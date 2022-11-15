903籃球賽遺珠｜譚旻萱22歲睇得又打得 點解冇人追？

近日商台重新舉辦《903 AllStar 籃球賽》，引起網民熱話，在賽事中除了一眾男星和歌手外，原來仲有一位籃球堅打得好的女將譚旻萱（Mandy），成為當日籃球賽上的遺珠，以球技大受一眾商台DJ好評，原來現實中的她在中學時曾經是籃球校隊的成員！