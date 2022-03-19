940920大結局｜網民三大重點批老土爛尾 劉俊謙深夜訴苦：世界如此不公平

ViuTV穿越題材劇集《940920》轉眼間就來到最後一集！大結局的時問線又回復到前作《二月廿九》的開端，作為相關的劇作首尾呼應，尚算完整，不少觀眾都都覺得結局唔太驚喜但當可接受。但另一邊廂卻引起網民極多不滿，更直斥故事爛尾。到底《940920》在他們心目中犯下什麼大罪要狠批如此？連劉俊謙都忍唔住深夜發文訴苦！