香港小姐2025｜6號朱文慧Teresa背景起底！英國高材生擁雙演奏級樂器被封「J型人」才女

朱文慧（Teresa）的基本資料：

在備受矚目的《2025香港小姐競選》中，6號佳麗朱文慧（Teresa）憑藉其出眾的學歷、專業的職業背景以及令人驚嘆的才藝，成為了本屆賽事的一大亮點。她不僅是美貌與智慧的結合，更是一位充滿故事性與獨特個性的現代女性，讓觀眾對她充滿期待。