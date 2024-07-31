61歲老將倪夏蓮「嫲孫」激戰23歲中國球手孫穎莎 勵志故事公開

「呢一球我呀嫲都打到啦！」能夠有運動員奮戰到40歲以上，真係好勵志！乒乓球女單，盧森堡派出61歲老將倪夏蓮今日（7月31日）下午5時與世界排名第一的23歲中國球手孫穎莎，兩人年齡差距足足有38歲，被稱為「嫲孫對決」的比賽成了今屆奧運的一幕奇景，最終賽果以局數4：0落敗。

