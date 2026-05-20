8點直樂｜每晚選「最美長髮男」 偽娘MC Yip造星參賽者輪流登場 1場面超震撼

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》自5月18日起逢星期一至五晚上8點播出，當中固定環節「今晚選乜乜」首輪主題競選「最美長髮男」，由多位素人輪番上陣Battle，測試長髮柔順度之餘更有聞髮香等搞笑環節，而參賽者背景更是話題十足。