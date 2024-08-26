東張西望｜87歲余慕蓮爆遺產安排 21字剖白生死看法 曾因童年1遭遇一生不嫁
她在節目《東張西望》中表示：「每個人都會死，我希望死嘅時候係瞓瞓嚇覺去咗。」節目中，她在好友安德尊和米雪的陪同下，完成了遺囑的訂立。
余慕蓮1原因決定捐贈財產
節目預告中，余慕蓮談及自己對生死的看法後，節目旁述提到她因為肺纖維化病情嚴重，希望能實現自己的心願，將自己的財產捐贈出去。在節目中，東華三院向她頒發了感謝狀，她接過感謝狀時笑容滿面，顯示出對自己決定的滿意和高興。她的好友米雪和安德尊也在旁協助她處理這些重要的事務，余慕蓮形容這過程為「安樂晒」。
余慕蓮病情與醫療開支
在早前的一次雜誌訪問中，余慕蓮透露自己的病情需要每月花費約17,000元於藥物治療，但藥效一般，因此她又嘗試了另一種新藥物。她也提到，自己百年之後，將把住所捐贈給東華三院，而現金則由她的好友米雪代表安排，捐贈給其他慈善機構。她向媒體明確表示，由於自己沒有子女，也沒有後人來拜祭，因此她的喪禮將不會盛大舉行，選擇將骨灰撒在花園中。
余慕蓮的好友林建明也不時在社交平台上更新她的近況，讓關心她的粉絲能夠獲得最新消息。
余慕蓮曾自爆唔介意演醜角原因
魚毛姐余慕蓮將人生奉獻俾演藝事業，而最為人熟悉相信都離唔開醜角或「垃圾婆」，但魚毛姐好鍾意表演，認為咩角色都要有人做，所以佢一啲都唔介意。余慕蓮喺香港影圏足足70年，演出超過二百套電影及電視劇，但從來唔奢望爭做女主角，反而淡薄名利，本住入行就係為娛樂大家嘅心，演出所有角色。
余慕蓮一生不嫁因童年…
魚毛姐小時候經歷父母離婚，童年缺乏家庭溫暖長大下，令佢一直唔敢相信愛情。1995年，魚毛姐與「銀幕探長」曹達華爆出戀情，但佢一直堅決否認指：「我不會給人機會，亦不給機會自己。小時候做戲院帶位的時候都有追求者的，我又不會對他們有好感，做朋友就無所謂。我怕投入了一段感情之後，變成一個容易受傷的女人。」
然而，余慕蓮過住獨居生活人緣卻相當好，身邊有很多朋友，閒時更會與友人到羅湖唱粵曲，有時又會去游水，更經常做慈善工作，幫助有需要嘅人。
余慕蓮不惜捐出身家
10幾年前，魚毛姐已將電視台頒贈嘅一筆約20幾萬長期服務金，部分捐去內地貴州興建一間小學，只望山區小朋友唔使再每日長途跋涉上課讀書！加上，自己冇結婚及冇下一代，所以更加希望能幫助有需要嘅小朋友，令佢哋有更好將來！