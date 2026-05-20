8點直樂｜每晚選「最美長髮男」 偽娘MC Yip造星參賽者輪流登場 1場面超震撼
首輪Battle偽娘MC Yip對決ilys場面震撼
首輪「最美長髮男」就有MC Yip同ilys兩位打頭陣Battle，環節中更有Jeremy同Tiger提供「尊貴順髮Service」，為參賽者測試長髮柔順度，場面搞笑。MC Yip現年30歲，自稱「全天然零加工偽娘」，自小喜歡男生，十幾歲已踏上偽娘之路，近年活躍於網絡及公開活動，曾出席第26屆香港動漫電玩節，與伍允龍、莫凱謙等同場。MC Yip身高僅155厘米，外表嬌小，曾多次獲網民大讚「靚過好多女仔」。他早前亦曾亮相ViuTV節目《晚吹》系列做嘉賓，其YouTube頻道系列作「原來是有J」更累積過百萬瀏覽量，不過最終首輪由ilys成功晉級。
COLLAR成員Candy聞髮香阿夫被讚乾淨過關
第二輪由高飛對決阿夫，除了測試順髮程度外，節目更邀請COLLAR成員Candy（王家晴）和Gao（陳泳伽）親自聞兩位參賽者的頭髮味道。阿夫被讚「頭髮味道都好乾淨」，而高飛則被指有香水味。經過一輪比拼後，最終由阿夫成功晉級，繼續角逐「最美長髮男」寶座。
光速Rapper Kyle出戰全民造星背景曝光
第三輪由阿路對決Kyle（原名郭駿廷），Kyle是香港饒舌歌手及唱作人，因參加2018年ViuTV選秀節目《全民造星》而廣為人知，人稱「光速Rapper」。參加《全民造星》後，Kyle持續活躍於音樂圈及電視圈，曾推出個人原創作品，亦與《廣告女皇》出身的歌手小神經（Chloie）合作改編單曲《士林夜市》，更參與ViuTV節目《囝囝女女730》演出。不過今輪取消了聞髮香環節，最終由阿路成功晉級。
網民熱議長髮男選秀形式新鮮感十足
節目播出後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾表示「今晚選乜乜」環節形式新穎，「濃縮版選秀」概念令人耳目一新。有網民留言「MC Yip出場已經贏咗」、「Kyle把長髮好有rapper味」，亦有人大讚COLLAR成員聞髮香環節「好搞笑好有綜藝感」。另外亦有觀眾期待每星期五由星級評判團選出每周冠軍的環節，紛紛留言預測最終誰能奪得「最美長髮男」殊榮。