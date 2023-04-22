70歲曾志偉回春私會32歲富婆網紅 陪坐短片流出 頭貼頭親密合照
曾志偉友人聚會有美相伴
剛「奔七」的無綫總經理曾志偉甚有異性緣，去年他出席馬來西亞模特兒黎峇菈的生日派對，被影到熱情地嘴對嘴送上香吻，事件引起網民熱議，事隔半年，曾志偉身邊再有女伴出現。近日內地社交網有一條曾志偉與友人茶聚的影片流出，他邊與男友人品茶邊談天說地，而身邊一名女子就陪足全程。
曾志偉輕鬆會友 富婆網紅格格不入
從影片中可見，曾志偉身旁坐著穿一名身穿連身短裙配長靴的女子，據知她是一位富婆網紅，樣貌娟好的她年約32歲，比曾志偉的50歲親生女曾寶儀仲要細18年。這日曾志偉出席友人聚會，一邊品茶一邊聊天，曾志偉與男友談天說地表現很輕鬆，反而身邊富婆就顯得格格不入，全程只是陪住陪笑，根本融入唔到。
富婆生活奢華
富婆與曾志偉在影片中的互動不多，其後更有頭貼頭的親密合影流出，翻看該富婆的社交平台，只見她經常晒豪車和奢華生活，同身名牌和奢侈品珠寶，當然唔少得價值不菲的名牌手袋。
生日會禁來賓影相沒收工作人員手機
近年曾志偉出去交際應酬都好小心，唔想再傳出花邊身聞，就好似日前在尖沙嘴宴請二百多人的生日會，曾志偉接受訪問時表示為免生日會照片外洩，已通知二百多位來賓盡量不要在場內拍照，如果真係想影就唔好公開，只作私人珍藏，而所有工作人員更要交出手機，保密功夫做足。今次私會富婆網紅有短片及合照流出，真係老貓燒鬚！
電視城預祝生日 女藝人爭住獻吻
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉就嚟70大壽，難得高層生日咁威水，大台成班姐仔小生緊係空巢而出，攜同助理總經理樂易玲突摷曾志偉，準備驚喜派對冧爆153。睇返啲相曾志偉個樣相當嗒糖，除咗有巨型壽桃蛋糕吹吓蠟燭，仲獲成班囡囡獻吻啜啜！唔好以為靚女先有得獻吻啵，今次連薛家燕同肥媽都唔執輸，左右護神啜爆曾志偉臉仔，嘴仔仲要貼到實一實，兩位加埋142歲，曾志偉向來喺娛圈出晒名份人夠nice好識做，大嬸啜面都表情交足功課，擺出一副嗒糖冧樣，笑言：「唉，嗰啲人妻又有，人媽又有，唉！」場面溫馨惹笑！
曾志偉去年錫爆性感女模影片流出
去年曾志偉與一名馬來西亞性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更親吻對方的臉頰，令女模開心不已。女模事後在社交平台上發文感謝獎門人，表示：「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」影片曝光後，曾志偉亦有向傳媒回應，表示那只是禮貌上的「birthday kiss」，亦強調並不認識對方。
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看