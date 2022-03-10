940920丨靈修騙徒集團有AK前女友份 張右雨跳得睇得ViuTV潛力股
《造星III》廿強跳入綜藝節目
余家聰（劉俊謙飾）2013年因為寫論文寫到腦閉塞，巴西龜（岑珈其飾）建議去靈修，但被「ViuTV御用壞人」黃溢濠迷暈，偷走銀包、電話，而右雨飾演黃溢濠女友兼助手，幫手偷呃柺騙。雖然右雨只得短短幾個鏡頭，不過只要睇過預告，都肯定會由林楚凝角度出發，回到這場靈修堂，所以右雨仍然有大把機會出鏡。
張右雨工作機會多
今年26歲的右雨，加入ViuTV其實只有短短兩年，前年《全民造星III》以「藝人再出發」做號召，右雨順理所章參加。由於本身有跳舞底子，輕易突圍成功加入彭秀慧的B組，仲一直殺入到20強比賽，非常有實力，可惜右雨在第5輪個人賽中，遇上同屬B組的NY（鍾諾言）落敗。之報乘住《造星III》氣勢，幫ViuTV主持過幾個綜藝節目，包括合家歡時段的《囝囝女女730》，及要上山下海的《蟲前有10個女仔》。
AK認證前女友身份
但右雨最出名的並不是舞蹈出身，而是曾經與MIRROR成員、剛剛推出合唱歌《REBOUND》的AK（江𤒹生）拍過拖。戀情原本好少人知，直至右雨參加《造星III》才被揭發，而AK毫不避忌，承認兩人曾《造星III》前兩年短暫拍過拖，AK說過兩人以前一齊跳舞、做嘢，traning，所以萌生愛意，不過拍拖時間非常短，好快各自搵到目標就分開，之後一直維持好朋友狀態。
2018年亞洲小姐亞軍代表香港比賽
至於加入ViuTV之前，右雨有另一個身份——2018年亞洲小姐，不過本身跳跳紮的右雨，可能與雍容華貴的選美相性不合，所以當時輸給了梁雪瑤，只得到亞軍，但之後都有代表香港去馬來西亞舉行的亞姐總決賽比賽，同樣捧蛋。
「御用壞人」黃溢濠
而在《940920》中飾演惡徒設局呃人的黃溢濠，被網民認證做「ViuTV御用壞人」，呃完神聖幾何成員，又再設局準備呃有錢佬。再連同之前劇集《I.T狗》，黃溢濠飾演一直欺騙蒙玲（陳漢娜飾）感情的花花公子，只將蒙玲當做賺錢工具接設計工作食軟飯，若果根據《大台理論》，黃溢濠壞人角色將會長做長有。
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