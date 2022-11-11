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《903 ALL Star 籃球賽》經典重溫！16年前陳冠希懶理余文樂球場上面左左！

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香港娛樂圈近年全面復甦，就連停辦多年嘅「903 ALL Star 籃球賽」亦再度展開，其實呢個年度賽事始於90年代初，多年來有好多歌星紅人都參加過，當中以2006年周杰倫、陳冠希、余文樂一場充滿是是非非嘅比賽最為經典：

903 ALL Star 籃球賽最經典 2006 周杰倫獨領風騷 個人取得6次入球

當年風頭最勁的當然是過江龍周杰倫﹐在最後一個回合的賽事上﹐個人獨領風騷﹐取得6次入球﹐成為當晚最有價值的球員。其實周杰倫係人所共知籃球痴，自12歲已經開始打籃球﹐但原來在練習的時候﹐阿Jay自覺表現屬一般。

903 all 27歲嘅周杰倫，全場勇奪14分 ，最擅長位置：控球後衛。
27歲嘅周杰倫，全場勇奪14分 ，他笑言白衫包頭的造型「看起來較神秘」﹐又可以束頭髮、不妨礙打波﹐整個人也增添自信。（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 阿JAY奪得「最有價值球員」！
阿JAY奪得「最有價值球員」！（圖片來源：新傳媒資料室）

周杰倫：感覺有點像在打ＮＢＡ！

記者問到周杰倫是不是第一次在幾萬人面前打球﹖他坦言這是第一次﹐所以感覺有點像在打ＮＢＡ。當晚得到「最有價值球員」這個獎項﹐周杰倫最開心就係可以返台灣向朋友炫耀一番。當年有指周杰倫向來不愛穿內褲的﹐被問到參加比賽有沒有打定底呢？佢就話﹕「有﹐我是來了香港之後買的。」

903 all 唯一令阿JAY冇晒符嘅就係面對一班芧到出汁嘅DJ喇！
唯一令阿JAY冇晒符嘅就係面對一班芧到出汁嘅DJ喇！（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 阿JAY好波得嚟又有體育精神，見到對方球員跌親，即刻伸手扶起佢。
阿JAY好波得嚟又有體育精神，見到對方球員跌親，即刻伸手扶起佢。（圖片來源：新傳媒資料室）

陳冠希、余文樂場內不和Edison練習時疑絆倒對方

2006年嘅籃球賽場上﹐當年有報道指陳冠希﹙當年26歲﹚睇死余文樂﹙當年25歲﹚不可以取代謝霆鋒之後﹐二人的關係日趨惡化（編按：當年三集《無間道》電影在2002 – 2003年已拍峻）﹐賽前就有好多有關二人不和的報道 —— 先是發布會上二人不肯合照﹐接著又有報道指余文樂拉攏周杰倫在籃球場上杯葛Edison﹐跟著又傳出Edison練習時絆倒阿樂﹐令阿樂受傷，是非程度仲複雜過選美批踭。

Edison余文樂刻意迴避

當晚比賽場上﹐Edison及阿樂似乎刻意保持距離﹐各站一旁﹐更沒有試過同場﹐被記者問及有關賽前種種是非傳聞﹐Edison先是使出招牌狂笑﹐表示「有啲傳聞都係頭一次聽到」﹐但是他並不理會，又話﹕

「唔傳﹙波﹚就唔傳﹐我又沒有入樽﹐不用傳波給我。其實你們應該問對方。」

903 all 陳冠希係助攻王，全場助攻8次 球齡：超過20年當時報稱由出世已經愛上籃球) ，最愛球星：Michael Jordan
陳冠希係助攻王，全場助攻8次 球齡：超過20年(當時報稱由出世已經愛上籃球) ，最愛球星：Michael Jordan（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all Edison賽前十足隊長咁鼢琚A重同隊長商量埋戰術。
Edison賽前十足隊長咁鼢琚A重同隊長商量埋戰術。（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all Joey同何韻詩雖然球技麻麻，不過台型十足，出場時重好有默契咁踢腳伸手，當時都係好老友。
Joey同何韻詩雖然球技麻麻，不過台型十足，出場時重好有默契咁踢腳伸手，當時都係好老友。（圖片來源：新傳媒資料室）

