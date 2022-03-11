氣質女神吳海昕撞樣蔡穎恩 二人同框出現真係似「失散姊妹」？
吳海昕同蔡穎恩似樣度達80%
究竟有幾似？先憑感覺，兩個都係氣質女生，行甜美文青風格；其次兩人嘅五官都好精緻，都擁有高直嘅鼻型、杏眼以及厚薄適中性感嘴唇，加上修長嘅臉型，驟眼睇Sofiee同Evelyn真係幾似樣，不過二人一笑就破功喇好大分別喇。另一方面，有網民就覺得Sofiee靚啲，又有人話Evelyn拍完某隻牌嘅飲品廣告後跌咗Watt，又不過所謂各花入各眼，靚唔靚同似唔似好個人喜好嚟嘅。
至於性格佢哋就好唔一樣喇，事關有次佢哋接受媒體訪問，Sofiee講到覺得浪漫就係同男友去沙灘漫步睇日落，玩埋煙花就更完美，似足日劇《悠長假期》咁，Evelyn聽完就覺得Sofiee「好Pure好True」，仲停留喺「沙灘漫步」階段，可見Evelyn係屬於現實型。
吳海昕為夢想放棄荀工
至於入行經歷，今年32歲嘅吳海昕，大學畢業後做過空姐，2014年放棄好多人夢寐求之嘅呢工報名選港姐，雖然三甲不入只係攞到「旅遊大使」獎同埋「最佳星級化妝師」獎，但就係網民嘅心水大熱，被封「民選港姐」。為咗追演員夢，佢之後遠赴紐約修讀電影文憑。返港Sofiee由於唔知點樣入行，所以成日去試鏡，屢敗屢戰，佢認為始終有一日有人會睇到佢嘅苦功，果然皇天不負有心人，慢慢佢得到唔少導演賞識，參演過多部電影作品，例如喺《毒。誡》同《拆彈專家2》都可以見到佢嘅身影，2020年因演ViuTV劇集《二月廿九》中嘅Yeesa爆紅，被封新一代文青女神。
蔡穎恩事業愛情兩得意
同樣係32歲，蔡穎恩2010年憑演羅啟銳同張婉婷執導嘅《歲月神偷》正式入⾏。因為曾修讀時裝設計，所以獲唔少品牌邀請合作，現時主力從事模特兒嘅工作。舊年同拍拖8年嘅攝影師男友拉埋天窗，多咗個人妻嘅身份。
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