903籃球賽｜盤點16位高顏值女球員 雲浩影仙氣落場 呢位靚到要尋人！
譚旻萱獲讚似拍廣告
籃球女神譚旻萱（Mandy）今年繼續有份出賽，10分熱愛籃球嘅佢，賽後亦喺IG上載多張打波時嘅動感靚相，有姿勢又有實際嘅Mandy更獲森美都留言大讚：「好似拍咗個廣告咁」！
林愷鈴能文能武騷功架
今年初正式殺入樂壇嘅林愷鈴（Ashley）亦有份出戰，睇落斯斯文文嘅Ashley打起波上嚟就非常有功架！而林愷鈴除咗曬出賽事嘅靚相之外，仲分享咗一段練波片段，透露自己曾經係籃球隊成員，難怪打起波上嚟咁厲害！
雲浩影po相曬藍球夢
雲浩影（Cloud）今年亦繼續代表歌星勇士隊出戰，雖然雲浩影並唔擅長打籃球，但係佢落場時都十分落力，賽後除咗曬出靚相外，仲爆笑配文表示：「我完全冇掂過個波」以及「其實我都有個灌籃夢」！
徐穎榆專業實力上陣
去年入選杭州第19屆亞運會香港女子藍球隊代表嘅徐穎榆（Fish），今年就代表九零三人出戰。球技了得嘅Fish賽後在社交平台發文，仲透露兩年前已獲邀請參賽，可惜當時因傷未能應戰，今年終於都有機會在903藍球賽一展實力！
阿妹@Lolly Talk變超近距離觀眾
人氣女團Lolly Talk今年亦有現身藍球賽，佢哋除咗落場比賽之外，仲擔任埋啦啦隊進行中場表演，為現場各位歌手打氣！不過唔係精於籃球嘅阿妹po完靚相後，都搞笑表示自己落場2分鐘keep住跑嚟跑去，係最近距離嘅觀眾！
Yanny@Lolly Talk靚到要尋人
Yanny賽後發文表示今次係首次落場比賽，雖然在賽事中掂唔到波，但係就表示今次嘅活動十分熱血，簡直係有返中學時嘅感覺。而Yanny於中場表演時嘅靚相更被網民上載於社交平台，並表示「呢個女仔好靚」兼要尋人，獲唔少人畀like！
MeiMei@Lolly Talk緊張到爆
MeiMei在社交平台連環上載多張新相，亦配文表示無論係睇比賽定係自己落場時，心跳都加速得非常厲害，簡直係緊張到呼吸唔到嘅程度！不過亦有fans留言大讚MeiMei傳波好掂，而且表演亦夠晒青春兼熱血！
Elka@Lolly Talk變運動擔當
早前已於903排球賽出戰嘅Elka，今次同樣孖住一班隊友現身籃球賽。Elka賽後在社交平發文稱燃起咗做運動嘅自己，更表示今次無論係比賽定係表演都十分難忘，更獲fans大讚係Lolly Talk嘅運動擔當！
Sinnie@Lolly Talk玩到變閃避球
Sinnie嘅賽後帖文就行搞怪路線，除咗曬出多張表演時嘅照片，仲分享咗一段落場比賽時嘅影片。片中Sinnie超搞笑避走場上嘅籃球，更配文表示「仲要極心虛地獲得了銀牌」，引嚟fans笑稱：「籃球玩出了閃避球的效果」！
Ahyo@Lolly Talk狂派福利曬靚樣
Ahyo賽後大派福利，連環分享表演時嘅靚相，以及換上籃球裝嘅照片。但係落場比賽時冇掂到波嘅Ahyo同其他隊友一樣，搞笑表示就算拎咗銀獎都略顯心虛，仲大讚歌聲勇士隊嘅一眾球員們非常厲害！
阿蛋@Lolly Talk賽後愛上籃球
阿蛋在社交平台發文大讚當日賽事非常刺激，更表示好開心有份落場打波，雖然球技唔係好叻，只係掂咗一陣波，但就已經大感籃球十分有趣，更稱日後會繼續打波，令唔少fans十分期待阿蛋明年嘅表現！
Tania@Lolly Talk
Tania同阿蛋賽後似乎都被籃球所吸引，賽事中表現得有板有眼嘅Tania除咗發文感謝教練外，仲表示自己鍾意咗打籃球，更因為今次嘅賽事識咗唔少新朋友，希望日後再有機會可以一齊打波！
ValC@VIVA高難度動作零失誤
女團VIVA於賽事當日除咗有份落場比賽外，更擔任埋903打氣團，在賽場上做出多個高難度啦啦隊動作，零失誤表演獲更觀眾大讚！成員ValC賽後亦發文大呻緊張心情，更表示終於夢想成真玩到啦啦隊，獲網民留言大讚無論係排球賽定係籃球賽都表現出色！
Ada@VIVA零經驗搏盡上場
Ada同樣在啦啦隊表演中展現苦練成果，賽後在社交平台發長文分享心路歷程嘅Ada，除咗透露自己其實零經驗之外，更表示希望透過今次嘅表演令大家認識競技啦啦隊呢一項運動，超出色表現獲唔少網民留言大讚好叻女！
Macy@VIVA克服驚波落場挑戰自己
Macy除咗在社交平台中曬出靚相外，更透露表演中嘅分腿跳係由自己提出想挑戰，並發文感謝所有Macy Team嘅成員。Macy隨後亦表示自己由細到大都好驚波，因此今年有機會落場打波係非常難得，更希望明年可以更勇，爭取入到一球！
Carina@VIVA新人年豁出去
Carina賽後發文表示新人年與幾位隊友豁出去，更透露已經秘密練兵1個月，務求可以順利完成表演，兼希望大家可以多啲留意競技啦啦隊。Carina亦稱雖然今年主項唔係打籃球，但係現場睇都感到超級熱血同緊湊！