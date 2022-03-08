940920｜蔡思韵劉俊謙三度合作拗撬當火花 盤點10對圈中假戲真做CP
《940920》蔡思韵 劉俊謙《幻愛》撻著
蔡思韵和劉俊謙拍攝電影《幻愛》收穫豐盛，假戲真做成為情侶，同時雙雙奪得香港電影評論學會「最佳女演員」及「最佳男演員」大獎﹗
《940920》蔡思韵 劉俊謙演一對青梅竹馬
及後在舞台劇《午睡》再度合作，在新劇《940920》分別飾演余家聰和林楚凝，二人是一對青梅竹馬，並在時空交錯時相遇﹗對於三度合作，二人都表示沒有厭，而且在演戲上都有默契，不諱言會有意見不合的時候，不過蔡思韵笑言有拗撬仲好，因為會更有火花﹗
蔡思韵飾演的林楚凝，是余家聰的青梅竹馬，亦是神聖幾何學會的會長﹗
1/胡諾言、陳琪姊弟戀修成正果
胡諾言、陳琪在拍拖前已認識十多年，因拍《九五至尊》一劇定情，當中二人飾演一對姊弟，而現實中男方年紀比女方細足四年係真正嘅姊弟戀，兩人拍拖近七年後於2009年成婚，現育有兩女一子，一家五口非常幸福。
3/楊怡、羅仲謙《 On Call 36小時》結緣
2011年楊怡（現改名楊茜堯）拍攝《 On Call 36小時》與羅仲謙（現改名羅子溢）結緣，繼而被傳媒揭發戀情，拍拖五年後在英國古堡舉行wedding blessing儀式，同年十月結婚。楊怡在今年四月剖腹誕下囡囡羅昀凝，二人升呢做新手爸媽，淨係討論用邊款拉拉褲都夠晒煩。
4/鄭嘉穎、陳凱琳冤家變夫婦
鄭嘉穎、陳凱琳因拍劇集《殭》而認識，女方當時話覺得對方「好乞人憎」，不過最終由討厭變成愛得癡纏更修成正果，如今育有兩子，未夠三十歲的陳凱琳已完成人生大事！其實鄭嘉穎當年都曾經講過自己唔會結婚，呢個故事教訓大家，講說話要留有後路。
5/劉青雲、郭藹明模範夫妻結婚逾廿年
劃時代劇集《大時代》，成就了劉青雲與郭藹明，戲中嘅方展博同龍紀文雖然未能開花結果，但現實中卻一拍即合。呢對生活低調嘅模範夫妻結婚廿多年來絕少緋聞，不過2015年就傳出邵仲衡當年曾追求郭藹明嘅舊聞。
8/周家蔚、洪天明拍旅遊特輯撻著
06年獲選港姐亞軍嘅周家蔚，獲派同洪天明到張家界拍攝旅遊特輯而撻著，拍拖半年後洪天明求婚成功。2012年拉埋天窗，周家蔚先後為洪天明誕下大仔洪大仁（9歲）及細仔洪竟琋（7歲），一家四口樂也融融。
9/蕭正楠、黃翠如圈中公認超sweet
《師奶madam》一劇令蕭正楠、黃翠如一撻即著，於《萬千星輝頒獎典禮2018》上男方致詞時公布已與黃翠如結婚。拍拖五年、18年紐西蘭註冊，翌年5月補辦婚禮，婚婚四年未有生B，二人到依家都不時喺IG晒愛，是圈中公認超sweet嘅一對！
10/陳榮峻、吳香倫黃昏戀大團圓結局
陳榮峻跟前妻育有三名子女，太太後來因腦溢血而離世。2011年陳與吳香倫因拍攝劇集《怒火街頭》而認識，2014年再因《食為奴》合作，之後男方開始走出喪妻陰霾，主動追求女方。呢對分別64歲和59歲的黃昏戀最後亦大團圓結局，二人並於《愛．回家之開心速遞》夫妻檔演出㖭！
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