940920大結局｜網民三大重點批老土爛尾 劉俊謙深夜訴苦：世界如此不公平
網民的三大投訴位
1)朱柏康的角色成最大敗畢
承繼《二月廿九》的氛圍，《940920》的故事亦由三位主角余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）作為開端，穿越時空的愛情故事，一起去探討「1994年9月20日」的真相以及時空分裂的原因，再以秋叔（余子明 飾）的溫情感動作為點綴，頭五集都看得觀眾津津樂道。惟獨到了阿月（朱柏康 飾）的太太於車禍喪生後就開始劇情暴走，由浪漫愛情故事變成跳躍時空的緝兇故事，網民不滿加插太多打鬥、追逐、仇殺的情節，強行加入「反派角色」，失去劇集本身吸引的特質，變得份外老土。
2)蔡思韵流星許願太離地
相信不少觀眾在頭八集都可能睇到頭霧水，因為三位主角余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）、張麗紗（吳海昕 飾）以及劇中唯一奸角阿月（朱栢康 飾）不斷在1994年、2013、2014以及2021年時光來回跳來跳去，加上劇中又留有不少伏線，撇除暴走阿月，結局仍然似有期待！但經過過去9集的鋪陳，最後卻以一場流星許願，林楚凝一句「犧牲所有人對我嘅記憶去改變眼前呢一刻」去解釋前面發生的所有大龍鳳，網民對此離地的設定並不收貨。
3)大團圓結局太老土
到結局時尾，吳海昕終於認愛徐天佑，而劉俊謙又在太空館重遇林楚凝，向觀眾奉上一個大團圓結局。結果又遭網民嫌棄太老土，更有人再次暗示滲出TVB味。
劉俊謙深夜出Post投訴：網絡世界更甚
未知是否網絡上太多批評的聲音，在大結局當晚深夜，劇集男主角劉俊謙突然在IG發聲，似累積了不少壓力，有苦說不得
最大的感受是，世界如此不公平。對於極度追求公平的我，充滿着極大的憤怒，因為大家不知道事情的全貌，到現在你們也不知道。
而我也不打算說，我不想製造仇恨。真相對我來說重要嗎？重要。我多麼想為我們說一句公道的說話。但世界有公道嗎？我認為沒有，網絡世界更甚。
沒關係了，把它吞下去，縱然難以消化，但總有一天，它會被排出體外，我們也會重新開始。
創作的路漫漫長，願我們用作品說話，專注地過創作者的生活。
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