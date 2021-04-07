自稱90後直播女神Sheena一小時勁賺$4,300！網友：90後？我細細個就睇佢Cosplay
編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：Victor Poon＠Facebook、Sheena＠Facebook
90後直播女神Sheena：每日唔開live唔安樂
有玩開Cosplay和拍片的90後港女羅珮章（Sheena，藝名「宣娜」）本來有正職，但為了賺外快和增加曝光機會，加入17 App做主播。2017年，她與17 App的台灣總公司簽約，並決定辭去文職工作，當上全職主播。她直言每日放工回家吃飯後，都會立即洗澡再化妝開始做直播，每日唔開live唔安樂。
專攻動漫話題
Sheena做主播至今三年半，已累積64萬粉絲，又常常登上主播榜的頭幾名。 做直播要找自己的定位，Sheena以廣東話做直播，專攻動漫話題，算是比較少有，因此可以突圍而出。Sheena又會與粉絲一起打機打天光，相當有互動。
不足一小時即收價值四千多元禮物
Sheena試過開一場直播，不足一小時就收到價值四千多元的禮物，相當易賺。但Sheena指自己的心態是「做得一日得一日」，她說：「直播錢易不易賺見仁見智，我是全年無休，沒有休息的，因為我怕觀眾流失，見過很多台灣主播，去完兩星期旅行，期間沒有開播，結果回來後所有觀眾都走了，所以就算我喉嚨痛、失聲、生病，甚至有紅、白二事，都一定會抽時間開播，哪怕只是十多廿分鐘，因為如果粉絲有一日見不到我，可能都會囉囉攣。」
另外，直播收到的禮物可以換做真錢，粉絲愈多，開直播的時數愈多，薪金分成也會愈多，Sheena十分勤力，每天堅持有最少4小時直播，通常由晚上11時開始，又常常開通宵至天光。她直言自己收入都幾固定，最多時一個月能有六位數。
靠粉絲衝人氣
Sheena要經常參加App內的活動來維持人氣和得到獎品，所以做她的粉絲財力一定要有。她試過最貴參加一個有關寫真集的活動，要在限時收到價值約四、五十萬港元的點數，Sheena最後成為了活動亞軍。
網友：十年前已是Cosplayer
有網友留意到Sheena十多年前已開始玩Cosplay，而且也Cosplay得十分出色。如果Sheena真的是90後，當她1990年出世，十多年前未夠20歲。不過以Sheena當時Cosplay的出色和認真程度，一定不止十多歲，所以有網友認為她不是90後。