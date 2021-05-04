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940920｜ViuTV《二月廿九》續集9月開拍 將赴台灣取景 吳海昕狂踩單車Keep Fit

東方新地 - 娛聞

ViuTV去年大受歡迎的愛情奇幻劇《二月廿九》今年將開拍續集《940920》，除了由吳海昕、劉俊謙等原班人馬演出外，更新加入劉俊謙女友蔡思韵主演，吳海昕日前出席活動時，透露將於今年9月飛到台灣為這部新劇取景，並指其角色的年輕版都是由她親自擔演，為此她近日正努力狂踩單車，希望Keep住自己的最佳狀態！

文：東方新地｜圖：ViuTV、吳海昕及蔡思韵IG圖片

《940920》玩平行時空

ViuTV新劇《940920》預計只得10集，並繼續由黃智揚擔任編審、羅嘉駿擔任監製及導演，故事將承接《二月廿九》世界觀，主角們將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅，原本劇集計劃於今年3月開拍，但因受疫情影響，拍攝計劃被迫延期，令粉絲一等再等，直到吳海昕日前出席活動時，終於透露劇集將於9月開拍。

吳海昕憶述曾在2019年尾飛到北海道為劇集《二月廿九》取景，令她好掛住日本。
吳海昕憶述曾在2019年尾飛到北海道為劇集《二月廿九》取景，令她好掛住日本。
最近在ViuTV熱播的新劇 《二月廿九》 大受歡迎，劉俊謙學會」 會長的劉俊謙自薦加插食煙戲，更於在劇中與對手徐天佑爭女主角吳海昕，飾演 「神聖幾何5日內吸了200支煙。
ViuTV去年人氣劇《二月廿九》的續集《940920》將於今年9月開拍，預計要到明年才能正式開播。
本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，合作拍電影《幻愛》戲假情真擦出愛火花，不過劉俊謙表示二人在拍戲時是深入了解，拍完電影才升呢拖友。
本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，在合作拍電影《幻愛》後擦出愛火花，吳海昕指劉俊謙和蔡思韵將會以情侶檔演繹劇集前傳部分。

31歲吳海昕演自己年輕版

吳海昕日前出席活動時，透露將於9月飛到台灣為這部新劇取景，她直言希望屆時疫情已緩和，可以縮短她在台灣的隔離日期。吳海昕又表示其角色的年輕版都是由她親自擔演，為此她近日正努力狂踩單車，希望Keep住自己的最佳狀態！

話相隔兩年再拍續集，還要演繹自己的年輕版，要靠每日狂踩單車來Keep Fit。
話相隔兩年再拍續集，還要演繹自己的年輕版，要靠每日狂踩單車來Keep Fit。
其實吳海昕身形一向都好Fit！
其實吳海昕身形一向都好Fit！
加上擁有一副年輕童顏，相信就算要吳海昕演繹十幾歲少女都冇問題。
加上擁有一副年輕童顏，相信就算要吳海昕演繹十幾歲少女都冇問題。

余家聰成續集焦點

新劇《940920》內容講述因為和楚凝（蔡思韵飾）的約定，余家聰（劉俊謙飾）組織了 「神聖幾何學會」，處理、排解一切和神秘學有的難題、個案。某天，他收到一封來自台灣的信，信裡面只有一行字「940920」，署名「林楚凝上」。家聰難以置信，楚凝竟然知道他母親的死忌，但他卻不解這封信的用意，決定啟航台灣。林楚凝，是誰？她是改變余家聰價值觀的女生。

「兵佑」Ryan（徐天佑飾）會否客串演出《940920》亦成為粉絲關注的焦點。
「兵佑」Ryan（徐天佑飾）會否客串演出《940920》亦成為粉絲關注的焦點。

「940920」在《二月廿九》中除了是余家聰（劉俊謙飾）媽媽的死忌，亦係余家聰給Yeesa（吳海昕飾）在穿越後相認的密碼。導演羅嘉駿（Steve）曾透露今次劇集焦點將會落在男主角余家聰身上，他將會與Yeesa一樣具有穿越能力，將會穿越到另一時空遇見「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝（蔡思韵飾）。

導演羅嘉駿（右二）直指今次唔揀日本而改去台灣取景，原因之一係因為經費問題。
導演羅嘉駿（右二）直指今次唔揀日本而改去台灣取景，原因之一係因為經費問題。
蔡思韵曾於台灣讀書，導演羅嘉駿指她文化同氣質都好夾台灣。
蔡思韵曾於台灣讀書，導演羅嘉駿指她文化同氣質都好夾台灣。
劉俊謙與蔡思韵於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角，二人公開互相答謝，事後劉俊謙笑言沒有特別慶祝，只與蔡思韵簡單食餐飯。
劉俊謙與蔡思韵曾以電影《幻愛》於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角獎。

《940920》去年曾發放預告片，片中蔡詩韵一句「呢度係神聖幾何學會，你係我第一個會員。」有網友聯想到紫霞仙子第一次見到至尊寶那幕，似有意向《西遊記》系列電影致敬。此外新劇預定由《二月廿九》原班人馬演出，但在《二月廿九》飾演Yeesa好姊妹Fiona的李敏，就曾透露自己無份演出今次續集。

劉俊謙。
有不少網友批評「會長」余家聰的新髮型太「薯仔」！
蔡思韵。
劉俊謙曾公開大讚女友蔡思韵性格、外形、喜好等都與自己很夾，是個100分女友，非常Sweet。
今年的ViuTV的話題劇《二月廿九》，會以原班人馬拍攝續集《940921》。
不過有不少粉絲都希望余家聰能夠同Yeesa成為一對，以彌補《二月廿九》的遺憾！

即睇《940920》預告片止癮！

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