曾志偉

70歲曾志偉回春私會32歲富婆網紅 陪坐短片流出 頭貼頭親密合照

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫總經理的曾志偉日前先搞完70大壽，大派筵席醉足幾日的他，身邊從不乏美女，在電視城舉行的生日會除肥媽同家燕姐左右夾攻狂咀，就連女藝員林秀怡、朱凱婷、吳幸美等都爭住上前獻吻祝賀。曾志偉艷福點止咁少？近日被爆私會32歲的富婆網紅，女方全程陪住曾志偉講男人經，仲頭貼頭影美圖照，日理萬機的總經理，真係有心有力。

曾志偉 影片中的曾志偉身穿粉色衛衣，打扮好年青，完全唔似已經70歲，他的身旁有一美女坐著，二人幾乎身貼身。
影片中的曾志偉身穿粉色衛衣，打扮好年青，完全唔似已經70歲，他的身旁有一美女坐著，二人幾乎身貼身。（圖片來源：微博影片截圖）

曾志偉友人聚會有美相伴

剛「奔七」的無綫總經理曾志偉甚有異性緣，去年他出席馬來西亞模特兒黎峇菈的生日派對，被影到熱情地嘴對嘴送上香吻，事件引起網民熱議，事隔半年，曾志偉身邊再有女伴出現。近日內地社交網有一條曾志偉與友人茶聚的影片流出，他邊與男友人品茶邊談天說地，而身邊一名女子就陪足全程。

曾志偉 曾志偉心情大靚，女伴不時望住佢甜笑。
曾志偉心情大靚，女伴不時望住佢甜笑。（圖片來源：微博影片截圖）
曾志偉 曾志偉與男友人研究一條頸繩，女伴只陪笑完全沒有參與對話。
曾志偉與男友人研究一條頸繩，女伴只陪笑完全沒有參與對話。（圖片來源：微博影片截圖）

曾志偉輕鬆會友 富婆網紅格格不入

從影片中可見，曾志偉身旁坐著穿一名身穿連身短裙配長靴的女子，據知她是一位富婆網紅，樣貌娟好的她年約32歲，比曾志偉的50歲親生女曾寶儀仲要細18年。這日曾志偉出席友人聚會，一邊品茶一邊聊天，曾志偉與男友談天說地表現很輕鬆，反而身邊富婆就顯得格格不入，全程只是陪住陪笑，根本融入唔到。

曾志偉 曾志偉與友人傾偈期間，女伴偶爾發吽哣，好似好悶。
曾志偉與友人傾偈期間，女伴偶爾發吽哣，好似好悶。（圖片來源：微博影片截圖）

富婆生活奢華

富婆與曾志偉在影片中的互動不多，其後更有頭貼頭的親密合影流出，翻看該富婆的社交平台，只見她經常晒豪車和奢華生活，同身名牌和奢侈品珠寶，當然唔少得價值不菲的名牌手袋。

曾志偉 曾志偉當日的女伴被起底，原來是一名富婆網紅，二人更有頭貼頭合照流出，曾志偉個下巴被P圖P到長晒。
曾志偉當日的女伴被起底，原來是一名富婆網紅，二人更有頭貼頭合照流出，曾志偉個下巴被P圖P到長晒。（圖片來源：微博影片截圖）
曾志偉 據知富婆網紅年約32歲，生活奢華周身名牌。
據知富婆網紅年約32歲，生活奢華周身名牌。（圖片來源：微博圖片）

生日會禁來賓影相沒收工作人員手機

近年曾志偉出去交際應酬都好小心，唔想再傳出花邊身聞，就好似日前在尖沙嘴宴請二百多人的生日會，曾志偉接受訪問時表示為免生日會照片外洩，已通知二百多位來賓盡量不要在場內拍照，如果真係想影就唔好公開，只作私人珍藏，而所有工作人員更要交出手機，保密功夫做足。今次私會富婆網紅有短片及合照流出，真係老貓燒鬚！

曾志偉 日前曾志偉搞生日派對，宴請二百多位圈內好友。
日前曾志偉搞生日派對，宴請二百多位圈內好友。（圖片來源：娛樂新聞台影片截圖）
曾志偉 當晚曾志偉在場外接受傳媒訪問，表示為保私隱，生日會內嚴禁拍照。
當晚曾志偉在場外接受傳媒訪問，表示為保私隱，生日會內嚴禁拍照。（圖片來源：娛樂新聞台影片截圖）

電視城預祝生日 女藝人爭住獻吻

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉就嚟70大壽，難得高層生日咁威水，大台成班姐仔小生緊係空巢而出，攜同助理總經理樂易玲突摷曾志偉，準備驚喜派對冧爆153。睇返啲相曾志偉個樣相當嗒糖，除咗有巨型壽桃蛋糕吹吓蠟燭，仲獲成班囡囡獻吻啜啜！唔好以為靚女先有得獻吻啵，今次連薛家燕同肥媽都唔執輸，左右護神啜爆曾志偉臉仔，嘴仔仲要貼到實一實，兩位加埋142歲，曾志偉向來喺娛圈出晒名份人夠nice好識做，大嬸啜面都表情交足功課，擺出一副嗒糖冧樣，笑言：「唉，嗰啲人妻又有，人媽又有，唉！」場面溫馨惹笑！

曾志偉 半百大嬸啜啜啜！
兩位大嬸啜啜啜！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
曾志偉 志偉表情鬼馬！
志偉表情鬼馬！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
曾志偉 成班姐仔輪住啜志偉！
成班姐仔輪住啜志偉！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
曾志偉 女主持笑到咁，唔通想啜埋一份？
女主持笑到咁，唔通想啜埋一份？（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

曾志偉去年錫爆性感女模影片流出

去年曾志偉與一名馬來西亞性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更親吻對方的臉頰，令女模開心不已。女模事後在社交平台上發文感謝獎門人，表示：「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」影片曝光後，曾志偉亦有向傳媒回應，表示那只是禮貌上的「birthday kiss」，亦強調並不認識對方。

曾志偉 特意走向女模身旁一同吹蠟燭
曾志偉特意走向女模身旁一同吹蠟燭。（圖片來源：[email protected] 黎峇菈）
曾志偉 為女模送上香吻！
為女模送上香吻！（圖片來源：[email protected] 黎峇菈）
曾志偉 原來女模真名叫黎峇菈，26歲來自馬來西亞，擁有180cm魔鬼身形的她為NOW Models旗下的模特兒。有傳黎峇菈更是曾經擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女，因此黎峇菈經常出席富豪飯局和各種富貴船P，背景一點都不簡單！
原來女模真名叫黎峇菈，26歲來自馬來西亞，擁有180cm魔鬼身形的她為NOW Models旗下的模特兒。有傳黎峇菈更是曾經擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女，因此黎峇菈經常出席富豪飯局和各種富貴船P，背景一點都不簡單！（圖片來源：[email protected] 黎峇菈）

曾志偉啜爆性感女模影片詳情?

近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看

被啜爆的性感女模是誰?

影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、TVB娛樂新聞台截圖、[email protected] 黎峇菈

讀者留言

熱門文章

 