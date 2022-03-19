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940920大結局｜網民三大重點批老土爛尾 劉俊謙深夜訴苦：世界如此不公平

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ViuTV穿越題材劇集《940920》轉眼間就來到最後一集！大結局的時問線又回復到前作《二月廿九》的開端，作為相關的劇作首尾呼應，尚算完整，不少觀眾都都覺得結局唔太驚喜但當可接受。但另一邊廂卻引起網民極多不滿，更直斥故事爛尾。到底《940920》在他們心目中犯下什麼大罪要狠批如此？連劉俊謙都忍唔住深夜發文訴苦！

940920 從一開就打算犧牲自我的張麗紗和林楚凝的結局又會怎樣？
從一開就打算犧牲自我的張麗紗和林楚凝的結局又會怎樣？（圖片來源：[email protected]_）

網民的三大投訴位

1)朱柏康的角色成最大敗畢

承繼《二月廿九》的氛圍，《940920》的故事亦由三位主角余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）作為開端，穿越時空的愛情故事，一起去探討「1994年9月20日」的真相以及時空分裂的原因，再以秋叔（余子明 飾）的溫情感動作為點綴，頭五集都看得觀眾津津樂道。惟獨到了阿月（朱柏康 飾）的太太於車禍喪生後就開始劇情暴走，由浪漫愛情故事變成跳躍時空的緝兇故事，網民不滿加插太多打鬥、追逐、仇殺的情節，強行加入「反派角色」，失去劇集本身吸引的特質，變得份外老土。

余子明依然是《940920》最令觀眾印象深刻的角色。
余子明依然是《940920》最令觀眾印象深刻的角色。（圖片來源：[email protected]
940920 阿月到底有咩陰謀！？
朱栢康飾演的阿月，角色設定敗走最令人不滿。（圖片來源：《940920》截圖）
940920 甚至有網民表示直接將阿月的部分完全剪掉，亦可完故。
甚至有網民表示直接將阿月的部分完全剪掉亦可令故事繼續。（圖片來源：連登討論區）
940920 唔少網民見到吳海昕同朱栢康打交呢幕，諗起《Game of Thrones》Arya 成功刺殺 NightKing的一幕，武器換手的方法完全一樣。
唔少網民見到吳海昕同朱栢康打交呢幕，諗起《Game of Thrones》Arya 成功刺殺 NightKing的一幕，武器換手的方法完全一樣。 （圖片來源：影片截圖）

2)蔡思韵流星許願太離地

相信不少觀眾在頭八集都可能睇到頭霧水，因為三位主角余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）、張麗紗（吳海昕 飾）以及劇中唯一奸角阿月（朱栢康 飾）不斷在1994年、2013、2014以及2021年時光來回跳來跳去，加上劇中又留有不少伏線，撇除暴走阿月，結局仍然似有期待！但經過過去9集的鋪陳，最後卻以一場流星許願，林楚凝一句「犧牲所有人對我嘅記憶去改變眼前呢一刻」去解釋前面發生的所有大龍鳳，網民對此離地的設定並不收貨。

940920 即使該場流星雨在第一集就已經埋下伏線，但許願流星作為時空分割的關鍵，網民認為令穿越劇情的張力大減。
即使該場流星雨在第一集就已經埋下伏線，但許願流星作為時空分割的關鍵，網民認為令穿越劇情的張力大減。（圖片來源：《940920》截圖）
940920 唔少人對流星許願的設定不滿。
唔少人對流星許願的設定不滿。（圖片來源：連登截圖）

3)大團圓結局太老土

到結局時尾，吳海昕終於認愛徐天佑，而劉俊謙又在太空館重遇林楚凝，向觀眾奉上一個大團圓結局。結果又遭網民嫌棄太老土，更有人再次暗示滲出TVB味。

940920 不過都有觀眾話見到「兵佑」㚵於獲得吳海昕認愛，總算有返啲安慰。
不過都有觀眾話見到「兵佑」㚵於獲得吳海昕認愛，總算有返啲安慰。（圖片來源：《940920》截圖）
940920 深情對望又惹不滿。
深情對望又惹不滿。（圖片來源：《940920》截圖）
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（圖片來源：連登截圖）
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（圖片來源：連登截圖）
940920 相機在劇中是穿越的關鍵時，不少網民都認為呢個漂浮大海的相機畫面是畫蛇添足。
相機在劇中是穿越的關鍵時，不少網民都認為呢個漂浮大海的相機畫面是畫蛇添足。（圖片來源：《940920》截圖）

劉俊謙深夜出Post投訴：網絡世界更甚

未知是否網絡上太多批評的聲音，在大結局當晚深夜，劇集男主角劉俊謙突然在IG發聲，似累積了不少壓力，有苦說不得

最大的感受是，世界如此不公平。對於極度追求公平的我，充滿着極大的憤怒，因為大家不知道事情的全貌，到現在你們也不知道。

而我也不打算說，我不想製造仇恨。真相對我來說重要嗎？重要。我多麼想為我們說一句公道的說話。但世界有公道嗎？我認為沒有，網絡世界更甚。

沒關係了，把它吞下去，縱然難以消化，但總有一天，它會被排出體外，我們也會重新開始。

創作的路漫漫長，願我們用作品說話，專注地過創作者的生活。

940920 劉俊謙表示會將仇恨吞下。
劉俊謙表示會將仇恨吞下。（圖片來源：[email protected]
940920 劉俊謙有苦說不得。
劉俊謙有苦說不得。（圖片來源：《940920》截圖）

圖片來源：[email protected][email protected]、《940920》劇照、截圖、連登討論區截圖

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