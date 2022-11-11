903 All Star 籃球賽 | 姜濤受傷坐輪椅送院 網民投訴睇唔到直播+要求回水！
姜濤比賽中受傷 有傳坐輪椅送院
歌星勇士隊派出MIRROR的姜濤、Ian、ERROR的193、馮允謙和Dear Jane的Tim落場。在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」，場面非常爆笑。
可是在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。
姜濤、Ian、193成功入波得分
雖然第一球由903隊得分，可是明星隊的193亦馬上入球追平。Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分，姜濤亦在賽事開始10分鐘後成功入球得分，後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈。比賽期間雙方出盡全力各不相讓，令一班觀眾看得非常熱血沸騰！
網民投訴睇唔到直播 要求回水
今場「903 AllStar 籃球賽」是MIRROR演唱會意外後首次全員同台的活動，不少網民和鏡粉都十分期待今日活動的來臨，未能買到入場票的鏡粉都紛紛訂購903，務求一睹鏡仔們的投球英姿。可是，不少網民反映即使已經訂購903的指定計劃，亦未能順利睇到直播，要求903回水。
小儀話出大招阻Edan入波？
雖然場內一班歌手DJ互相鬥得激烈，但場外就氣氛和洽，不停互相開對方玩笑。一直出名是Edan忠實粉絲的小儀，今日同樣有份出賽。今次倒弋為DJ隊外援的張繼聰則指小儀有可能是臥底：「我直頭覺得你到時會將個波交俾佢」，小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波：「唔會㗎！唔信你到時派我出場負責攬實佢，就知我乜嘢料喇！」
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
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