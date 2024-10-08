903籃球賽｜森美參加超過20年外貌零走樣 獲讚勁過余文樂陳冠希
903All Star 籃球賽森美打足20年
眾多903DJ中，森美更是參加超過20年，2022年的一屆《903 ALL Star 籃球賽》森美在IG發布多張照片，極有感觸的寫道：
二十年啦，真心感觸，盡力啦，我呢個甘草會繼續服務樂壇，同每一代偶像歌手打到無力，不過有一個電台前輩比我打得更耐，為音樂打拼更搏，佢就係黃志淙！Respect!!
森美20前後對比零變化仲被網友大讚後生咗
這輯系列的照片中，森美也有將自己20年前的樣貌和現時作對比，絲毫沒有變化，簡直像吃了防腐劑一樣，網友大讚「越嚟越後生」、「凍齡男神」。還有一張便是森美在防守余文樂的照片，網友抵死留言寫道：「之前對手，都去咗NBA 再退役到台灣了」
二十年間男神多變化 陳冠希、周杰倫、余文樂球場領風騷
森美提及20年前的籃球賽，風頭最勁的是過江龍周杰倫﹐在最後一個回合的賽事上﹐個人獨領風騷﹐取得6次入球﹐成為當晚最有價值的球員。其實周杰倫係人所共知籃球痴，自12歲已經開始打籃球﹐但原來在練習的時候﹐阿Jay自覺表現屬一般。
2002陳冠希、余文樂場內不和Edison練習時疑絆倒對方
2002年嘅籃球賽場上﹐當年有報道指陳冠希﹙當年22歲﹚睇死余文樂﹙當年21歲﹚不可以取代謝霆鋒之後﹐二人的關係日趨惡化（編按：《無間道》電影在2002上映）﹐賽前就有好多有關二人不和的報道 —— 先是發布會上二人不肯合照﹐接著又有報道指余文樂拉攏周杰倫在籃球場上杯葛Edison﹐跟著又傳出Edison練習時絆倒阿樂﹐令阿樂受傷，是非程度仲複雜過選美批踭。
Edison余文樂球場上刻意迴避
當晚比賽場上﹐Edison及阿樂似乎刻意保持距離﹐各站一旁﹐更沒有試過同場﹐被記者問及有關賽前種種是非傳聞﹐Edison先是使出招牌狂笑﹐表示「有啲傳聞都係頭一次聽到」﹐但是他並不理會，又話﹕
「唔傳﹙波﹚就唔傳﹐我又沒有入樽﹐不用傳波給我。其實你們應該問對方。」
余文樂：是我自己不小心
陳冠希又否認刻意跟余文樂保持距離﹐而且出場次序也是由隊長許志安編排的﹐不是他決定的。
另一邊廂的阿樂亦一直笑笑口地指這些報道不屬實﹐尤其是有指Edison絆倒他﹐他說﹕「不關Edison事﹐是我自己不小心﹐真的不關他的事﹐之前患處也有包紮著﹐但是為方便落場﹐所以便拆掉了。」他更不覺得和Edison碰面會尷尬﹐而且他覺得最重要是做好自己本分。
不過就連隊長許志安也笑言﹐他是一個好的領隊﹐當然會了解到球員的心理質素﹐如果他們互不傳球﹐這便不好﹐不過他立即補充兩聲「哈﹗哈﹗」強調是講笑。他解釋沒有刻意安排阿樂和Edison分開﹐只是二人打法很接近﹐所以才不安排在一起。
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2012年「903 ALL STAR 籃球賽」 DJ 隊長細SO十年後避走英國
2012年歌星隊由周柏豪、張繼聰帶領，而DJ 隊有細So、森美坐鎮，實力相當接近，雙方互有攻守，不過DJ 隊隊長細So 喺第2節受傷離場就影響咗DJ 隊實力，好彩各隊員發揮平均出色，雙方最大差距都只係6-7分波，第3節，DJ 隊更一度領先，而周柏豪手風唔順，張繼聰亦被mark 實下，幸好胡鴻鈞原來相當好波，外圍勁準，加上9成嘅罰球命中率，令歌星隊反超前。本來DJ 隊可以喺最後一擊追平，可惜最後一射唔入，雖敗猶榮，但最緊要係場波好睇嘛！