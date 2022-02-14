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《二月廿九》續集《940920》3月ViuTV開播 蔡思韵加入三度與劉俊謙演情侶

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相隔兩年，ViuTV人氣劇《二月廿九》續集《940920》終於開播，這部劇集原定去年4月開拍，並前往台灣取景，但因疫情關係，最終除了改期外，劇集更要留在香港拍攝，連播出日期都由原定的去年9月20日，一度改到今年2月28日，現在又再延後到3月7日才能播出，雖然一波三折，但總算播出有期！

《940920》大玩平行時空

《IT狗》大結局後，不少劇迷陷入煲劇荒，《940920》監製兼導演羅嘉駿日前透露：「《940920》後期進度良好，但排唔到2月28號播。延後一星期，3月7號見大家！」據知今次劇集將會大玩兩個平行時空，除了主角吳海昕外，並搵來劉俊謙現實中的女友蔡思韵擔演其中一角，這也是她第三度和劉俊謙作情侶檔演出。

導演羅嘉駿（右二）直指今次唔揀日本而改去台灣取景，原因之一係因為經費問題。
導演羅嘉駿（右二）透露《940920》將於3月7日，接檔韓劇《The Penthouse上流戰爭2》晚上9點半時段播出，是繼《IT狗》後另一套港劇。（圖片來源：[email protected]
本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，合作拍電影《幻愛》戲假情真擦出愛火花，不過劉俊謙表示二人在拍戲時是深入了解，拍完電影才升呢拖友。
本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，在合作拍電影《幻愛》後擦出愛火花，今次已是兩人第三度以情侶檔合作。（圖片來源：《幻愛》劇照）
劉俊謙與蔡思韵於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角，二人公開互相答謝，事後劉俊謙笑言沒有特別慶祝，只與蔡思韵簡單食餐飯。
劉俊謙與蔡思韵曾以電影《幻愛》於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉俊謙曾公開大讚女友蔡思韵性格、外形、喜好等都與自己很夾，是個100分女友，非常Sweet。（圖片來源：IG@lauchunhim.terrance）
劉俊謙曾公開大讚女友蔡思韵性格、外形、喜好等都與自己很夾，是個100分女友，非常Sweet。（圖片來源：[email protected]

《940920》全劇10集

「940920」這串數字，是《二月廿九》中余家聰（劉俊謙飾）交給Yeesa（吳海昕飾）的密碼，也是余家聰媽媽的死忌。據知《940920》全劇只得10集，並繼續由黃智揚擔任編審、羅嘉駿監製兼執導，除了有《二月廿九》原班人馬包括劉俊謙、吳海昕、徐天佑、岑珈其、張凱娸等演出外，還將加入劉俊謙女友蔡思韵、簡慕華、谷祖琳、朱栢康、余子明、《全民造星3》張右雨、Alina（李炘頤）等新角色，更有傳會有張敬軒客串參演。

最近在ViuTV熱播的新劇 《二月廿九》 大受歡迎，劉俊謙學會」 會長的劉俊謙自薦加插食煙戲，更於在劇中與對手徐天佑爭女主角吳海昕，飾演 「神聖幾何5日內吸了200支煙。
ViuTV的愛情奇幻劇《二月廿九》在2020年3月播出時，大受觀眾歡迎。（圖片來源：《二月廿九》劇照）
吳海昕飾演的Yeesa在《940920》將有一個側邊分界的新髮型。（圖片來源：IG@yeesa_chung）
吳海昕飾演的Yeesa在《940920》將有一個側邊分界的新髮型。（圖片來源：[email protected]_chung）

余家聰變小說家

2020年10月，《940920》曾發放預告，片中蔡思韵一句「呢度係神聖幾何學會，你係我第一個會員。」有網友聯想到《西遊記》系列電影中，紫霞仙子第一次見到至尊寶一幕。據知今次故事講述Yessa（吳海昕飾）在經歷了交通意外後，再次穿越時空，但這次的時空中的會長余家聰（劉俊謙飾）對她毫無印象，並且由哲學家變成了小說家，但卻能寫出舊時空幾何學會與她穿越時的故事。

