8點直樂｜23歲素人Miki憑甜美外形成功搶Fo 背後3重身份曝光！

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》星期二「The Choose Day」環節中，一位23歲素人女生Miki首次亮相即引爆網民關注，甜美外表背後竟然身兼三職，更曾為堅持日更影片連續57日犧牲睡眠，她的真實身份遠比節目中展現的更加豐富。