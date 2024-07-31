61歲老將倪夏蓮「嫲孫」激戰23歲中國球手孫穎莎 勵志故事公開
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「呢一球我呀嫲都打到啦！」能夠有運動員奮戰到40歲以上，真係好勵志！乒乓球女單，盧森堡派出61歲老將倪夏蓮今日（7月31日）下午5時與世界排名第一的23歲中國球手孫穎莎，兩人年齡差距足足有38歲，被稱為「嫲孫對決」的比賽成了今屆奧運的一幕奇景，最終賽果以局數4：0落敗。
巴黎奧運｜61歲老將倪夏蓮「嫲嫲VS孫女」對決
盧森堡派出61歲老將倪夏蓮今日（7月31日）下午5時與世界排名第一的23歲中國球手孫穎莎，兩人年齡差距足足有38歲，被稱為「嫲孫對決」的比賽成了今屆奧運的一幕奇景，最終賽果以局數4：0落敗，32強止步。
巴黎奧運｜58歲盧森堡老將倪夏蓮 上屆戰績唔失禮 對戰17歲韓國少女！
回帶到東京奧運，乒乓球女單出現了一幕奇景，在第二輪的賽事上，代表盧森堡出賽的58歲老將倪夏蓮，對戰17歲的韓國少女申裕斌，這場「嫲孫對決」很精采，經歷66分鐘賽事後，倪夏蓮以局數4：3落敗，結束她第5次的奧運之旅。但她並不氣餒，表示「從沒想過這個年齡還能站上奧運賽場，能夠一直打乒乓球到今天，就是一種莫大的幸運」。
巴黎奧運｜史上最長一戰！激鬥1小時33分42秒
原來倪夏蓮曾在2017年的奧地利公開賽中，對決19歲的日本少女橋本帆乃香，當時54歲的倪夏蓮苦戰7局，最終花了1小時33分42秒反勝19歲日本選手橋本帆乃香，打破現代乒乓球單場賽程時間最久的世界紀錄。
東京奧運｜嫁教練丹尼爾森 定居盧森堡
1963年在中國浙江出世的倪夏蓮，於1976年被選進中國國家隊，1983年，當時20歲的倪夏蓮出戰第37屆世界乒乓球錦標賽，倪夏蓮當時是中國隊的主力，贏得團體冠軍和混合雙打冠軍，並獲中國國家體育隊榮譽勳章，世界排名曾一度達到第6名。1988年倪夏蓮嫁給教練丹尼爾森（Tommy Danielsson）隨後定居盧森堡，同時加入盧森堡國家隊成為重要主力，代表盧森堡出戰奧運，包括：2000年悉尼奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，這次東奧是她第5度參加奧運。
圖片來源：TVB奧運直播、IG@nixialianofficial、IG@shin_yubin_