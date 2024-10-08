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903籃球賽｜森美參加超過20年外貌零走樣 獲讚勁過余文樂陳冠希

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相隔兩年《903 ALL Star 籃球賽》將於11月23日（星期六）再度舉行，10月更有一連四場熱身賽！其實這個年度賽事始於80年代尾，多年來有很多藝人都參加過，當中以2002年周杰倫、陳冠希、余文樂一場充滿是是非非嘅比賽最為經典，此外森美多年來的凍齡外貌亦引起網民熱議。
森美 森美現在50歲，他笑指今年籃球賽要做多幾次Facial先夠膽出場！（圖片來源：IG@sammy903）
森美現在50歲，他笑指今年籃球賽要做多幾次Facial先夠膽出場！（圖片來源：IG@sammy903）
森美 網民都大讚森美真心keep得好！（圖片來源：IG@sammy903）
網民都大讚森美真心keep得好！（圖片來源：IG@sammy903）
森美 睇翻上屆2022年舉行的《903 ALL Star 籃球賽》。（圖片來源：903）
睇翻上屆2022年舉行的《903 ALL Star 籃球賽》。（圖片來源：903）
森美 分唔分到邊張係20年前？（圖片來源：IG@sammy903）
分唔分到邊張係20年前？（圖片來源：IG@sammy903）

903All Star 籃球賽森美打足20年

眾多903DJ中，森美更是參加超過20年，2022年的一屆《903 ALL Star 籃球賽》森美在IG發布多張照片，極有感觸的寫道：

二十年啦，真心感觸，盡力啦，我呢個甘草會繼續服務樂壇，同每一代偶像歌手打到無力，不過有一個電台前輩比我打得更耐，為音樂打拼更搏，佢就係黃志淙！Respect!!

森美 森美防守余文樂。（圖片來源：IG@ sammy903）
森美防守余文樂。（圖片來源：IG@ sammy903）
森美 其實最資深的903籃球員是黃志淙，早在85/86年已經參加商台明星籃球賽，當時仍在浸會傳理返學。（圖片來源：IG@sammy903）
其實最資深的903籃球員是黃志淙，早在85/86年已經參加商台明星籃球賽，當時仍在浸會傳理返學。（圖片來源：IG@sammy903）

森美20前後對比零變化仲被網友大讚後生咗

這輯系列的照片中，森美也有將自己20年前的樣貌和現時作對比，絲毫沒有變化，簡直像吃了防腐劑一樣，網友大讚「越嚟越後生」、「凍齡男神」。還有一張便是森美在防守余文樂的照片，網友抵死留言寫道：「之前對手，都去咗NBA 再退役到台灣了」

森美 森美與Eason鬥波！當時陳奕迅唱歌好夠中氣，估唔到打波一樣氣力十足，全場飛撲搶波。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美與Eason鬥波！當時陳奕迅唱歌好夠中氣，估唔到打波一樣氣力十足，全場飛撲搶波。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 森美在《玉女添丁》等電影中仍是肥仔一名，直至與鄭中基合作《我要做Model》就首次為角色瘦身成為爭奪做「Model王」的范特西。（圖片來源：電影宣傳照）
森美在《玉女添丁》等電影中仍是肥仔一名，直至與鄭中基合作《我要做Model》就首次為角色瘦身成為爭奪做「Model王」的范特西。（圖片來源：電影宣傳照）

二十年間男神多變化 陳冠希、周杰倫、余文樂球場領風騷

森美提及20年前的籃球賽，風頭最勁的是過江龍周杰倫﹐在最後一個回合的賽事上﹐個人獨領風騷﹐取得6次入球﹐成為當晚最有價值的球員。其實周杰倫係人所共知籃球痴，自12歲已經開始打籃球﹐但原來在練習的時候﹐阿Jay自覺表現屬一般。

森美 阿JAY奪得「最有價值球員」！（圖片來源：新傳媒資料室）
阿JAY奪得「最有價值球員」！（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 當年在903籃球賽上展英姿的周杰倫比森美小5歲。（圖片來源：東方新地）
當年在903籃球賽上展英姿的周杰倫比森美小5歲。（圖片來源：東方新地）
森美 20年前陳冠希穿著的是 AIR JORDAN 2 RETRO。（圖片來源：東方新地）
20年前陳冠希穿著的是 AIR JORDAN 2 RETRO。（圖片來源：東方新地）
森美 陳冠希今年44歲，最近亦有回港現身畫廊被網民捕獲。（圖片來源：東方新地）
陳冠希今年44歲，最近亦有回港現身畫廊被網民捕獲。（圖片來源：東方新地）
森美 當年與森美爭波的余文樂，被網民揶揄「都去咗NBA 再退役到台灣了」（圖片來源：東方新地 ）
當年與森美爭波的余文樂，被網民揶揄「都去咗NBA 再退役到台灣了」（圖片來源：東方新地 ）

2002陳冠希、余文樂場內不和Edison練習時疑絆倒對方

2002年嘅籃球賽場上﹐當年有報道指陳冠希﹙當年22歲﹚睇死余文樂﹙當年21歲﹚不可以取代謝霆鋒之後﹐二人的關係日趨惡化（編按：《無間道》電影在2002上映）﹐賽前就有好多有關二人不和的報道 —— 先是發布會上二人不肯合照﹐接著又有報道指余文樂拉攏周杰倫在籃球場上杯葛Edison﹐跟著又傳出Edison練習時絆倒阿樂﹐令阿樂受傷，是非程度仲複雜過選美批踭。

