940920｜蔡思韵撞到頭即失憶勁兒戲 網民埋怨滲「大台理論」劇情恐爛尾
蔡思韵突然失憶勁牽強
《940920》第七集的劇情提到，林楚凝透過「入相」的方式穿越到2013年，但由於身處2014年的阿月（朱柏康 飾）將相片燒毀，令楚凝穿梭時光的「門」消失，被迫逗留在2013年的時空。及後她又迷迷糊糊地被撞跌並撞到後腦，從而導致失憶。不少觀眾都表示劇情夾硬滲出「大台理論」的味道，繼而衝去ViuTV Facebook「投訴」劇情老土。
睇睇網民留言：
劉俊謙都穿越？網民推測仲有第五位穿越者
其實由劇集開播之前，一直都有小道消息透露能夠穿時光的角色不止一人。劇集時初，林楚凝透過在月圓的晚上觸碰其舊款相機拍攝的照片進行「入相」回到過去，不過只能逗留15分鐘就會被召喚回到出發時的時空；余家聰（劉俊謙 飾）透過夢境可以與2021年「作家余家聰」精神同步實現穿越；而阿月被魚蛋女友（張右雨 飾）刺傷腹部後進入時光隧道，回到過去1994年化身「天朗」；當然不少得承續自前作《二月廿九》的Yessa（吳海昕 飾）；而網民又推測阿月的太太文喜（李炘頤 飾）同樣有穿越的能力，事關在她臨死之前曾囑咐林楚凝勸阿月不要執仇，似乎一早就知道阿月在自己死後的時空，因為替自己報仇而搞出連串麻煩。區區10集有咁多元素，難怪觀眾都擔心劇集收唔到結局會爛尾！
睇睇有邊五位「穿越成員」：
吳海昕慘成配角，消失的Yessa被遭投訴
相信有不少觀眾都是因為喜歡《二月廿九》以及想知道結局的後續而入坑睇《940920》，對Yessa（吳海昕飾）有著不淺的情誼結。不過可惜地，續作《940920》的主線明顯是不斷徘徊2013/2014年時空的林楚凝和余家聰，再加副線阿月報仇記；前作主角Yessa身處的2021年「大作家余家聰」時光淪為次次劇情，網民更搞笑稱吳海昕的戲份僅比魚蛋（黃溢豪 飾）和女友的劇份多，慘不忍睹！不過Yessa呢邊都有伏線，就係Ryan（徐天佑 飾）突然向她送上兩張「香港太空館天象廳」-《時間、時空、你我的宇宙》的門票，有眼利的網民更發現日子是2022年2月28日，估計一定有含意！