吳海昕

氣質女神吳海昕撞樣蔡穎恩 二人同框出現真係似「失散姊妹」？

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ViuTV原創劇《940920》於3月7日播出，作為舊年熱播劇集《二月廿九》嘅一個延續，點唔可以冇咗女主角吳海昕！唔知係咪因為晚晚見，有網民話吳海昕（Sofiee）同蔡穎恩（Evelyn）好似樣，十足親生姊妹咁。

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吳海昕 吳海昕新劇《940920》近日開播，成為網民熱話
吳海昕新劇《940920》近日開播，成為網民熱話（圖片來源：[email protected]_ng）

吳海昕同蔡穎恩似樣度達80%

究竟有幾似？先憑感覺，兩個都係氣質女生，行甜美文青風格；其次兩人嘅五官都好精緻，都擁有高直嘅鼻型、杏眼以及厚薄適中性感嘴唇，加上修長嘅臉型，驟眼睇Sofiee同Evelyn真係幾似樣，不過二人一笑就破功喇好大分別喇。另一方面，有網民就覺得Sofiee靚啲，又有人話Evelyn拍完某隻牌嘅飲品廣告後跌咗Watt，又不過所謂各花入各眼，靚唔靚同似唔似好個人喜好嚟嘅。

吳海昕 二人曾經一齊接受過王胎興訪問。
二人曾經一齊接受過王胎興訪問。（圖片來源：吳海昕 Facebook）

至於性格佢哋就好唔一樣喇，事關有次佢哋接受媒體訪問，Sofiee講到覺得浪漫就係同男友去沙灘漫步睇日落，玩埋煙花就更完美，似足日劇《悠長假期》咁，Evelyn聽完就覺得Sofiee「好Pure好True」，仲停留喺「沙灘漫步」階段，可見Evelyn係屬於現實型。

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兩人似樣程度十足「失散」姊妹（圖片來源：[email protected]_ng [email protected]
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（圖片來源：Lihkg截圖）
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吳海昕為夢想放棄荀工

至於入行經歷，今年32歲嘅吳海昕，大學畢業後做過空姐，2014年放棄好多人夢寐求之嘅呢工報名選港姐，雖然三甲不入只係攞到「旅遊大使」獎同埋「最佳星級化妝師」獎，但就係網民嘅心水大熱，被封「民選港姐」。為咗追演員夢，佢之後遠赴紐約修讀電影文憑。返港Sofiee由於唔知點樣入行，所以成日去試鏡，屢敗屢戰，佢認為始終有一日有人會睇到佢嘅苦功，果然皇天不負有心人，慢慢佢得到唔少導演賞識，參演過多部電影作品，例如喺《毒。誡》同《拆彈專家2》都可以見到佢嘅身影，2020年因演ViuTV劇集《二月廿九》中嘅Yeesa爆紅，被封新一代文青女神。

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吳海昕為演藝夢，就算要試鏡100次都冇打沉佢。（圖片來源：[email protected]_ng）
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喺電影《毒。誡》，吳海昕爆拍檔樽呢幕個凶殘樣，隔住個螢幕都感受到嗰股霸氣（圖片來源：《毒。誡》劇照）

蔡穎恩事業愛情兩得意

同樣係32歲，蔡穎恩2010年憑演羅啟銳同張婉婷執導嘅《歲月神偷》正式入⾏。因為曾修讀時裝設計，所以獲唔少品牌邀請合作，現時主力從事模特兒嘅工作。舊年同拍拖8年嘅攝影師男友拉埋天窗，多咗個人妻嘅身份。

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蔡穎恩身材同樣貌都算出眾，天生模特兒底子（圖片來源：[email protected]
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蔡穎恩舊年同男友結束愛情長跑，榮升譚太（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ng [email protected] [email protected] 電影《毒。誡》劇照 Lihkg截圖

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