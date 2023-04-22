70歲曾志偉回春私會32歲富婆網紅 陪坐短片流出 頭貼頭親密合照

無綫總經理的曾志偉日前先搞完70大壽，大派筵席醉足幾日的他，身邊從不乏美女，在電視城舉行的生日會除肥媽同家燕姐左右夾攻狂咀，就連女藝員林秀怡、朱凱婷、吳幸美等都爭住上前獻吻祝賀。曾志偉艷福點止咁少？近日被爆私會32歲的富婆網紅，女方全程陪住曾志偉講男人經，仲頭貼頭影美圖照，日理萬機的總經理，真係有心有力。