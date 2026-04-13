東張西望｜70歲保安阿姐發爛擋甘詠寧 網民反斥：窮追猛打一個阿婆？
婆婆展現驚人體力連行2小時不停歇
攝製隊日以繼夜追查這位聲稱工傷的70歲保安阿姐，發現她的真實狀況與口供有天淵之別。下午4時，保安阿姐從地產店出來後開始「馬拉松式」逛街，首站直奔街市健步如飛，經過海味店時走過去查看，經過凍肉店又進去睇貨。她輕鬆走上樓梯揀選貨品毫無困難，下梯級時雙腳穩如泰山，活動能力完全正常。保安阿姐還相當貪吃，走到哪吃到哪，在不同店舖試食但不買嘢，之後走進餅店，出來時輕易走下兩級樓梯。她更走出馬路一邊行一邊用語音通訊，足足行咗1小時仍意猶未盡。
無視交通燈號衝紅燈展現神級腳力
保安阿姐向附近商場進發時更加緊腳步，完全無視斑馬線斜向急步過馬路，綠燈閃動時亦照過不誤。在商場內她進店逛足20分鐘，買咗啲食物後結帳離開。攝製隊發現保安阿姐以往曾表示腳部很痛且長時間行走有困難，但她在街上不停走路的表現與之前口供有巨大出入。保安阿姐足足走咗1個半小時仍精神奕奕，選擇走長長樓梯到地面，過馬路時衝紅燈，之後更誇張地橫過4條行車線。她到雜貨店購物，在粥舖、燒味店前駐足良久，最後空手而回，總共行足2小時到傍晚6時許才回家。
骨科醫生拆解70歲扭傷康復時間
就保安阿姐相關傷勢，骨科專科醫生袁智斌表示，常見扭傷會分3級，輕微一級受傷1至2周康復，最嚴重第三級一般3個月會康復。他指出：「老人家血液循環較差，與新陳代謝有關，一般需要長一點時間。根據文獻，70歲人士扭傷後，大部分3個月就會康復。」至於保安阿姐過咗8個月仍未康復，袁醫生表示這屬於很久時間，需要檢查受傷位置有否嚴重情況，例如腳踝附近韌帶完全撕裂、關節內軟骨嚴重受傷或斷骨。若傷勢真的嚴重到8個月仍未康復，走路可能感到痛楚，步速會較慢，5至15分鐘可能就要休息，要走路2小時是非常困難。
保安阿姐被發現後發惡召集街坊包圍攝製隊
另一日攝製隊再追蹤保安阿姐，下午3時許她再次出現，上樓梯完全不用扶手，過馬路照樣衝紅燈。保安阿姐去到附近一間店聽講座，大半個鐘後拎住一包米出來，之後又急步衝紅燈。攝製隊連日追蹤但不是每次都順利，這日攝影師被保安阿姐發現後立刻發惡，引來一群街坊包圍攝製隊。保安阿姐邊走邊舉手擋鏡頭，之後還用手機反過來拍攝製隊，又用雨傘播住甘詠寧的追訪，反應相當激烈，《東張》攝影師更拍拍下跌倒，場面尷尬。有網民嘲諷「攝影師仲弱過腳傷阿婆！」
網民狂轟假工傷太易claim籲嚴打騙案
攝製隊追查更發現驚人內幕，保安阿姐在去年7月報稱工傷後，竟然到隔壁大廈上班做保安搵外快！該大廈保安表示：「沒有見到婆婆有腳傷，而婆婆也沒有提過自己有腳傷。」事件曝光後網民紛紛留言批評，有人指「工傷太易claim，要專登搵人跟又影到無傷先有得搞」，亦有網民建議「醫生紙係表面證據證明有傷姐，僱主可拎片去大佢，唔得可以搵專家證人去驗傷」、「阿婆都幾忙 打咁多份工」。不少網民對《東張》針對阿婆感到憤怒，有人諷刺「個個打工仔都係咁，返工周身傷放工飛咁快」、「非法過馬路，假claim 工傷可以播足3集？」