劉俊謙。
劉俊謙今次由哲學家變成了小說家，但有不少網友批評「會長」余家聰的新髮型太「薯仔」！（圖片來源：《940920》劇照）
今年的ViuTV的話題劇《二月廿九》，會以原班人馬拍攝續集《940921》。
有不少粉絲都希望在續集中余家聰能夠同Yeesa成為一對，以彌補《二月廿九》的遺憾！（圖片來源：《940920》劇照）

余家聰成續集焦點

導演羅嘉駿曾透露今次劇集焦點將會落在男主角余家聰身上，他將會與Yeesa一樣具有穿越能力，從而穿越到另一時空遇見「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝（蔡思韵飾），預告中曾指他收到了一封署名「林楚凝」的台灣來信，但因為拍攝地由台灣變成香港，未知劇本會否也因此作出改變。吳海昕更曾劇透指劉俊謙和蔡思韵將會以情侶檔演繹劇集的前傳部分，而她也將會在劇中親自飾演其角色Yeesa的年輕版。

加上擁有一副年輕童顏，相信就算要吳海昕演繹十幾歲少女都冇問題。
吳海昕將親自飾演其角色Yeesa的年輕版，擁有一副年輕童顏的她，相信要演繹十幾歲少女都冇問題　。（圖片來源：[email protected]_ng）

蔡思韵飾演林楚凝

蔡思韵飾演的新角色林楚凝，有指是余家聰的兒時玩伴，自稱有進入相片世界的能力，也是「神聖幾何學會」的創辦人。而被網友戲稱為「兵佑」的徐天佑，上次在《二月廿九》中飾演兩位男主角之一的Ryan，今次則被踢出主角之列。此外在《二月廿九》飾演Yeesa好姊妹Fiona的李敏，亦無份演出今次續集。

蔡思韵劇中身份有指是「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝，她也曾在社交網晒出同岑珈其等「神聖幾何學會」成員的合照。（圖片來源：IG@ceciliachoii）
蔡思韵劇中身份有指是「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝，她也曾在社交網晒出同岑珈其、劉俊謙等「神聖幾何學會」成員的合照。（圖片來源：[email protected]
「兵佑」Ryan（徐天佑飾）會否客串演出《940920》亦成為粉絲關注的焦點。
「兵佑」Ryan（徐天佑飾）在《二月廿九》結尾去了日本學藝，同Yeesa變Long D。（圖片來源：《二月廿九》劇照）
有指徐天佑今次只是客串演出，被踢出了主角之列。（圖片來源：IG@chuihammer）
有指徐天佑今次只是客串演出。（圖片來源：[email protected]

簡慕華再演Viu劇

此外已離巢TVB的老戲骨余子明，和早前曾演出ViuTV人氣劇《大叔的愛》的簡慕華，都有份演出這部劇集，但暫時未知道會擔任甚麼角色，以及這兩位前TVB藝人會否再同框演出。早前亦有傳出張敬軒在《940920》中客串一角，並早於前年完成了一天的戲份拍攝。

上次《二月廿九》中Yeesa的爸爸一角由前無綫藝人張松枝飾演，今次余子明未知會否也是飾演蔡思韵的父親一角。（圖片來源：IG@yeesa_chung）
《二月廿九》中Yeesa的爸爸一角由前無綫藝人張松枝飾演，今次余子明未知會否也是飾演蔡思韵的父親角色。（圖片來源：[email protected]_chung）
《940920》9月尾開拍。（圖片來源：羅嘉駿導演IG）
新加入的余子明與谷祖琳一同演出。（圖片來源：[email protected]
劇集煞科時的大合照，可以見到有簡慕華的身影（前排左二）。（圖片來源：IG@stev.law）
劇集煞科時的大合照，可以見到有簡慕華的身影（前排左二）。（圖片來源：[email protected]
劇集舉行開鏡儀式時，右雨也有出現。（圖片來源：IG@cheungyauyu）
劇集舉行開鏡儀式時，右雨也有出現。（圖片來源：[email protected]

即睇《940920》初導預告：

仲有《今世做電視》：《二月廿九》團隊訪問

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撰文：東方新地圖片來源：《二月廿九》劇照、《940920》劇照、《幻愛》劇照、[email protected][email protected]_ng、[email protected]_chung、[email protected][email protected][email protected]、新傳媒照片庫

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