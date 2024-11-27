903籃球賽｜盤點16位高顏值女球員 雲浩影仙氣落場 呢位靚到要尋人！

《903 All Star籃球賽》已於上星期六（23日）順利舉行，當日賽事除咗有多位DJ出戰外，仲有唔少歌手都有現身一鬥高下！賽事除咗有唔少靚仔選手外，仲有超多高顏值女球員，畫面十分養眼！以下將會為各位盤點16位高顏值女球員，睇吓邊位靚得嚟又有姿勢啦！

