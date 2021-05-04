940920｜ViuTV《二月廿九》續集9月開拍 將赴台灣取景 吳海昕狂踩單車Keep Fit

ViuTV去年大受歡迎的愛情奇幻劇《二月廿九》今年將開拍續集《940920》，除了由吳海昕、劉俊謙等原班人馬演出外，更新加入劉俊謙女友蔡思韵主演，吳海昕日前出席活動時，透露將於今年9月飛到台灣為這部新劇取景，並指其角色的年輕版都是由她親自擔演，為此她近日正努力狂踩單車，希望Keep住自己的最佳狀態！

文：東方新地｜圖：ViuTV、吳海昕及蔡思韵IG圖片