森美 當年二人合演《無間道》，不過交流不多，其後更傳出不和。（圖片來源：東方新地）
當年二人合演《無間道》，不過交流不多，其後更傳出不和。（圖片來源：東方新地）

Edison余文樂球場上刻意迴避

當晚比賽場上﹐Edison及阿樂似乎刻意保持距離﹐各站一旁﹐更沒有試過同場﹐被記者問及有關賽前種種是非傳聞﹐Edison先是使出招牌狂笑﹐表示「有啲傳聞都係頭一次聽到」﹐但是他並不理會，又話﹕

「唔傳﹙波﹚就唔傳﹐我又沒有入樽﹐不用傳波給我。其實你們應該問對方。」

森美 陳冠希係助攻王，全場助攻8次 球齡：超過20年(當時報稱由出世已經愛上籃球) ，最愛球星：Michael Jordan（圖片來源：新傳媒資料室）
陳冠希係助攻王，全場助攻8次 球齡：超過20年(當時報稱由出世已經愛上籃球) ，最愛球星：Michael Jordan（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 Edison賽前十足隊長咁鼢琚A重同隊長商量埋戰術。（圖片來源：新傳媒資料室）
Edison賽前十足隊長咁鼢琚A重同隊長商量埋戰術。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 Joey同何韻詩雖然球技麻麻，不過台型十足，出場時重好有默契咁踢腳伸手，當時都係好老友。（圖片來源：新傳媒資料室）
Joey同何韻詩雖然球技麻麻，不過台型十足，出場時重好有默契咁踢腳伸手，當時都係好老友。（圖片來源：新傳媒資料室）

余文樂：是我自己不小心

陳冠希又否認刻意跟余文樂保持距離﹐而且出場次序也是由隊長許志安編排的﹐不是他決定的。

另一邊廂的阿樂亦一直笑笑口地指這些報道不屬實﹐尤其是有指Edison絆倒他﹐他說﹕「不關Edison事﹐是我自己不小心﹐真的不關他的事﹐之前患處也有包紮著﹐但是為方便落場﹐所以便拆掉了。」他更不覺得和Edison碰面會尷尬﹐而且他覺得最重要是做好自己本分。

森美 （圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 阿樂一見籃球，成個人精靈晒，jump ball跳到高個人半個身位。（圖片來源：新傳媒資料室）
阿樂一見籃球，成個人精靈晒，jump ball跳到高個人半個身位。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 當年嘅余文樂射球掂，帶波一樣掂，唔怪得之Shine都話阿樂夠班打甲一。（圖片來源：新傳媒資料室 ）
當年嘅余文樂射球掂，帶波一樣掂，唔怪得之Shine都話阿樂夠班打甲一。（圖片來源：新傳媒資料室 ）
森美 Edison對住小儀，名副其實大人國對小儀國，冇難度自然笑騎騎好輕鬆啦！（圖片來源：新傳媒資料室）
Edison對住小儀，名副其實大人國對小儀國，冇難度自然笑騎騎好輕鬆啦！（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 2002年呢屆安仔身為歌星隊隊長，雖然年紀最大（當年39歲），輩分最高，但落到場一樣咁落力。（圖片來源：新傳媒資料室）
2002年呢屆安仔身為歌星隊隊長，雖然年紀最大（當年39歲），輩分最高，但落到場一樣咁落力。（圖片來源：新傳媒資料室）

不過就連隊長許志安也笑言﹐他是一個好的領隊﹐當然會了解到球員的心理質素﹐如果他們互不傳球﹐這便不好﹐不過他立即補充兩聲「哈﹗哈﹗」強調是講笑。他解釋沒有刻意安排阿樂和Edison分開﹐只是二人打法很接近﹐所以才不安排在一起。

JUNO有專業粉絲撐 落場5分鐘即被調走

森美 Juno雖然有大班「專業fans」撐場，不過落場毫無建樹，搞到打唔夠5分鐘就俾人換出場。（圖片來源：新傳媒資料室）
Juno雖然有大班「專業fans」撐場，不過落場毫無建樹，搞到打唔夠5分鐘就俾人換出場。（圖片來源：新傳媒資料室）

2012年「903 ALL STAR 籃球賽」 DJ 隊長細SO十年後避走英國

2012年歌星隊由周柏豪、張繼聰帶領，而DJ 隊有細So、森美坐鎮，實力相當接近，雙方互有攻守，不過DJ 隊隊長細So 喺第2節受傷離場就影響咗DJ 隊實力，好彩各隊員發揮平均出色，雙方最大差距都只係6-7分波，第3節，DJ 隊更一度領先，而周柏豪手風唔順，張繼聰亦被mark 實下，幸好胡鴻鈞原來相當好波，外圍勁準，加上9成嘅罰球命中率，令歌星隊反超前。本來DJ 隊可以喺最後一擊追平，可惜最後一射唔入，雖敗猶榮，但最緊要係場波好睇嘛！

森美 歌星隊慨MVP 就落入估佢唔到咁好波慨胡鴻鈞手上，全晚不斷爆籃博得罰球兼入咗9 成慨佢，MVP實至名歸。（圖片來源：新傳媒資料室）
歌星隊慨MVP 就落入估佢唔到咁好波慨胡鴻鈞手上，全晚不斷爆籃博得罰球兼入咗9 成慨佢，MVP實至名歸。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 開波由雙方隊長周柏豪（左）同細So（右）跳波，估唔到柏豪跳得幾高！（圖片來源：新傳媒資料室）
開波由雙方隊長周柏豪（左）同細So（右）跳波，估唔到柏豪跳得幾高！（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 張繼總同方力申都係十年前後仍然活躍的歌星隊成員。（圖片來源：新傳媒資料室）
張繼總同方力申都係十年前後仍然活躍的歌星隊成員。（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 （圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）
森美 （圖片來源：新傳媒資料室）
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森美 （圖片來源：新傳媒資料室）
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圖片來源：IG@sammy903、903、電影宣傳照、新傳媒資料室

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