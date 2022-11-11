903 All Star 籃球賽 | 姜濤受傷坐輪椅送院 網民投訴睇唔到直播+要求回水！

原定9月舉行的「903 AllStar 籃球賽」，終於在11月11日回歸，在亞洲國際博覽館Arena舉行。張繼聰、方力申、MIRROR、ERROR等人都有份參賽，令一眾粉絲表示非常期待。今日分為歌星勇士隊和903隊上演4場籃球賽。