903籃球賽 | MIRROR全團親身回應姜濤受傷一事：「平時姜濤冇咁渣」
姜濤打波受傷倒地
昨日《903 AllStar 籃球賽》在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，期間大會更一度用黑布圍住姜濤避免傳媒拍照，在擾攘10分鐘過後，姜濤坐上輪椅送院離場。
Lokman回應：平時姜濤唔係咁渣！
事後，MIRROR一班成員接受傳媒訪問，成員們坦言當時依然不清楚姜濤的傷勢情況，隊長Lokman表示只知道姜濤發生事故是好痛，但詳細情況要等姜濤到醫院檢查才知道。有傳媒問到姜濤平時打波係唔係都係咁渣時，Lokman表示平時姜濤實力不俗，可能只是在比賽當時好勝心太強，所以才會用力過度拉親。另一成員AK亦有可能因為姜濤平時籃球只打開半場，但今次難得打全場，所以才會發生意外。
森美回應直播中止一事
在姜濤不慎倒地時，網上直播一度停止轉播畫面，令一眾觀眾更加擔心。主持人森美就表示，因為怕手上畫面「唔好睇」，所以才會停播直播，隨後森美亦有向觀眾交代姜濤離場一事。
網民事後鬧爆：想轉移媒體視線？
事後不少鏡粉都非常關心姜濤的傷勢，希望姜濤能夠盡快康復，同時亦有鏡粉鬧爆記者話姜濤受傷等如「渣」：「依d不是叫渣，係認真打波，點解d記者會咁樣講，黑人真」、「咪痴啦隊長…咩叫好勝心強？落場個個都係落力打波啦…!」等等。
除此之外亦有網民質疑姜濤受傷一事是否為了轉移MIRROR演唱會意外一事：「想轉移視線都有啲新意，唔係暈就跌親，番去問下魯生花姐點解要貪快偷功減料好過」、「高招！轉移阿MO單嘢嘅視線！」等。
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快