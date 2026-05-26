8點直樂｜23歲素人Miki憑甜美外形成功搶Fo 背後3重身份曝光！
Miki節目亮相即被起底揭多重身份
由COLLAR成員擔當邱比特的「The Choose Day」環節中，Miki以爽朗性格和甜美笑容迅速成為焦點。節目中她透過情景測試和靈魂拷問環節尋找理想對象，過程中展現出與外表反差極大的率真個性。Miki在鏡頭前大方分享自己的日常生活，令不少觀眾對這位素人女生產生濃厚興趣，紛紛到社交平台搜尋她的背景資料。
23歲教大畢業生身兼三職追夢
Miki本名穎嵐，畢業於香港教育大學，現時以自由工作者身份發展，同時兼顧模特兒、Playgroup助教及網店營運助理工作，在理想與現實之間努力取得平衡。她曾透露一直熱愛幕前工作，但亦明白行業發展存在不確定性，因此選擇多線發展，為夢想保留更多可能。求學期間，她更曾為修讀心儀學科放棄原有大學學位，改讀高級文憑再重新升學，形容這是一場冒險，但最終成功入讀理想課程。
一封家長嘉許信成堅持教育夢動力
雖然現時活躍於不同工作領域，但Miki從中學時期起一直希望投身幼兒教育，這個目標從未改變。她曾分享人生其中一個最深刻時刻，是收到家長親筆嘉許信，感謝她協助孩子找到合適記憶方法，重新建立對學習的興趣。Miki坦言，讀到信件內容時深受觸動，感受到自己的付出被看見與信任，也讓她更加肯定教育工作的意義。除了教育，她亦熱愛跳舞，經常透過拍攝舞蹈cover記錄成長！
Miki連續57日日更盲盒片曾想放棄
Miki在社交平台經營「一日拆一個盲盒直到拆到隱藏款為止」系列，連續57日每晚12點前發布影片。她在長文中坦言過程極度辛苦，因為並非專業剪片師，每日需花大量時間拍攝和後期製作，大幅壓縮睡眠和社交時間。她透露曾有無數次想放棄的念頭：「曾經有過無數次想放棄嘅念頭，有諗過不如一次過典藏晒所有片。」甚至在濟州旅行期間仍堅持每日早起拍片剪片，形容那幾日「真係瞓得好少」。她為自己設下的完美主義標準，包括發現音效大聲了或字幕對不準位置都會重新輸出，經常在11點幾才完成上傳。
粉絲留言令Miki感動落淚繼續堅持
Miki在IG發表的長文中提到，支撐她堅持下去的最大動力來自觀眾。她憶述第一次看到有人留言說每日都期待她出片時：「我真係滴咗一滴眼淚出嚟。」她認為哪怕只有一個人每日追看，都值得繼續拍下去。系列完結後她表示腦海中已有不同新計劃，會繼續與粉絲拆盲盒，同時平衡演藝夢想與多元工作生活。
網民大讚Miki正能量有觀眾即追蹤
節目播出後，不少網民湧入Miki的社交平台，其IG擁有逾10,000名追蹤者。有網民留言表示「睇完節目即刻嚟follow」，亦有人大讚她身兼多職仍堅持創作的態度充滿正能量。部分網民則對她放棄穩定教職追夢的決定表示佩服，留言指「23歲就咁有目標好難得」。不過亦有網民好奇她未來會否正式入行發展幕前事業，關注度持續上升。