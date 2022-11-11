《903 ALL Star 籃球賽》經典重溫！16年前陳冠希懶理余文樂球場上面左左！
903 ALL Star 籃球賽最經典 2006 周杰倫獨領風騷 個人取得6次入球
當年風頭最勁的當然是過江龍周杰倫﹐在最後一個回合的賽事上﹐個人獨領風騷﹐取得6次入球﹐成為當晚最有價值的球員。其實周杰倫係人所共知籃球痴，自12歲已經開始打籃球﹐但原來在練習的時候﹐阿Jay自覺表現屬一般。
周杰倫：感覺有點像在打ＮＢＡ！
記者問到周杰倫是不是第一次在幾萬人面前打球﹖他坦言這是第一次﹐所以感覺有點像在打ＮＢＡ。當晚得到「最有價值球員」這個獎項﹐周杰倫最開心就係可以返台灣向朋友炫耀一番。當年有指周杰倫向來不愛穿內褲的﹐被問到參加比賽有沒有打定底呢？佢就話﹕「有﹐我是來了香港之後買的。」
陳冠希、余文樂場內不和Edison練習時疑絆倒對方
2006年嘅籃球賽場上﹐當年有報道指陳冠希﹙當年26歲﹚睇死余文樂﹙當年25歲﹚不可以取代謝霆鋒之後﹐二人的關係日趨惡化（編按：當年三集《無間道》電影在2002 – 2003年已拍峻）﹐賽前就有好多有關二人不和的報道 —— 先是發布會上二人不肯合照﹐接著又有報道指余文樂拉攏周杰倫在籃球場上杯葛Edison﹐跟著又傳出Edison練習時絆倒阿樂﹐令阿樂受傷，是非程度仲複雜過選美批踭。
Edison余文樂刻意迴避
當晚比賽場上﹐Edison及阿樂似乎刻意保持距離﹐各站一旁﹐更沒有試過同場﹐被記者問及有關賽前種種是非傳聞﹐Edison先是使出招牌狂笑﹐表示「有啲傳聞都係頭一次聽到」﹐但是他並不理會，又話﹕
「唔傳﹙波﹚就唔傳﹐我又沒有入樽﹐不用傳波給我。其實你們應該問對方。」
余文樂：是我自己不小心
陳冠希又否認刻意跟余文樂保持距離﹐而且出場次序也是由隊長許志安編排的﹐不是他決定的。
另一邊廂的阿樂亦一直笑笑口地指這些報道不屬實﹐尤其是有指Edison絆倒他﹐他說﹕「不關Edison事﹐是我自己不小心﹐真的不關他的事﹐之前患處也有包紮著﹐但是為方便落場﹐所以便拆掉了。」他更不覺得和Edison碰面會尷尬﹐而且他覺得最重要是做好自己本分。
不過就連隊長許志安也笑言﹐他是一個好的領隊﹐當然會了解到球員的心理質素﹐如果他們互不傳球﹐這便不好﹐不過他立即補充兩聲「哈﹗哈﹗」強調是講笑。他解釋沒有刻意安排阿樂和Edison分開﹐只是二人打法很接近﹐所以才不安排在一起。
JUNO有專業粉絲撐 落場5分鐘即被調走
2012年「903 ALL STAR 籃球賽」 DJ 隊長細SO十年後避走英國
2012年歌星隊由周柏豪、張繼聰帶領，而DJ 隊有細So、森美坐鎮，實力相當接近，雙方互有攻守，不過DJ 隊隊長細So 喺第2節受傷離場就影響咗DJ 隊實力，好彩各隊員發揮平均出色，雙方最大差距都只係6-7分波，第3節，DJ 隊更一度領先，而周柏豪手風唔順，張繼聰亦被mark 實下，幸好胡鴻鈞原來相當好波，外圍勁準，加上9成嘅罰球命中率，令歌星隊反超前。本來DJ 隊可以喺最後一擊追平，可惜最後一射唔入，雖敗猶榮，但最緊要係場波好睇嘛！
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