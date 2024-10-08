903籃球賽｜森美參加超過20年外貌零走樣 獲讚勁過余文樂陳冠希

相隔兩年《903 ALL Star 籃球賽》將於11月23日（星期六）再度舉行，10月更有一連四場熱身賽！其實這個年度賽事始於80年代尾，多年來有很多藝人都參加過，當中以2002年周杰倫、陳冠希、余文樂一場充滿是是非非嘅比賽最為經典，此外森美多年來的凍齡外貌亦引起網民熱議。

