83歲國寶級鋼琴家劉詩昆請6家傭圍住湊女極誇張 宴客奢華豪宅意外曝光
巨型客廳超級豪華
在流出的影片中可見劉詩昆正在招待賓客，而大屋裝修設計十分奢華，到處都擺滿名貴的裝飾物和古董，價值相當不菲，大廳空間十分闊落，更有落地玻璃更可盡覽窗外夜景。
六個工人輪住湊女
影片中更可以見到，劉詩昆夫婦安排了三位家傭負責下廚，餐枱擺滿成圍餸，排場誇張，一歲幾的貝貝就在客廳周圍爬，後面馬上就見到三位相對後生著黑色T恤的保姆追住個女，方便隨時照顧她，劉詩昆同孫穎站在旁邊一臉慈愛地望住女兒，十分安慰。有網民見到，就感嘆湊個女咁大陣仗，老來得女真係唔講得笑。
準備5億為女兒
傳聞指劉詩昆與太太孫穎錫燶個女，除了準備5億教育基金保證囡囡衣食無憂外，更投資約3600萬元開設音樂學校。而等到貝貝兩歲大，劉詩昆會親自教女兒彈琴，令個女成為自己接班人。
要生夠三個
今年44歲的孫穎同樣係高齡產婦，她在今年一月接受本地傳媒訪問就話，佢一早計劃要生三個仔女，希望子女係「三足鼎立」，話獨生子女無伴太寂寞，三個就剛剛好，年紀方面最好隔兩三年、意指之後就會再生兩個。有網民就就計數，劉詩昆隨時要挑戰90歲生仔。
女兒1歲豪辦奢華生日會
國寶級鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎於2020年11月在美國誕下愛女，取名劉蓓蓓，乳名叫貝貝，當年為慶祝貝貝一歲生日，劉詩昆大擺豪華生日會，更請盡城中名人撐場。
政商藝人通通有份
劉詩昆去年在中環一間高級餐廳為1歲愛女劉蓓蓓舉行生日派對，名人嘉賓包括全國人大代表常委譚耀宗、全國政協委員盧文端、陳凱韻(甘比)與女兒、慈善女王趙曾學韞女士、趙無極家族畫廊總裁、香港旅遊大使Arthur deVillepin、香港設計之父Henry Steinr、蘇富比香港負責人蔣異、龐董晶怡、雷林静怡、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等等。
播放愛的視頻
當日派對佈置非常華麗，到處都是壽星女的可愛靚相，大門口又有劉詩昆的全家福，生日派對包括下午茶和晚宴時段。在晚宴上，大會首先播放《劉蓓蓓心聲》視頻，展示多段她跟父母一起的可愛生活片段，並由孫穎親自講述貝貝一年來成長軌跡。此外，現場播放了孫穎為女女演奏鋼琴《終身美麗》及劉詩昆深情為女兒演奏生日歌的視頻。
劉家千金萬千寵愛
作為主人家的孫穎，當晚配戴價值過億的彩鑽蝴蝶胸針，由960顆大小彩鑽打造，是Chopard家族的傳世之寶，特別為壽星女貝貝所打造。此外，Tiffany&Co.亦為壽星女設計了一枚「秋天喁語」的橙黃寶石戒指，意指貝貝出生的地方，漫天紅黃葉子爛漫飛舞。而貝貝當日所穿的服飾，則是由梁詠琪丈夫Sergio主理的西班牙皇室品牌Nanos所送贈。