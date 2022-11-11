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903 All Star 籃球賽 | 姜濤受傷坐輪椅送院 網民投訴睇唔到直播+要求回水！

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原定9月舉行的「903 AllStar 籃球賽」，終於在11月11日回歸，在亞洲國際博覽館Arena舉行。張繼聰、方力申、MIRROR、ERROR等人都有份參賽，令一眾粉絲表示非常期待。今日分為歌星勇士隊和903隊上演4場籃球賽。

姜濤比賽中受傷 有傳坐輪椅送院

歌星勇士隊派出MIRROR的姜濤、Ian、ERROR的193、馮允謙和Dear Jane的Tim落場。在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」，場面非常爆笑。

可是在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。

MIRROR 在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋
在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）
MIRROR 姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。
姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。（圖片來源：IG圖片）
MIRROR 在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」
在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」（圖片來源：[email protected] 商業電台）
MIRROR 歌星勇士隊派出MIRROR的Ian
歌星勇士隊派出MIRROR的Ian（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）

姜濤、Ian、193成功入波得分

雖然第一球由903隊得分，可是明星隊的193亦馬上入球追平。Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分，姜濤亦在賽事開始10分鐘後成功入球得分，後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈。比賽期間雙方出盡全力各不相讓，令一班觀眾看得非常熱血沸騰！

MIRROR Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分
Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）
MIRROR 後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈
後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）

網民投訴睇唔到直播 要求回水

今場「903 AllStar 籃球賽」是MIRROR演唱會意外後首次全員同台的活動，不少網民和鏡粉都十分期待今日活動的來臨，未能買到入場票的鏡粉都紛紛訂購903，務求一睹鏡仔們的投球英姿。可是，不少網民反映即使已經訂購903的指定計劃，亦未能順利睇到直播，要求903回水。

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（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
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（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
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（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
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（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
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（圖片來源：Facebook網民留言截圖）

小儀話出大招阻Edan入波？

雖然場內一班歌手DJ互相鬥得激烈，但場外就氣氛和洽，不停互相開對方玩笑。一直出名是Edan忠實粉絲的小儀，今日同樣有份出賽。今次倒弋為DJ隊外援的張繼聰則指小儀有可能是臥底：「我直頭覺得你到時會將個波交俾佢」，小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波：「唔會㗎！唔信你到時派我出場負責攬實佢，就知我乜嘢料喇！」

MIRROR 「Edan正印」小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波
「Edan正印」小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波（圖片來源：[email protected]
MIRROR 張繼聰在Facebook搞笑留言：「我軍903人張繼聰深入歌星勇士隊，刺探軍情，考遇姜濤！」
張繼聰在Facebook搞笑留言：「我軍903人張繼聰深入歌星勇士隊，刺探軍情，考遇姜濤！」（圖片來源：[email protected]張部長）

常見問題

導致意外發生的主因是有人虛報資料？

消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息

阿Mo最新康復情況？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快

圖片來源：[email protected][email protected]張部長、[email protected] 商業電台

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