《全民造星4》，雖然被多年好友兼導師許廷鏗大讚「唱歌似播帶」，不過她在總決賽只獲評審3分和民選11分，排名第15落敗。對於無被選中加入Collar，她曾表示非常失望。

5trayz VAL趙展彤參加《造星4》獲許廷鏗睇高一線。
VAL趙展彤參加《造星4》時獲許廷鏗睇高一線。(圖片來源：[email protected]_cct)

25歲 CK（黃斯琪）

現年25歲的CK（黃斯琪）在編曲方面獲讚在《造星4》無敵手，本身職業是Dancer的她，唱歌跳舞表現亦不俗，在總決賽獲得第9名的佳績。她表示希望日後能把自己內向軟弱的一面呈現觀眾，希望大家別嚇親。

造星4 5trayz 趙展彤 現職Dancer的CK和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。
現職Dancer的CK和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。（圖片來源：[email protected]

18歲 Nat（何榛綦）

現年18歲的榛綦跳唱演出相當穩定，連強尼都以「小巨人」稱呼她，但她自言是個欠缺自信的人。

造星4 5trayz 趙展彤 18歲榛綦外貌討好，曾被指似嫩版張栢芝。
18歲榛綦外貌討好，曾被指似嫩版張栢芝。（圖片來源：《全民造星4》官網）

16歲 Ariel（曾家瑩）

仲係學生的16歲Ariel（曾家瑩）擅長唱Rap，雖然曾被觀眾批評黑面，但經歴過校園欺凌的Ariel，仍然保持著十足自信，仲曾經獲得Dee哥（何啟華）力讚她好學、肯練、對自己有要求。

造星4 5trayz 趙展彤 Ariel年僅16歲。
Ariel年僅16歲。（圖片來源：《全民造星4》官網）
造星4 5trayz 特別愛自拍。
特別愛自拍。（圖片來源：[email protected]

20歲 暐翹

擅長跳拉丁舞的暐翹（林暐翹），跳唱有型有格，強尼都以剛柔並重形容她，而暐翹很感激媽媽無微不至的照顧與全力支持。

造星4 5trayz 暐翹初參賽時曾以粉紅頭及橙色頭登場，一度被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。
暐翹初參賽時曾以粉紅頭及橙色頭登場，一度被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz 合照左起：VAL、Ariel、暐翹。
合照左起：VAL、Ariel、暐翹。（圖片來源：[email protected]
造星4 5trayz 合照左起：Ariel、暐翹、VAL。
合照左起：Ariel、暐翹、VAL。（圖片來源：[email protected]

即睇女團5trayz頭4位成員大公開：

常見問題

Val趙展彤有透露為何團名為5trays?

據Val解釋，團名5trayz的概念是指一班無人看顧的孤兒，當中的「z」亦相當有意思……詳情請看

有那位「造星」為5trays最後一位成員熱門人選?

最後一個女團人選由CK提出，她直言覺並非最理想人選……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]趙展彤VAL、[email protected][email protected][email protected][email protected]_cct、[email protected][email protected]影片來源：[email protected]趙展彤VAL

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