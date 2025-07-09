90後港女32歲未婚被家人施壓嫌丟架 葉蒨文現身教路網民1原因竟然唔buy？

現今社會對女性的婚姻期望依然沉重，一名93年出生的港女日前在網上大呻自己32歲仍未結婚的煩惱，直言感受到來自家庭和社會的巨大壓力。她無奈地表示，看著身邊姊妹一個個步入婚姻殿堂、生兒育女，令她感到自己彷彿成了異類。