東張西望｜87歲余慕蓮爆遺產安排 21字剖白生死看法 曾因童年1遭遇一生不嫁

香港資深藝人余慕蓮近年健康狀況不佳，經歷多次病痛考驗。87歲的她在2020年被診斷出患有耳石症，隨後在2021年又患上了肺纖維化，不久後更確診罕見的血液炎。面對健康的重重挑戰，余慕蓮仍然積極面對生活，並在公眾場合中展現出對生死的看法。

