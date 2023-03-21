素海霖｜80後港女KOL抽水自讚8年前已獲邀做女優 惹網民怒轟更覺成功感

近日「香港第一位女優」素海霖在日本出道的新聞鋪天蓋地，不少港人對於Erena的勇氣都大讚一番。不過有一名80後港女KOL就在個人Facebook Page上面出post，直指如果自己當日已下海，Erena便不會是首名香港女優了。呢一名自稱「80後剩女」的KOL出post後，惹來一班網民留言怒轟，她不但繼續出post反撃，仲話個page有人睇已經成功了。