940920｜ViuTV《二月廿九》續集9月開拍 將赴台灣取景 吳海昕狂踩單車Keep Fit
文：東方新地｜圖：ViuTV、吳海昕及蔡思韵IG圖片
《940920》玩平行時空
ViuTV新劇《940920》預計只得10集，並繼續由黃智揚擔任編審、羅嘉駿擔任監製及導演，故事將承接《二月廿九》世界觀，主角們將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅，原本劇集計劃於今年3月開拍，但因受疫情影響，拍攝計劃被迫延期，令粉絲一等再等，直到吳海昕日前出席活動時，終於透露劇集將於9月開拍。
31歲吳海昕演自己年輕版
吳海昕日前出席活動時，透露將於9月飛到台灣為這部新劇取景，她直言希望屆時疫情已緩和，可以縮短她在台灣的隔離日期。吳海昕又表示其角色的年輕版都是由她親自擔演，為此她近日正努力狂踩單車，希望Keep住自己的最佳狀態！
余家聰成續集焦點
新劇《940920》內容講述因為和楚凝（蔡思韵飾）的約定，余家聰（劉俊謙飾）組織了 「神聖幾何學會」，處理、排解一切和神秘學有的難題、個案。某天，他收到一封來自台灣的信，信裡面只有一行字「940920」，署名「林楚凝上」。家聰難以置信，楚凝竟然知道他母親的死忌，但他卻不解這封信的用意，決定啟航台灣。林楚凝，是誰？她是改變余家聰價值觀的女生。
「940920」在《二月廿九》中除了是余家聰（劉俊謙飾）媽媽的死忌，亦係余家聰給Yeesa（吳海昕飾）在穿越後相認的密碼。導演羅嘉駿（Steve）曾透露今次劇集焦點將會落在男主角余家聰身上，他將會與Yeesa一樣具有穿越能力，將會穿越到另一時空遇見「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝（蔡思韵飾）。
《940920》去年曾發放預告片，片中蔡詩韵一句「呢度係神聖幾何學會，你係我第一個會員。」有網友聯想到紫霞仙子第一次見到至尊寶那幕，似有意向《西遊記》系列電影致敬。此外新劇預定由《二月廿九》原班人馬演出，但在《二月廿九》飾演Yeesa好姊妹Fiona的李敏，就曾透露自己無份演出今次續集。
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