903籃球賽遺珠｜譚旻萱22歲睇得又打得 點解冇人追？
譚旻萱Mandy：搏盡無悔！
曾經係籃球校隊女將的譚旻萱（Mandy），身高有177cm，身形仲高過不少男士，日前她作為「歌星勇士隊」一員落場參賽，翌日她在社交網發表感言說：「係噚日嘅球場上面，有唔識打波同識打波嘅人，但係個重點就係！大家都依然咁認真咁投入成個比賽。睇住兩隊無論邊個入波，我都覺得好型，喺個場側邊嗌到聲沙力竭！最後仲同張蔓姿張蔓莎 睇到眼濕濕。」
譚旻萱Mandy剛踏入22歲 身高達177cm
譚旻萱續說：「我相信呢個就係籃球嘅吸引之處，我亦相信大家都感受到噚日嘅嗰份熱血，以前中學打波嘅時候好鍾意用呢四個字：『搏盡無悔』！喺噚日我再次感受到呢四個字嘅力量，多謝商同所有球員，特別係歌星勇士隊畀我享受咗一場咁熱血嘅籃球比賽。」
《季前賽》譚旻萱Mandy做美少女街場隊長
在早前播出的ViuTV人氣劇《季前賽》中，有一集喪波邀請了一隊「美少女街場隊」與痴漢們比賽，而三位美少女當中的隊長，就係由譚旻萱飾演！
譚旻萱Mandy成「御用E女郎」 獲「爵屎」認證
譚旻萱（Mandy）曾兩次擔任Edan MV中的女主角，包括出道歌《E先生連環不幸事件》，以及與邱鋒澤合作的《一表人才》，仲要係Edan親自點名邀請，譚旻萱超高的顏值曾經引起不少話題，是Edan粉絲「爵屎」唯一認證的E女郎，更大讚：「E女郎同Edan好襯」、「呢對CP最得人鍾意」、「希望Edan下首歌可以同Mandy係happy ending」等，亦有網民指Edan「識揀」、「又自肥」、「以為Edan公開戀情」等等！
譚旻萱Mandy入行成「寶礦力女郎」
Mandy在2019年加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy（楊穎）及熊黛林師妹，之後拍過不少品牌廣告，包括專揀青春女星拍攝的「寶礦力」廣告，以及孖林德信演出的雪條廣告等。
中三開始打籃球 曾被嘲似「坦克」
身高有1米77的Mandy自言是易肥體質，中學時代曾被同學嘲諷似「坦克」，Mandy自爆食量驚人，曾試過一人食兩碗譚仔。Mandy現實中也熱愛運動，中學時期曾是籃球隊的活躍成員。她透露自己由中三開始學打籃球，試過一個人在球場每個位置射足100球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足8個鐘。
譚旻萱Mandy 擁有俄羅斯血統
原來Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中其IG相，大讚她五官好靚，所以透過IG私信聯絡Mandy，但由於Mandy父親反對，加上當時Mandy正在考公開試，其經理人用長達一年半時間說服了Mandy父親，直至Mandy中學畢業後才成功讓Mandy入行。有網民指Mandy似混血兒，Mandy答：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」
譚旻萱Mandy 放棄升學修讀演技班
Mandy為專注幕前工作，放棄繼續升學，並修讀演技班，做模特兒入行的她直言希望將來朝演員之路進發，她說：「我好享受揣摩角色嘅過程，同埋代入角色嘅感受。疫情前我啱啱開始上演戲班，但因為疫症中斷咗，依家會喺屋企睇唔同嘅戲種，觀察當中嘅細節，希望疫情穩定後可以上番演戲班，進修演技，希望以後可以成為一個可以用演技感染觀眾嘅演員。」
中學因太高無人追？！
Mandy曾透露在學期間一直無人追，原因是她生得太高，當時她問過身邊好多朋友，都話介意女朋友高過自己，不過她就表示不介意男友矮過自己，覺得搵男友最重要係感覺，就算對方幾靚仔都好，冇Feel就係冇Feel！不過Mandy現在似乎已經有男友，曾有網友問佢：「177（cm）咁高，會唔會好難識男朋友？」佢回答：「唔會喔，我現任都高過我！」
常見問題
譚旻萱Mandy與誰曾有傳過緋聞嗎？
Mandy曾兩度擔任Edan的MV女主角，譚旻萱超高的顏值曾經引起不少話題，是Edan粉絲「爵屎」唯一認證的E女郎，亦有網民指以為Edan公開⋯⋯詳見：903籃球賽遺珠
《903 ALL Star 籃球賽》上發生了什麼意外？
在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋，網民因一事鬧爆商台要求回水⋯⋯詳見：姜濤受傷倒地急送院