940920｜蔡思韵劉俊謙三度合作拗撬當火花 盤點10對圈中假戲真做CP

ViuTV熱播劇《940920》蔡思韵與劉俊謙再度合作，二人是在電影《幻愛》拍戲撻著的的真情侶，雖然合作時會有意見不合，但佢哋都好享受開工放工都見住的日子﹗有謂近水樓臺先得月，私事公辦，一邊工作一邊追女仔，認真方便。其實圈中有不少類似個案，當 中一次合作就定埋終身，真係話都冇咁易！