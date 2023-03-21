素海霖｜80後港女KOL抽水自讚8年前已獲邀做女優 惹網民怒轟更覺成功感
港女自爆8年前已受邀約
她以「好叻咩」開頭去指素海霖成為首個香港女優並無什麼大不了，指自己8年前已經在東京的惠比壽站被「遞卡片」邀約拍A片一事。她又指是「真人真事」並非老作，然後指如果自己當年已經下海「你地唔洗等到依家先有第一位香港人日本女優啦」，仲話自己如果8年前已開始拍攝的話，現在已經與三上悠亞一同退休。
網民怒轟其行為沾光
該Post一出旋即引來大批網民怒轟，認為她的行為是在沾光，又指其樣貌根本無法成為「女優」一角，亦認為「被邀約」同「有心去做」是兩回事。然後「80後剩女」都有回應相關負評，指素海霖去日本拍片都唔益一眾港男，叫一眾男士要檢討一下自己。然後再出post指「我呢度啲文從來都唔係寫俾路人甲睇，唔識睇就唔好狗衝入嚟睇，睇我啲野要用腦㗎但你地又冇。熟我既人都睇得明篇嘢係玩緊嘢，冇幽默感又冇智慧真係好可憐。」。
又指自己開得page就理應有言論自由，認為在自己page刷存在感並無什麼不對。針對有網民有指她「唔care又寫咁多野？」，她則指自己開page就是為了寫作，而當中的成就感便是來自文章有人睇有人share，而她認為自己成功了。
原文：
即係呢
無所事事嘅人真係特別大憤氣
既然大家喺個社會咁抑鬱
冇啲嘢鬧確係活唔到落去
我借呢度俾大家又點話
好多人問過我點解每次都唔delete comment同block人
冇點解 又阻唔到我嘅
埋黎痾完督尿就識自己躝番出去㗎啦
其實仲係咪未有人知
我呢度啲文從來都唔係寫俾路人甲睇
唔識睇就唔好狗衝入黎睇
睇我啲野要用腦㗎但你地又冇
熟我嘅人都睇得明篇嘢係玩緊嘢
冇幽默感又冇智慧真係好可憐
anyway啦 自信我係有架喇你吹咩
有自信又得罪你呀X頭？
係咪要好似你地咁啲自信要靠上網周圍咆哮去執返黎？有病
btw我喺自己個page刷存在感有咩問題呢onX
呢度係我舞台 唔鍾意睇唔好入場囉笨X
（然後啲笨X又偏偏喺度睇緊）
原文2：
我放工了
今日收工夜咗 都入黎同大家say個hi
知道咁多人關心我 玩fb都玩得開心啲
你哋繼續comment多啲share多啲
我就會蒲頭多啲
「唔care又寫咁多野？」
oh都話做我讀者要有腦哋啦你又唔用
開個page唔搵野寫開黎把L咩
寫作嘅成就感係咩？
咪就係有班網民會自動同我share幫我出名!!!!!
既然係咁 我咩都肯寫！！！！
只 要 有 反 應！！！
嗱同大家分享下我的工作
我很愛這份工的所以11年前我自薦爭取了
有日本第一位香港人女優之前
其實我已經係日本唯一1位香港人醫美翻譯
（X我又認叻了 喂做野啦拿拿臨啦幫我鬧爆呢個post!!）
亦都係多位醫生的指定翻譯
廣東話國語英語日語全部包辦
不過我出名揀客
冇禮貌冇常識嘅人首先唔會請得郁我做野
同埋有堆人就算整靚左都冇用
格衰係冇得整嘅
輪迴咗先
睇埋佢在YouTube的「你問我答」啦～
素海霖「香港女優」首部作品內容曝光 全程講廣東話勁有親切感
初次下海的素海霖Erena以藝名「繪麗奈 (絵麗奈)」在日本成人愛情動作片界出道，並宣布加入製片廠Faleno Star成為首位洋將。目前首部出道作番號為「FSDSS-644」，而發行日暫定於4月20日。令到唔少港男都準備「致敬」一波，仲揚言「今次唔睇老翻！買正版撐自己友！」。如要支持Erena的話，可以透過Amazon或FANZA購入正版影片作品，或者你直接Dm Erena的話，相信佢都好樂意進行預售。
素海霖首部作品預告｜太多人撐官網都Server Down！
而關於出道作的先導影片都已經出現在官網上，因為實在太多港人力撐Erena(絵麗奈)的關係，令到Faleno的都成個Server down，不過Erena都十分感謝一眾港人的支持。由先導片都聽到，她操流利的廣東話，先自我介紹：「我叫Erena，來自香港，係第一個喺日本出道嘅香港人」。
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常見問題
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
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