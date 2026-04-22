823人質事件｜廖子妤參演「馬尼拉人質事件」電影 16年集體創傷被揭瘡疤 引網民狂轟

距離康泰馬尼拉人質事件發生至今已16年，這宗震驚全港的悲劇是無數香港人心中的一道疤痕。近日，一套改編自該事件的馬來西亞電影《823人質事件》（香港上映名為《走出人質事件》）宣佈將在香港上映，更標榜為「福音電影」，瞬間引爆全港網民怒火，直斥此舉是在港人集體傷口上灑鹽，構成「二次傷害」，更將矛頭直指有份參演的新鮮出爐金像影后廖子妤，質疑為何要接拍如此具爭議性的題材，一場關於消費悲劇與還原歷史的激烈辯論隨即展開。