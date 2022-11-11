《903 ALL Star 籃球賽》經典重溫！16年前陳冠希懶理余文樂球場上面左左！

香港娛樂圈近年全面復甦，就連停辦多年嘅「903 ALL Star 籃球賽」亦再度展開，其實呢個年度賽事始於90年代初，多年來有好多歌星紅人都參加過，當中以2006年周杰倫、陳冠希、余文樂一場充滿是是非非嘅比賽最為經典：