90後港女32歲未婚被家人施壓嫌丟架 葉蒨文現身教路網民1原因竟然唔buy？

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現今社會對女性的婚姻期望依然沉重，一名93年出生的港女日前在網上大呻自己32歲仍未結婚的煩惱，直言感受到來自家庭和社會的巨大壓力。她無奈地表示，看著身邊姊妹一個個步入婚姻殿堂、生兒育女，令她感到自己彷彿成了異類。
90後港女 未婚 一名93年出生的港女日前在網上大呻自己32歲仍未結婚的煩惱。（圖片來源：Threads）
一名93年出生的港女日前在網上大呻自己32歲仍未結婚的煩惱。（圖片來源：Threads）

家人施壓令港女感到迷茫

這名90後港女在貼文中坦承，隨著年齡漸長，來自家庭的壓力愈來愈大。她透露家人開始對她的單身狀態表達不滿，認為她不結婚會令他們在街坊鄰居面前抬不起頭，彷彿她的單身就是丟了全家人的面子。面對這種壓力，她直言感到非常迷茫，不知道應該如何走下去。

90後港女 未婚 葉蒨文親身回應。（圖片來源：Threads）
葉蒨文親身回應。（圖片來源：Threads）

葉蒨文現身說法分享心得

貼文一出隨即引起網友熱烈討論，更意外地吸引到近日活躍於TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》的葉蒨文現身回應。1992年出生的葉蒨文以過來人身份安慰這名港女，「我九二年仲大過你幾個月都未結婚，唔使咁驚，姐姐係大廳😆❤️」她又趁機力Sell《女神配對計劃》，續說：「驚嘅話睇女神配對計劃啦，我仲喺度熱血求愛，活得精彩！最緊要享受生活，我相信一路做自己想做嘅嘢、過自己想過嘅生活，有一日會遇到同道中人嘅～～」

90後港女 未婚 葉蒨文近日活躍於TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》。（圖片來源：IG@sophieysm）
葉蒨文近日活躍於TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》。（圖片來源：IG@sophieysm）
90後港女 未婚 曾展望與葉蒨文在節目中火花四射。（圖片來源：TVB）
曾展望與葉蒨文在節目中火花四射。（圖片來源：TVB）

網民質疑葉蒨文建議不切實際

雖然葉蒨文後來以較正經的語調建議要享受生活，相信做自己想做的事、過自己想過的生活，總有一天會遇到同道中人。然而，不少網友卻認為葉蒨文的建議並不切實際，紛紛留言指出她的條件太好，根本不愁沒有伴侶。有網友直言：「您當然唔驚，太多選擇！」、「你點同😂😂全宇宙既男人都想同你一齊」。

90後港女 未婚 不少網友卻認為葉蒨文的建議並不切實際。（圖片來源：IG@sophieysm）
不少網友卻認為葉蒨文的建議並不切實際。（圖片來源：IG@sophieysm）
90後港女 未婚 網民指出葉蒨文條件太好，根本不愁沒有伴侶。（圖片來源：IG@sophieysm）
網民指出葉蒨文條件太好，根本不愁沒有伴侶。（圖片來源：IG@sophieysm）

圖片來源：Threads、IG@sophieysm、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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