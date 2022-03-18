940920｜吳海昕2014選港姐片段出土 紐約進修演技捱出頭

吳海昕（Sofiee）原名吳凱欣，2020年於ViuTV的劇集《二月廿九》憑穿越少女角色跑出，最在在續篇《940920》戲份大減令到觀眾好失望，不過今年她在《i.Swim》還有演出，粉絲不用太擔心，吳海昕除了其精湛演技被受關注，緻樣貌更成功吸引到網民，得到「新一代清純女神」的稱呼。原來吳海昕在2014年曾參選香港小姐，由昔日的「民選港姐」到成為專業演員這條路，並不簡單。