余文樂：是我自己不小心

陳冠希又否認刻意跟余文樂保持距離﹐而且出場次序也是由隊長許志安編排的﹐不是他決定的。

另一邊廂的阿樂亦一直笑笑口地指這些報道不屬實﹐尤其是有指Edison絆倒他﹐他說﹕「不關Edison事﹐是我自己不小心﹐真的不關他的事﹐之前患處也有包紮著﹐但是為方便落場﹐所以便拆掉了。」他更不覺得和Edison碰面會尷尬﹐而且他覺得最重要是做好自己本分。

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（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 阿樂一見籃球，成個人精靈晒，jump ball跳到高個人半個身位。
阿樂一見籃球，成個人精靈晒，jump ball跳到高個人半個身位。（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 當年嘅余文樂射球掂，帶波一樣掂，唔怪得之Shine都話阿樂夠班打甲一。
當年嘅余文樂射球掂，帶波一樣掂，唔怪得之Shine都話阿樂夠班打甲一。（圖片來源：新傳媒資料室 ）
903 all Edison對住小儀，名副其實大人國對小儀國，冇難度自然笑騎騎好輕鬆啦！
Edison對住小儀，名副其實大人國對小儀國，冇難度自然笑騎騎好輕鬆啦！（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all Eason唱歌好夠中氣，估唔到打波一樣氣力十足，全場飛撲搶波。
Eason唱歌好夠中氣，估唔到打波一樣氣力十足，全場飛撲搶波。（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 2006年呢屆安仔身為歌星隊隊長，雖然年紀最大當年39歲），輩分最高，但落到場一樣咁落力。
2006年呢屆安仔身為歌星隊隊長，雖然年紀最大（當年39歲），輩分最高，但落到場一樣咁落力。（圖片來源：新傳媒資料室）

不過就連隊長許志安也笑言﹐他是一個好的領隊﹐當然會了解到球員的心理質素﹐如果他們互不傳球﹐這便不好﹐不過他立即補充兩聲「哈﹗哈﹗」強調是講笑。他解釋沒有刻意安排阿樂和Edison分開﹐只是二人打法很接近﹐所以才不安排在一起。

JUNO有專業粉絲撐 落場5分鐘即被調走

903 all juno雖然有大班「專業fans」撐場，不過落場毫無建樹，搞到打唔夠5分鐘就俾人換出場。
Juno雖然有大班「專業fans」撐場，不過落場毫無建樹，搞到打唔夠5分鐘就俾人換出場。（圖片來源：新傳媒資料室）

2012年「903 ALL STAR 籃球賽」 DJ 隊長細SO十年後避走英國

2012年歌星隊由周柏豪、張繼聰帶領，而DJ 隊有細So、森美坐鎮，實力相當接近，雙方互有攻守，不過DJ 隊隊長細So 喺第2節受傷離場就影響咗DJ 隊實力，好彩各隊員發揮平均出色，雙方最大差距都只係6-7分波，第3節，DJ 隊更一度領先，而周柏豪手風唔順，張繼聰亦被mark 實下，幸好胡鴻鈞原來相當好波，外圍勁準，加上9成嘅罰球命中率，令歌星隊反超前。本來DJ 隊可以喺最後一擊追平，可惜最後一射唔入，雖敗猶榮，但最緊要係場波好睇嘛！

903 all 歌星隊慨MVP 就落入估佢唔到咁好波慨胡鴻鈞手上，全晚不斷爆籃博得罰球兼入咗9 成慨佢，MVP實至名歸。
歌星隊慨MVP 就落入估佢唔到咁好波慨胡鴻鈞手上，全晚不斷爆籃博得罰球兼入咗9 成慨佢，MVP實至名歸。（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 開波由雙方隊長周柏豪左）同細So右）跳波，估唔到柏豪跳得幾高！
開波由雙方隊長周柏豪（左）同細So（右）跳波，估唔到柏豪跳得幾高！（圖片來源：新傳媒資料室）
903 all 張繼總同方力申都係十年前後仍然活躍的歌星隊成員。
張繼總同方力申都係十年前後仍然活躍的歌星隊成員。（圖片來源：新傳媒資料室）
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（圖片來源：新傳媒資料室）
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（圖片來源：新傳媒資料室）
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（圖片來源：新傳媒資料室）
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《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶

圖片來源：東方新地

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