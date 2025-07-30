香港小姐2025｜7號施宇琪Angela背景IG起底！劍橋IB狀元中英混血兒被林作點名「串嘴」

《2025香港小姐競選》的舞台上，從不缺乏美麗與智慧的化身，但7號佳麗施宇琪（Angela）的出現，無疑將「學霸」的標準提升至一個全新的維度。這位年僅26歲的中英混血兒，甫登場便憑藉其驚人的履歷成為全城焦點。她不僅是IB狀元、劍橋大學一級榮譽畢業生，更是一位現職股票期權交易員，同時在社交平台「小紅書」上坐擁超過15萬粉絲。為了參選，她以驚人毅力激減14公斤，更被話題人物林作冠以「串嘴狀元劍橋女」的稱號。施宇琪的故事，不僅僅是一位選美佳麗的背景介紹，更是一位現代女性如何憑藉智慧、決心與毅力，在多個領域中追求卓越的真實寫照。