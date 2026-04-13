東張西望｜70歲保安阿姐發爛擋甘詠寧 網民反斥：窮追猛打一個阿婆？

最新娛聞
東方新地

廣告

70歲保安阿姐聲稱工傷扭傷左腳踝8個月未癒，但《東張西望》攝製隊連月追查卻發現驚人真相！這位保安阿姐鏡頭前喊痛叫苦，鏡頭後卻展現奧運級體力，健步如飛逛街市、衝紅燈過馬路，甚至秘撈做保安搵外快，前後判若兩人的表現令人嘩然。骨科醫生直指70歲人士扭傷3個月應已康復，保安阿姐8個月仍稱未癒實屬異常，而她連續2小時行街購物的驚人體力更完全推翻工傷說法。

婆婆展現驚人體力連行2小時不停歇

攝製隊日以繼夜追查這位聲稱工傷的70歲保安阿姐，發現她的真實狀況與口供有天淵之別。下午4時，保安阿姐從地產店出來後開始「馬拉松式」逛街，首站直奔街市健步如飛，經過海味店時走過去查看，經過凍肉店又進去睇貨。她輕鬆走上樓梯揀選貨品毫無困難，下梯級時雙腳穩如泰山，活動能力完全正常。保安阿姐還相當貪吃，走到哪吃到哪，在不同店舖試食但不買嘢，之後走進餅店，出來時輕易走下兩級樓梯。她更走出馬路一邊行一邊用語音通訊，足足行咗1小時仍意猶未盡。

無視交通燈號衝紅燈展現神級腳力

保安阿姐向附近商場進發時更加緊腳步，完全無視斑馬線斜向急步過馬路，綠燈閃動時亦照過不誤。在商場內她進店逛足20分鐘，買咗啲食物後結帳離開。攝製隊發現保安阿姐以往曾表示腳部很痛且長時間行走有困難，但她在街上不停走路的表現與之前口供有巨大出入。保安阿姐足足走咗1個半小時仍精神奕奕，選擇走長長樓梯到地面，過馬路時衝紅燈，之後更誇張地橫過4條行車線。她到雜貨店購物，在粥舖、燒味店前駐足良久，最後空手而回，總共行足2小時到傍晚6時許才回家。

骨科醫生拆解70歲扭傷康復時間

就保安阿姐相關傷勢，骨科專科醫生袁智斌表示，常見扭傷會分3級，輕微一級受傷1至2周康復，最嚴重第三級一般3個月會康復。他指出：「老人家血液循環較差，與新陳代謝有關，一般需要長一點時間。根據文獻，70歲人士扭傷後，大部分3個月就會康復。」至於保安阿姐過咗8個月仍未康復，袁醫生表示這屬於很久時間，需要檢查受傷位置有否嚴重情況，例如腳踝附近韌帶完全撕裂、關節內軟骨嚴重受傷或斷骨。若傷勢真的嚴重到8個月仍未康復，走路可能感到痛楚，步速會較慢，5至15分鐘可能就要休息，要走路2小時是非常困難。

保安阿姐被發現後發惡召集街坊包圍攝製隊

另一日攝製隊再追蹤保安阿姐，下午3時許她再次出現，上樓梯完全不用扶手，過馬路照樣衝紅燈。保安阿姐去到附近一間店聽講座，大半個鐘後拎住一包米出來，之後又急步衝紅燈。攝製隊連日追蹤但不是每次都順利，這日攝影師被保安阿姐發現後立刻發惡，引來一群街坊包圍攝製隊。保安阿姐邊走邊舉手擋鏡頭，之後還用手機反過來拍攝製隊，又用雨傘播住甘詠寧的追訪，反應相當激烈，《東張》攝影師更拍拍下跌倒，場面尷尬。有網民嘲諷「攝影師仲弱過腳傷阿婆！」

網民狂轟假工傷太易claim籲嚴打騙案

攝製隊追查更發現驚人內幕，保安阿姐在去年7月報稱工傷後，竟然到隔壁大廈上班做保安搵外快！該大廈保安表示：「沒有見到婆婆有腳傷，而婆婆也沒有提過自己有腳傷。」事件曝光後網民紛紛留言批評，有人指「工傷太易claim，要專登搵人跟又影到無傷先有得搞」，亦有網民建議「醫生紙係表面證據證明有傷姐，僱主可拎片去大佢，唔得可以搵專家證人去驗傷」、「阿婆都幾忙 打咁多份工」。不少網民對《東張》針對阿婆感到憤怒，有人諷刺「個個打工仔都係咁，返工周身傷放工飛咁快」、「非法過馬路，假claim 工傷可以播足3集？」

70歲保安 假工傷 攝製隊連日追蹤，但不是每次都這麼順利，這日攝影師被保安阿姐發現，她立刻發惡，引來一群街坊包圍攝製隊。（圖片來源：TVB）
攝製隊連日追蹤，但不是每次都這麼順利，這日攝影師被保安阿姐發現，她立刻發惡，引來一群街坊包圍攝製隊。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 保安阿姐走上一級樓梯揀選貨品，並沒有困難，下梯級時雙腳也夠穩，看起來活動能力無問題。（圖片來源：TVB）
保安阿姐走上一級樓梯揀選貨品，並沒有困難，下梯級時雙腳也夠穩，看起來活動能力無問題。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 保安阿姐以往曾表示，腳部很痛，且長時間行走有困難，但她在街上不停地走路，更多次亂過馬路。（圖片來源：TVB）
保安阿姐以往曾表示，腳部很痛，且長時間行走有困難，但她在街上不停地走路，更多次亂過馬路。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 鄰近大廈的保安表示，沒有見到保安阿姐有腳傷，也沒有提過自己有腳傷。（圖片來源：TVB）
鄰近大廈的保安表示，沒有見到保安阿姐有腳傷，也沒有提過自己有腳傷。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 面對甘詠寧追訪，保安阿姐開遮擋住她。（圖片來源：TVB）
面對甘詠寧追訪，保安阿姐開遮擋住她。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 保安阿姐被甘詠寧質問，以雨傘擋住她！（圖片來源：TVB）
保安阿姐被甘詠寧質問，以雨傘擋住她！（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 甘詠寧和攝影師不斷追訪保安阿姐。（圖片來源：TVB）
甘詠寧和攝影師不斷追訪保安阿姐。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 攝影師追拍保安阿姐時不慎跌低。（圖片來源：TVB）
攝影師追拍保安阿姐時不慎跌低。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 攝製隊更揭發保安阿姐清晨在天光墟擺檔賺外快。（圖片來源：TVB）
攝製隊更揭發保安阿姐清晨在天光墟擺檔賺外快。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 聲稱腳傷的她更能夠把整袋貨物抽起。（圖片來源：TVB）
聲稱腳傷的她更能夠把整袋貨物抽起。（圖片來源：TVB）
70歲保安 假工傷 骨科專科醫生袁智斌表示，老人家血液循環較差，與新陳代謝有關，一般需要長一點時間。根據文獻，70歲人士扭傷後，大部分三個月就會康復。（圖片來源：TVB）
骨科專科醫生袁智斌表示，老人家血液循環較差，與新陳代謝有關，一般需要長一點時間。根據文獻，70歲人士扭傷後，大部分三個月就會康復。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 