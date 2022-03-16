940920｜蔡思韵撞到頭即失憶勁兒戲 網民埋怨滲「大台理論」劇情恐爛尾

ViuTV劇集《940920》話咁快就已經進入尾聲，短短十集排程緊密，還要分拆兩條主線幾大時空，不少觀眾都大呻追得頗痛苦！一方面謎團不斷湧現，另一方面日前又上演了一場蔡思韵失心憶戲碼滲出「大台理論」味道，結局在即，網民都擔心劇集無難尾收場議論紛紛！