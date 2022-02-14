《二月廿九》續集《940920》3月ViuTV開播 蔡思韵加入三度與劉俊謙演情侶
《940920》大玩平行時空
《IT狗》大結局後，不少劇迷陷入煲劇荒，《940920》監製兼導演羅嘉駿日前透露：「《940920》後期進度良好，但排唔到2月28號播。延後一星期，3月7號見大家！」據知今次劇集將會大玩兩個平行時空，除了主角吳海昕外，並搵來劉俊謙現實中的女友蔡思韵擔演其中一角，這也是她第三度和劉俊謙作情侶檔演出。
《940920》全劇10集
「940920」這串數字，是《二月廿九》中余家聰（劉俊謙飾）交給Yeesa（吳海昕飾）的密碼，也是余家聰媽媽的死忌。據知《940920》全劇只得10集，並繼續由黃智揚擔任編審、羅嘉駿監製兼執導，除了有《二月廿九》原班人馬包括劉俊謙、吳海昕、徐天佑、岑珈其、張凱娸等演出外，還將加入劉俊謙女友蔡思韵、簡慕華、谷祖琳、朱栢康、余子明、《全民造星3》張右雨、Alina（李炘頤）等新角色，更有傳會有張敬軒客串參演。
余家聰變小說家
2020年10月，《940920》曾發放預告，片中蔡思韵一句「呢度係神聖幾何學會，你係我第一個會員。」有網友聯想到《西遊記》系列電影中，紫霞仙子第一次見到至尊寶一幕。據知今次故事講述Yessa（吳海昕飾）在經歷了交通意外後，再次穿越時空，但這次的時空中的會長余家聰（劉俊謙飾）對她毫無印象，並且由哲學家變成了小說家，但卻能寫出舊時空幾何學會與她穿越時的故事。
余家聰成續集焦點
導演羅嘉駿曾透露今次劇集焦點將會落在男主角余家聰身上，他將會與Yeesa一樣具有穿越能力，從而穿越到另一時空遇見「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝（蔡思韵飾），預告中曾指他收到了一封署名「林楚凝」的台灣來信，但因為拍攝地由台灣變成香港，未知劇本會否也因此作出改變。吳海昕更曾劇透指劉俊謙和蔡思韵將會以情侶檔演繹劇集的前傳部分，而她也將會在劇中親自飾演其角色Yeesa的年輕版。
蔡思韵飾演林楚凝
蔡思韵飾演的新角色林楚凝，有指是余家聰的兒時玩伴，自稱有進入相片世界的能力，也是「神聖幾何學會」的創辦人。而被網友戲稱為「兵佑」的徐天佑，上次在《二月廿九》中飾演兩位男主角之一的Ryan，今次則被踢出主角之列。此外在《二月廿九》飾演Yeesa好姊妹Fiona的李敏，亦無份演出今次續集。
簡慕華再演Viu劇
此外已離巢TVB的老戲骨余子明，和早前曾演出ViuTV人氣劇《大叔的愛》的簡慕華，都有份演出這部劇集，但暫時未知道會擔任甚麼角色，以及這兩位前TVB藝人會否再同框演出。早前亦有傳出張敬軒在《940920》中客串一角，並早於前年完成了一天的戲份拍攝。
即睇《940920》初導預告：
仲有《今世做電視》：《二月廿九》團隊訪問
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