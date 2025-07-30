香港小姐2025｜9號陳詠詩Stacey背景IG起底！「翻版劉佩玥」是博士生兼前港隊體操冠軍

《2025香港小姐競選》的舞台上，每年都不乏集美貌與智慧於一身的佳麗，但9號佳麗陳詠詩（Stacey）的出現，無疑將「完美人設」的標準推向了新的高峰。甫一亮相，她便因甜美大方的笑容被媒體譽為「翻版劉佩玥」，迅速成為賽前大熱門。然而，深入了解後會發現，這位26歲的佳麗遠不止於此。她不僅是畢業於世界頂尖名校、現正攻讀博士的超級學霸，更是前香港藝術體操代表隊的冠軍級運動員。文武雙全、動靜皆宜的精英形象，讓陳詠詩Stacey成為本屆冠軍最有力的競爭者之一，其背景故事的精彩程度，堪比一部勵志電影。