940920丨靈修騙徒集團有AK前女友份　張右雨跳得睇得ViuTV潛力股

ViuTV原創劇《940920》首播，再次帶領觀眾穿越時空！第一集已經有好多新角色面孔，余家聰的媽媽（簡慕華飾）已經出場，同時又有極驚喜回歸螢幕的蘭茜演家聰姨媽，林楚凝（蔡思韵飾）作為家聰青梅竹馬及重要女主角，當然都要早早登場，其餘還有余子明、朱柏康、谷祖琳及兩位《造星III》參賽者Alina（李炘頤）及張右雨，超多人物要記清楚。