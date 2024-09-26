67歲港婦遊韓 汗蒸幕打卡被捕 下場超慘 網友一面倒鬧爆
港婦韓國汗蒸幕做1事遭警方逮捕
《東張西望》六旬港婦遊韓國汗蒸幕打卡影相惹官非！日前（25日）收到觀眾劉先生求助，他的太太7月初與朋友報團到韓國旅行，於汗蒸幕興奮打卡影相怎料惹禍上身。因汗蒸幕不允許拍照，被拍者報警。於是，劉太被帶回警署扣留3日，9日團友也坐飛機回港。
3日後，劉太離開警署後仍需入住酒店，等待被起訴。怎料，劉太一等便是三個月。劉先生之後被被拍的三位事主要求和解金共約1，500萬韓元，因劉太表示沒錢，對方答應減至9萬港元。然而，原來交付的9萬和解金轉了說法變成協調金，劉太仍然繼續遭檢控，劉生亦深感無力：「唔係呀嘛？都畀咗和解金，又要告？」劉先生唯有向財務公司借款。
劉太歸期無望，無論是面對昂貴的酒店費用，還是語言不通、水土不服的環境，患有糖尿病的劉太更不能回港覆診，夫婦倆身心俱疲，劉先生與太太通電話時亦十分擔心，他表示現在他們並非要逃避，該負的責任也甘願承受，惟稱：「唔係咁樣漫無目的滯留。」
網友鬧爆：自己攞嚟
不少網友回應：「個老公完全冇提過佢老婆影人全相。講到自己好冇辜咁」「梗係啦，人哋咁多人除曬衫，一定知道唔影得相啦」「抵死，亂咁影」「真係打卡打出個禍來啦…」「自己攞嚟」
港婦護照被沒收＋扣留3個月 至今仍未能回港！
劉太的丈夫在接受香港其他傳媒訪問時透露，妻子在警署被扣留兩天後才被允許保釋，不過就要交出護照。由於在當地無親無故，夫婦倆只能住在酒店。其丈夫透露，警方調查後沒收了她的護照，雖然可以自由活動，但被禁止離開韓國。他表示希望妻子能夠早日回家。
期間，二人試圖通過中國駐濟州總領事館尋求幫助。他們後來於上月中聯繫了香港入境處尋求援助。
當地組織指需支付15萬「協調金」處理事件
劉太在當地被扣留期間，有當地組織表示可以處理事件，不過就要支付高達15萬港元的「協調金」，經過一番談判，金額被降至約9萬港元。夫婦二人本以為支付金額後能夠獲釋，但該組織隨後表示，「協調金」只能加快案件進度，不能保證結束法律程序。劉生對此感到疑惑，擔心遭遇詐騙，決定暫時不支付這筆金額。
東瀛遊執行董事禤國全強調：汗蒸幕通常有明確告示禁止攝影
東瀛遊的執行董事禤國全指出，現時香港前往韓國的旅行團中，很少包括汗蒸幕行程，又提醒該場所通常會有明確告示禁止攝影，因此未經他人同意拍攝可能觸犯當地法律。
香港入境處回應
香港入境處在回應查詢時表示已確認收到求助，並表示會積極處理此事並提供必要的協助。此外，入境處已經透過外交部駐港公署及，以及中國駐濟州總領事館了解情況，並會根據當事人的意願提供適當的建議和協助，並將繼續保持聯繫，積極處理此案。