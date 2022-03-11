氣質女神吳海昕撞樣蔡穎恩 二人同框出現真係似「失散姊妹」？

ViuTV原創劇《940920》於3月7日播出，作為舊年熱播劇集《二月廿九》嘅一個延續，點唔可以冇咗女主角吳海昕！唔知係咪因為晚晚見，有網民話吳海昕（Sofiee）同蔡穎恩（Evelyn）好似樣，十足親生姊妹咁。