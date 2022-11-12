903籃球賽 | MIRROR全團親身回應姜濤受傷一事：「平時姜濤冇咁渣」

原定9月舉行的《903 AllStar 籃球賽》」，終於在11月11日回歸，在亞洲國際博覽館Arena舉行。張繼聰、方力申、MIRROR、ERROR等人都有份參賽。當賽事舉行到第四場的時候，MIRROR姜濤突然與對方產生碰撞後倒地，隨後坐輪椅送院治理。