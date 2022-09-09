83歲國寶級鋼琴家劉詩昆請6家傭圍住湊女極誇張 宴客奢華豪宅意外曝光

83歲國寶級鋼琴家劉詩昆前年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，以81歲做爸爸。他第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下的女兒「貝貝」劉蓓蓓也即將兩歲，劉詩昆夫婦就邀請了幾位好友到家中作客，除了意外令豪宅曝光外，更發現佢兩公婆請6個保姆幫手湊女，陣容相當誇張！