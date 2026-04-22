823人質事件｜廖子妤參演「馬尼拉人質事件」電影 16年集體創傷被揭瘡疤 引網民狂轟
《823人質事件》改編港殤 易小玲視角惹爭議
這部名為《823人質事件》的電影，由香港資深演員及監製梁鴻華執導，早於2022年疫情期間在馬來西亞開鏡。電影以人質事件生還者易小玲的視角出發，由馬來西亞女星童繽毓飾演，據悉她拍攝前曾與易小玲本人會面，以更深入理解其心路歷程。除了大馬演員外，電影亦有多位港人熟悉的演員友情客串，包括龔慈恩、羅蘭、李日朗及周漢寧等，陣容引起關注，但其選材及切入點已讓不少網民感到不安，有留言直指：「用易小玲視角已經有問題啦」。
金像影后廖子妤飾演記者無法力挽狂瀾
當中備受關注的是由廖子妤（Fish）飾演人質事件槍手的親戚，也是一名記者，她透露有大量英文對白：「我英文唔算特別好，口音上都想接近返東南亞口音。」Fish表示有看過人質事件的紀錄片，亦有留意新聞，而因為接拍這部電影得知更詳細的情況。 電影在2022年7月開鏡 ，廖子妤剛剛憑藉《梅艷芳》奪得影金像獎最佳女配角，隨即她便帶著這份肯定回到家鄉馬來西亞參與拍攝，在完成《823人質事件》後，廖子妤才參演《毒舌大狀》及《九龍城寨之圍城》等大作，然而，由於廖子妤的馬來西亞籍身份，不少網民質疑她無法理解事件為香港人帶來的巨大創傷，留言狠批：「居然有fish, 這件係香港人的痛，佢不是香港人，所以冇感覺，我不會睇」、「Sorry Fish，今次睇唔落」。
福音電影定位引爆怒火 網民質疑消費死者傳教
電影最引人詬病之處，是其「福音電影」的定位以及香港譯名《走出人質事件》。這讓經歷過當年傷痛的港人感到極度冒犯，認為是輕描淡寫悲劇，甚至有利用慘劇傳教之嫌。網民紛紛怒轟：「乜野叫福音電影，係咪想改編到信教就唔使死？」、「個名都改得好差…叫人『走出』人質事件同班膠官叫人『放低』宏福苑事件一樣涼薄」、「感覺就好似同人講，呢件事嘅所有犧牲者都係為左鋪墊你嘅信仰咁」。
網民怒轟二次傷害 重提直播慘況集體PTSD爆發
電影的出現，猶如揭開了香港人的集體瘡疤，勾起無數人當年守在電視機前觀看直播的慘痛回憶，引發集體PTSD。大量網民湧入討論區留言，形容心情「心噏到睇唔落去」，「我記得細個嘅時候睇緊公主嫁到，然後電視突然轉播呢件事…個畫面咁多年完全忘記唔到。」、「謝廷駿媽媽攬住棺木喊果幕真係一世都記住」。眾人怒斥電影是「二次傷害」，紛紛表示「我真係唔願再睇多次呢個悲劇」、「呢套戲真係冇辦法睇」，更揚言「呢世都唔會去菲律賓」。
網民發起罷睇行動 質疑演員為錢在傷口上灑鹽
強烈的反感情緒迅速演變成罷睇呼籲，網民除了表示「一定唔會睇」，更將怒火燒向一眾參演的演員及發行商。有網民激動表示：「杯葛所有演員」、「其實真係好想知拍呢套野嘅演員咩心態，仲要有啲係香港搵食，係咪唔想撈姐？」、「離譜點解會喺香港上架，發行商失憶？」不過，亦有少數網民認為，透過電影讓新一代了解歷史並非壞事，但前提是角度必須正確：「如果係想講菲律賓係營救手法上做得幾差，我覺得睇得過，起碼警世。不過如果係想傳福音就不了。」