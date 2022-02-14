《二月廿九》續集《940920》3月ViuTV開播 蔡思韵加入三度與劉俊謙演情侶

相隔兩年，ViuTV人氣劇《二月廿九》續集《940920》終於開播，這部劇集原定去年4月開拍，並前往台灣取景，但因疫情關係，最終除了改期外，劇集更要留在香港拍攝，連播出日期都由原定的去年9月20日，一度改到今年2月28日，現在又再延後到3月7日才能播出，雖然一波三折，但總算播出有期！